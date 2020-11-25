Депутаты обеспечили новосибирских врачей бесплатными обедами

Александр Тарасов. Фото: Евгения МОРЕВА

Врачи - настоящие герои: они работают в «красной» зоне, леча больных коронавирусом, ежедневно обслуживают огромное количество вызовов от пациентов, заразившихся СOVID-19. Депутаты Законодательного собрания НСО, Совета депутатов города Новосибирска, волонтеры фонда «Общее дело» при поддержке депутата Госдумы РФ от «Единой России» Виктора Игнатова пришли на помощь медикам трех районных поликлиник Кировского района (№ 13, 21, 22) в их нелегком труде - организовали доставку бесплатных горячих обедов для врачей.

«Мы работаем по 12 часов»

Акция продолжится две недели, но, если будет необходимо, ее продлят, пока пандемия не закончится. Депутаты заверяют, что обеды каждый день будут разнообразными: второе, салат, булочка и морс. И врачи благодарны за поддержку со стороны депутатов.

- Мне очень хочется сказать слова благодарности в адрес нашего депутатского корпуса. Потому что Кировский район - это район, в котором живут настоящие мужчины, и наши депутаты являются ими. Они помогают нам с оборудованием, лекарствами и в самую трудную минуту находятся рядом с нами. Они понимают, что мы работаем по 12 часов, и часто нет возможности где-то перекусить. Горячие обеды - это знак внимания к своим избирателям, государственному учреждению и врачам, - считает главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22» Татьяна Федоринина.

В период пандемии в поликлинике № 22 работают 19 ковид-бригад, в которых около 40 врачей и фельдшеров. Совсем недавно штат медработников пополнился ординаторами - старшекурсниками Новосибирского медицинского университета.

- Мы с весны помогаем врачам в рамках всероссийской акции «Мы вместе», в ней участвуют волонтеры фонда «Общее дело», депутаты, общественники и просто неравнодушные люди. Помогаем ветеранам, малообеспеченным семьям и теперь нашим замечательным докторам, ведь они работают по 12 часов в сутки, не жалея себя. И вот, чтобы как-то облегчить им жизнь, мы решили доставлять обеды в поликлиники. Теперь врачи могут нормально пообедать, - говорит Александр Тарасов, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

А для того чтобы у врачей была возможность быстрее передвигаться по городу и успеть прийти на помощь как можно большему количеству пациентов, помощники депутата Александра Тарасова развозят их по вызовам на собственной машине.

Дмитрий Колпаков. Фото: Евгения МОРЕВА

Поддержка волонтеров

Пандемия только сплотила сибиряков, и помогать врачам хотят и молодежь, и предприниматели. Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска, рассказал, что волонтерское движение началось еще в первую волну коронавируса и сейчас только набирает обороты.

- Большая группа волонтеров совместно с федеральным проектом «Мы вместе» начала эту работу. Помочь хочет большое количество ребят. Сначала они развозили продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам, а теперь помогают врачам ковид-бригад, - рассказал Дмитрий Колпаков.

Финансовую поддержку фонду «Общее дело» оказывают предприниматели и просто неравнодушные люди - все на волонтерских началах.

- В наше время врачам приходится очень нелегко, на них легла большая нагрузка. Тем более в поликлинике № 22 в Затулинском жилмассиве количество пациентов ежегодно увеличивается. В этом году губернатор объявил, что в Кировском районе будут построены две дополнительные поликлиники, это снизит нагрузку на медиков, - добавил Дмитрий Колпаков.

Сказано

«Мы должны помогать медикам!»

Евгений Подгорный, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, считает, что в такое непростое время депутаты должны помогать врачам и больницам.

- Мы, как депутатский корпус, присоединились к акции. В такой тяжелый период мы должны объединяться, помогать нашим медикам, врачам, тем, кто сейчас непосредственно на передовой работает с заболевшими. Поэтому очень важно, что нам удалось организовать эту акцию. Мы должны поддержать наших врачей, - заявил Евгений Подгорный.