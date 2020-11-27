Аренда коттеджей и дач на Новый Год 2021 в Новосибирске: сколько стоит, как выбрать

Новосибирцы выбирают аренду коттеджей вместо путешествий на Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия внесла свои коррективы в праздничные планы сибиряков: у многих отменились поездки, и теперь важным стал вопрос - во сколько обойдется аренда коттеджей и дач на Новый Год 2021 в Новосибирске. Об этом - в материале КП-Новосибирск.

ЗАЧЕМ АРЕНДОВАТЬ КОТТЕДЖ НА НОВЫЙ ГОД?

По словам специалистов рынка, в 2020 году коттеджи стали популярным местом для проведения свадеб, юбилеев и даже заменили отпуск в другом регионе или заграницей. Например, летом особым спросом пользовались коттеджи вблизи леса или рядом с рекой, в живописных местах.

— В 2019 году молодежь активно арендовала коттеджи для вечеринок, сейчас этого почти нет. Большинство арендаторов — семьи с детьми, которые проводят небольшие свадьбы, юбилеи и так далее. Многим квартиры не позволяют вместить всех гостей и тогда арендуют коттедж на неделю — туда приезжают родственники из других регионов. Людям негде отдыхать, они отказываются от кафе и ресторанов, боятся за свое здоровье, — рассказал риэлтор агентства «Аренда ноль» Владислав Захаров.

КАК ЗАЩИЩАЮТ КОТТЕДЖИ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Пандемия подстегнула спрос на аренду коттеджей, однако многие собственники решили отказаться от сдачи своих домов из-за коронавируса. А те, кто по-прежнему пускают арендаторов, стараются соблюдать все меры санитарного режима.

— Владельцы коттеджей теперь делают уборку не просто с хлоркой, но с использованием антисептиков на спиртовой основе. Для арендаторов в коттеджах установили санитайзеры, некоторые ввели ограничения по количеству человек. Меняют воду в бассейнах после каждого приема, дезинфицируют все поверхности. Во время подписания договора контакт минимален — только наш администратор и арендатор, — рассказал Владислав Захаров.

КАК ВЫБРАТЬ КОТТЕДЖ ИЛИ ДАЧУ НА НОВЫЙ ГОД?

Коттеджи и дачи условно делятся на три категории — бюджетные домики, коттеджи с бассейном и сауной и дорогие коттеджи на несколько десятков человек.

1. Дачные домики и небольшие коттеджи имеют площадь от 50 до 80 квадратных метров и вмещают 2-4 человек. Из основных удобств — баня, реже сауна.

2. Коттеджи средней категории имеют площадь от 100 до 300 квадратов, вмещают от 10 человек. Основной набор удобств — несколько санузлов, сауна, бассейн и бильярд. Есть детские игровые комнаты.

3. Коттеджи от 500 квадратных метров и элитная недвижимость. Могут вместить от 30 человек, подходят для проведения праздников, свадеб и торжеств. Помимо сауны, большого бассейна есть детские игровые площадки, банкетные залы.

— Большинство арендаторов снимают коттеджи на 10 человек, это две-три семьи с детьми. Таких коттеджей для семейного отдыха много, например, в Кудряшах. Обычно арендаторы требуют бассейн и парилку, очень популярна русская банька. Плюс очень востребованы детские зоны, иногда во дворах коттеджей. Такие дома снимают на неделю -полторы, — говорит Владислав Захаров.

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ ИЛИ ДАЧ НА НОВЫЙ ГОД?

Пандемия почти не повлияла на уровень цен аренды коттеджей и дач на Новый год, говорят риэлторы. Во время первой волны коронавируса весной и летом цены упали в два раза, однако сейчас стабилизировались. Обычно с 31 декабря по 2 января цена аренды повышается в два раза.

Аренда дачи/коттеджа на двоих

В обычные дни — от 7 тысяч рублей/сутки. В Новый год — от 14 тысяч рублей/сутки.

Аренда коттеджа на 10 человек

В обычные дни — от 15 тысяч рублей/сутки. В Новый год — от 35 тысяч рублей/сутки.

Аренда коттеджа на 50 человек и более

В обычные дни — от 40 до 200 тысяч рублей/сутки. В Новый год — от 50 до 200 тысяч рублей/сутки.

— Пик спроса на аренду коттеджей уже прошел, у нас уже забронировано 95 % коттеджей. Остальные 5% — это дворцы на 500-1000 квадратных метров, но их заберут под корпоративы в течение нескольких недель, — говорит Владислав Захоров.

ГДЕ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КОТТЕДЖИ НА НОВЫЙ ГОД?

Самые дешевые коттеджи на Новый год 2021 в Новосибирске находятся в поселке Садовый — рядом с Калининским районом, возле развилки Северного объезда. Бюджетный коттедж на 5-7 человек в будние дни обойдется в 11 тысяч рублей/сутки, на Новый год — 40 тысяч рублей/2 суток.

Самый дорогой коттедж на Новый год 2021 расположен возле ЖК «Белые Росы» в Кировском районе. Здание в 1000 квадратных метров с самым большим домашним бассейном обойдется в 50 тысяч рублей/сутки по будням и 200 тысяч рублей/2 суток в Новый год.

Риэлторы рассказали — какие цены в каких районах города:

Заельцовский район: Коттеджи в сосновом бору. Цена в будни 15 тысяч рублей /сутки, в выходные — 20 тысяч рублей/сутки, Новый год — 80-90 тысяч рублей за 2 суток.

Калининский район: коттеджи на улице Александра Невского. Цена в будни 14 тысяч рублей /сутки, в выходные — 17 тысяч рублей/сутки, Новый год — 40-60 тысяч рублей за 2 суток.

Октябрьский район: коттедж на улице Воинской. Цена в будни 15 тысяч рублей /сутки, в выходные — 22 тысячи рублей/сутки, Новый год — 52 тысячи рублей за 2 суток.

Советский район: коттедж на Шлюзе. Цена в будни 25 тысяч рублей /сутки, в выходные -35 тысяч рублей/сутки, Новый год — 90 тысяч рублей за 2 суток.

Ленинский район: коттедж у Аквапарка. Цена в будни 13 тысяч рублей /сутки, в выходные -18 тысяч рублей/сутки, Новый год — 80 тысяч рублей за 2 суток.

Первомайский район: коттедж «Премиум» на берегу Оби. Цена в будни 25 тысяч рублей /сутки, в выходные -35 тысяч рублей/сутки, Новый год — 70 тысяч рублей за 2 суток.

Дзержинский район: коттедж «Закаменский». Цена в будни 14 тысяч рублей /сутки, в выходные -16 тысяч рублей/сутки, Новый год — 44 тысячи рублей за 2 суток.

ВАЖНО

Мошенники сдают чужие коттеджи

Новосибирские риэлторы предостерегают — с ростом спроса на коттеджи сильно выросло число мошенничеств при сдаче жилья. Чаще всего обманщики размещают объявление о сдаче чужого дома в соцсетях с реальным адресом, но ставят другие фотографии. Подкупают людей заниженными ценами и в итоге люди остаются без денег и праздника.

— Риэлторы и собственники мониторят сервисы объявлений, пытаются бороться с подменой. Ни в коем случае, не переводите никому деньги до подписания договора на месте. Иначе потом стоит бабушка и плачет, которая за юбилей отдала мошенникам полпенсии, — рассказал Владислав Захаров.

Советы арендаторам такие:

1. Всегда надо ехать и смотреть объект, чтобы понять — реальный он или нет.

2. В каждом коттедже нужно проверять договор, он должен содержать правила аренды, паспортные данные и кадастровые выписки. Все суммы прописываются на бумаге, в договоре.

3. Не переводите деньги за предоплату, только после подписания договора.

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