Каким будет «коронавирусный» бюджет на 2021 год?

Сергей Бондаренко. Фото: личный архив.

Постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности рассмотрела проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении. Народные избранники оценили финансовые возможности города и определили, что будет приносить доход в муниципальную казну. Обо всем самом важном - в нашем материале.

«Для пострадавших от COVID-19»

Итак, по предварительным данным, доход Новосибирска на 2021 год составит 50 миллиардов рублей. В следующие два года ситуация не улучшится: доходы города уменьшатся на 1 миллион рублей. Важные социальные расходы же, наоборот, уменьшаться не будут. Город оказывает поддержку тем, кто пострадал во время пандемии. Из-за этого в бюджет поступило намного меньше средств, чем в прошлые годы, объяснил ситуацию Александр Веселков, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Из-за пандемии город оказался в сложной финансовой ситуации. Пока что основной источник дохода - налог на доходы физических лиц: он помогает поддерживать казну. Еще одна из важных сфер, которая получит максимально возможное финансирование, - образование. В следующем году на него хотят выделить порядка 28,8 миллиарда рублей. Всего на отрасли социальной сферы из бюджета потратят почти 35,5 миллиарда рублей.

В следующем году в Новосибирске планируется реализовать 24 муниципальные программы на общую сумму 45,1 миллиарда рублей, это 88,6% от всего запланированного бюджета.

«А школы где?»

Несмотря на коронавирус, Новосибирск продолжает реализовывать городские и национальные проекты. Общая сумма расходов на них составит около 36 миллиардов рублей. Сумма достаточно маленькая, но депутаты надеются, что она увеличится за счет федеральной казны.

- Цели у нас остаются те же самые. Во-первых, мы планируем пополнять городской бюджет. Во-вторых, должны полностью сохранить социальные обязательства и продолжить работу с муниципальными программами, - резюмировал Александр Веселков.

Принятие плана бюджета на ближайшие три года вызвало бурные обсуждения на заседании комиссии. Один из важных вопросов поднял Сергей Бондаренко, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности, фракция «Единая Россия».

- В вашем плане я не увидел ни одной школы. Меня это очень насторожило. Хотя множество наказов, некоторым уже больше 10 лет, связаны именно со средними общеобразовательными учреждениями. Куда вы смотрите? Мы даже не заложили в бюджет и 5 миллионов рублей на проектирование! - недоумевает Сергей Бондаренко.

Представители мэрии пообещали прислушаться к совету председателя комиссии. Также они предоставили полный отчет по школам: где реконструкция уже была проведена, а где еще нужно подождать.

- Я вас услышал. Прошу все равно мое предложение зафиксировать в протоколе. Во втором чтении мы должны будем вернуться к этому вопросу, - кратко отметил депутат.

В ходе комиссии народные избранники также обсудили вопросы о делегировании одного из них в балансовую комиссию города, о внесении изменений в Генеральный план Новосибирска и затронули тему приватизации имущества.