Восстановиться без лекарств: как врачи помогают пройти реабилитацию без медикаментов

Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

Физиотерапия давно используется в качестве вспомогательной методики при лечении заболеваний различных систем и органов. Благодаря физиотерапии эффективность лечения возрастает, а процесс выздоровления протекает более быстро. Руководитель клиники восстановительного лечения, физиотерапии и реабилитации «АВИЦЕННА», врач-физиотерапевт Анастасия Киселева рассказала «Комсомолке» о том, в каких случаях физиотерапия эффективна и пациентам с какими заболеваниями она подходит.

- Сегодня тема № 1 - коронавирус. На ваш взгляд, какая реабилитация требуется пациентам, переболевшим COVID-19, гриппом и другими инфекционными заболеваниями?

- Пациентам требуются лечебная гимнастика с целью мобилизации и укрепления мышц туловища, верхних и нижних конечностей; скандинавская ходьба; йога; дыхательная гимнастика под руководством инструктора по лечебной гимнастике с целью мягкой тренировки диафрагмы, плавного увеличения экскурсии грудной клетки; физиотерапевтическое лечение для уменьшения остаточных явлений воспаления, улучшения микроциркуляции в легочной ткани, улучшения газообмена, профилактики развития склеротических явлений в легких; ингаляционная терапия минеральными водами.

Руководитель клиники восстановительного лечения, физиотерапии и реабилитации «Авиценна», врач-физиотерапевт Анастасия Киселева. Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

- Какие виды физиотерапии применяют в Клиническом госпитале «АВИЦЕННА» и какие заболевания можно вылечить с их помощью?

- Мы применяем магнито- и лазеротерапию, лекарственный электрофорез, ингаляционную, ультразвуковую и УВЧ-терапию, осцилляторный и лечебный массаж, проводим занятия с инструктором по лечебной гимнастике.

Следует отметить, что физические факторы обладают прекрасным свойством - универсальностью. Это говорит о том, что их можно применять при различных заболеваниях, в том числе при заболеваниях верхних (синуситы, тонзиллит, отит, назофаригит, ларингит) и нижних дыхательных путей (трахеобронхиты и пневмонии), а также других заболеваниях легочной ткани.

- Какое оборудование представлено в госпитале?

- Мы работаем на аппаратуре немецкого производителя «Физиомед». Кроме того, в наших программах реабилитации используются современные аппараты различных российских производителей.

- Существуют ли индивидуальные программы и есть ли противопоказания в физиолечении?

- Для каждого пациента ввиду его уникальности мы разрабатываем индивидуальную программу, учитывая многие факторы. Если говорить о противопоказаниях, то они существуют конкретно к какому-либо физическому фактору. Есть также общие противопоказания, наличие которых мы выясняем при первичной консультации физиотерапевта.

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