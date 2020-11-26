«15% онкологий вызваны вирусами»

Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

Ежегодно в России растет количество больных раком. Заведующий хирургическим отделением клиники онкологии «АВИЦЕННА», врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Зарубенков рассказал, возможно ли вовремя разглядеть рак и на какие симптомы стоит обратить внимание.

- Правда ли, что вирусы тоже могут вызывать развитие злокачественных опухолей?

- Согласно данным научных исследований, около 15% случаев онкологических заболеваний вызваны вирусами. Известно около 200 типов вируса папилломы человека, 40 из них передаются половым путем, 12 вызывают рак. Заболевание может никак не проявляться в течение длительного времени. При снижении иммунной защиты повышается активность папиллома-вируса, который вызывает воспаление и онкогенные мутации в клетках, такие как рак шейки матки, вульвовагинальная карцинома, опухоль прямой кишки, злокачественные новообразования ротоглотки.

Заведующий хирургическим отделением клиники онкологии «Авиценна», врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Зарубенков. Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

- Как распознать рак и при каких симптомах следует насторожиться?

- Как правило, на ранних стадиях симптомы и вовсе отсутствуют. Среди распространенных симптомов рака - хронический упорный кашель, сопровождающийся выделением мокроты с кровью, охриплость голоса, увеличение подкожных лимфатических узлов. Обеспокоиться стоит, если на теле есть бородавка или родинка, которая подозрительно выглядит и быстро растет. Поводом для обращения к врачу могут стать изжога, затруднение глотания, а также хронические боли в определенной части тела. Для точной диагностики нужно посетить врача и провериться.

- Где можно пройти обследование на онкологию?

- В многопрофильных лечебных учреждениях, занимающихся оказанием специализированной онкологической медицинской помощи, где работают высококвалифицированные онкологи различных профилей, химиотерапевты, радиологи и имеется современная подготовленная диагностическая служба, включающая специалистов и оборудование для эндоскопической, лучевой, ультразвуковой и лабораторной диагностики. Наш клинический госпиталь «АВИЦЕННА» соответствует всем этим требованиям.

- Как лечатся пациенты с онкологией в условиях пандемии коронавируса?

- Онкопациенты в условиях пандемии коронавируса лечатся так же, как и обычно. Отличием является только контроль, чтобы человек не заболел COVID-19: у пацентов берут мазки, измеряют температуру, по показаниям делают КТ перед лечением.

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