«Вектор» начал испытание вакцины на пенсионерах

Николай Красников. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Название наукограда Кольцово в этом году звучит даже далеко за границей. Здесь, в центре вирусологии «Вектор», ученые испытывают вакцины от коронавируса. Что еще происходит в научных лабораториях и чем живет наукоград? Об этом - интервью «КП» - Новосибирск» с мэром Кольцово Николаем Красниковым.

- Николай Григорьевич, что сейчас происходит в «Векторе»?

- Центр одним первых занялся разработкой вакцины и достаточно быстро представил несколько ее вариантов. По классической схеме испытывали вакцину сначала на хорьках, мышах, приматах, затем проверяли эффективность и безопасность на добровольцах... Отличительная особенность векторовской вакцины в том, что она очень профессионально разработана и прошла проверку в соответствии с международными регламентами. Не зря наши ученые удостоены многих орденов и медалей.

А сейчас начались пострегистрационные испытания, последняя фаза. Ученые проверяют применение вакцины для людей особой группы риска - 60 лет и старше. Идет подготовка к производству средства в промышленных объемах - миллионы доз.

- Хватит ресурсов, чтобы выполнить такую работу?

- На первых порах будем задействовать еще одно предприятие - «Вектор-БиАльгам», эта научно-производственная организация имеет опыт производства вакцин от гепатита А. Возможно, подключатся и другие российские партнеры.

Напомню, что и тесты на определение вируса в организме и наличия антител «Вектор» разработал одним из первых. Чтобы обеспечить ими регионы России, подключились и другие предприятия. И прежде всего, «Вектор-Бест» - прежде дочерняя, а теперь самостоятельная компания.

- Очевидно, что «Вектор» и дальше будет изучать вирусы и создавать вакцины. Но какие еще задачи стоят перед центром?

- «Вектор» получил статус центра геномных исследований мирового уровня. В прошлом году его посетили премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, провели совещание, поставили новые задачи. К концу 2023 года у нас должен быть построен СКИФ - Сибирский кольцевой источник фотонов. Это, можно сказать, огромный микроскоп. СКИФ - это около 30 станций, а одна из первых - биологическая - будет работать под руководством «Вектора».

- Николай Григорьевич, люди обсуждают колоссальное количество всевозможных рецептов от коронавируса. У вас, как у человека, возглавляющего наукоград, вероятно, есть свое мнение об этом.

- На мой взгляд, одна по-настоящему надежная «вакцина» изобретена уже давно, и она универсальная. Эта «вакцина» - спорт, движение.

Мой спорт - это бег, хотя занимался и футболом, и плаванием, и лыжами. А если добавить к спорту элементы закаливания, контрастный душ, горные восхождения или просто прогулки на свежем воздухе, то эффект усиливается.

- У жителей Кольцово есть возможности для тренировок?

- Конечно. В этом году открыли новую школу - на 1200 учащихся. В ней есть 25-метровый бассейн на пять дорожек, четыре спортивных зала. Можно заниматься самбо, фитнесом, есть лыжная база.

В прошлом году с помощью инвесторов сдали бассейн с ваннами для взрослых и для малышей. В этом году инвестор воплощает еще одну нашу мечту - Ледовый дворец для хоккея и фигурного катания. Строим универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем, футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола.

Очень помогает социально ответственный бизнес. «Вектор-БиАльгам» подготовил дорожки в лесу для прогулок. «Вектор-Бест» обустроил во дворах несколько футбольных площадок с искусственным покрытием. Компания «Проспект» устанавливает спортивные площадки в новых микрорайонах. И все это - тоже профилактика, помогает подготовиться к инфекциям и избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровый образ жизни защищает от многих недугов.

Справка «КП»

Зачем нужен кольцевой источник фотонов?

Установка будет ускорять частицы практически до скорости света и (переводя на простые слова) выполнять функцию огромного рентгена. Ну и микроскопа. Технология позволит изучать вещества на уровне атомов. Это пригодится и в фармакологии, и в археологии, и в информационных технологиях, и во многих других сферах.