Почти как на Байкале: новосибирцы показали, как катаются на коньках по морю

При ясной и бесснежной погоде Обское водохранилище преображается — даже не верится в такую красоту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы успеть прокатиться на коньках по просторам Обского моря, пока его не замело снегом, молодые люди выходят на еще совсем «молодой» лед. Одной из первых открывает коньковый сезон инструктор по парусному спорту Анастасия Седых, которая более 10 лет практически живет у моря. Анастасия рассказала «Комсомолке», когда и зачем люди выходят на тонкий лед, как замерзает море, и кто чаще всего проваливается.

Анастасия Седых смело выходит первой кататься по льду Обского моря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошлую субботу, 21 ноября, новосибирцы открыли коньковый сезон на Обском море — соцсети пестрят фотографиями чистого, красивого льда, подсвеченного солнцем. Кто успел — тот успел. Снегопады и отсутствие ветра в начале недели «залепили» местный Байкал — на коньках теперь можно покататься разве что на небольших островках ровного льда.

Новосибирцы открыли коньковый сезон несколько дней назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Обское море непредсказуемо — невозможно угадать, когда оно замерзнет, а когда оттает. Чаще всего в середине ноября оно замерзает, а в середине апреля начинает таять, — пояснила Анастасия. — Обычно первыми на лед выходят рыбаки, потому что они самые устремленные в море (после меня, конечно). Рыбаки очень часто проваливаются, потому что они лезут на тонкий молодой лед, либо уже слабый лед весной. Еще они ездят на снегоходах и регулярно проваливаются. Адекватные люди — лыжники, конькобежцы, кайтеры, велосипедисты и околоспортивные люди — практически не попадают в такие стрессовые ситуации. По крайней мере, никто у нас зимой на море не тонул. Можно разве что ноги промочить. Но зарекаться нельзя, все что угодно может быть. Например, у меня товарищ катался на кайте и провалился в «двойник» (слой льда, слой воды и снова слой льда), потерял там горные лыжи и шел потом домой пешком в мокрых ботинках километров 20. Если бы был на сноуборде, было бы сложнее отстегнуться, лыжи в этом плане безопаснее.

В начале недели выпал снег, и море превратилось в белую пустыню. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков подтвердил, что за последние несколько лет на льду Обского моря не было трагических случаев среди катающихся на коньках, велосипедах и кайтах.

Первый снег не мешает скольжению. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— А в других регионах случаи были. Надо помнить, что лед неоднородный — в разных местах разная толщина, могут быть подземные источники. Обское водохранилище — большая чаша, замерзает медленнее. А озеро Каменка, где 22 ноября утонул рыбак, — малая чаша. Делайте выводы, — предупредил Павел Винаков. — Ледяной покров на водоемах еще не сформировался до безопасной толщины — более 10 сантиметров. Сейчас идет период ледостава, мы запрещаем выходить на природный лед, проводим рейды и штрафуем за нарушение.

А вот прыгать по льду точно не стоит. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка-абориген Анастасия рассказала, что лед образовался совсем недавно: 15 ноября она выходила на яхте по жидкой воде, а 17 ноября водохранилище уже замерзло.

Если валяться и ползать по льду, то меньше шансов провалиться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Всегда достаточно одной морозной ночи, чтобы схватился лед. Так как в этом году больших морозов не было и сразу припорошило снегом, толщина льда намерзала долго, — сказала она. — Обычно при сильном морозе без снега за ночь четыре-пять сантиметров прирастает легко. Сейчас здесь лед хороший, судя по рыбакам, рассекающим по морю, и отсутствию сводок МЧС.

На пирсе пляжа «Звезда» намерзли красивые сосульки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прежде чем выйти кататься на лед, Анастасия каждый день замеряет его толщину у берега, делая ледобуром лунку. В субботу толщина была около семи сантиметров, но это не останавливало любителей активного отдыха. Каждый год они с нетерпением ждут первых морозов, чтобы отправиться на самый большой и красивый городской каток. Такой каток может «открыться» всего на пару дней, а потом его заметет снегом.

Новосибирцы радуются своему «домашнему Байкалу». Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Катание по природному льду — это очень интересно. На таких огромных просторах чувствуешь свободу. Можешь ехать, куда хочешь. На коньках здорово кататься, когда покрытие ровное, и не зарываешься в рыхлый снег, — пояснила Анастасия. — У нас, конечно, здесь не Байкал. Но все равно бывают красивые виды — когда лед чистый и в нем отражается солнце, даже трещины видно, а на мелководье — дно. Такое случается редко, чаще всего быстро выпадает снег — и поверхность превращается в белую пустыню.

Даже на заметенном льду в пасмурную погоду получаются красивые фотографии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 2015 году почти две недели Обское море радовало новосибирцев шикарным чистым льдом. Он был ровный, поскольку его сразу прихватило сильным морозом, и долго не было снегопадов. На нем было много так называемых снежных роз — когда сквозь тонкую корочку молодого льда теплая вода начинает испаряться. Впрочем, эти розочки нисколько не мешали скольжению.

Снежные розочки на Обском море в 2015 году. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чаще всего любители коньков едут до острова Тань-Вань, что в двух километрах от пляжа «Звезда». На острове намерзают красивые сосульки, но там нужно быть осторожным — у его берегов некоторые новосибирцы уже мочили ноги в полынье.

Телефоном удобнее всего снимать льдину. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Возле этого острова часто бывает чистый, гладкий и безопасный лед, — отметила Анастасия. — На мелководье лед ломает, и из трещин выливается вода — затапливает весь снег на льду и выравнивает поверхность.

Если ровный лед недолговечен, то красивые сосульки у берега будут еще долго радовать фотографов и гуляющих. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка советует всегда брать с собой на тонкий лед длинную палку — подойдет даже лыжная:

— И точно никогда не следует выходить на лед одному. Всегда кто-то должен знать, что вы отправились на море или озеро, и когда планируете вернуться. Сейчас провалиться под лед в полный рост уже сложно, но можно вымокнуть, вымерзнуть, споткнуться и упасть — подвернуть ногу. Головой можно удариться при падении на спину — лед неровный, так что упасть легко.

Наслаждаться зимой можно и без риска для жизни — совсем необязательно выходить на глубину. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждый год катаются на коньках по молодому льду туристы из мультиклуба «Спектр». Кроме палок, они с собой всегда берут веревку и даже клюшки — на случай, если придется кого-то спасать. Но, к счастью, пока не приходилось.

Льдина под пирсом, которую скоро сломают любители селфи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас стоит прогуляться даже просто по берегу Обского водохранилища. Камни и пирс на пляже «Звезда» образовали целое ледяное царство (кстати, под пирсом все еще можно провалиться и промочить ноги). Сосульки на прибрежных камнях появляются еще до того, как замерзнет море, — во время осенних штормов, с первыми заморозками.

А пока этой льдиной можно еще полюбоваться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Очень жалко, что в этом году вырубили все березки, растущие среди этих камней, — поделилась Анастасия. — Я не понимаю, в чем была необходимость. Корни этих деревьев укрепляют же берег, а кроны создают преграду для ветра, чтобы песок с пляжа не улетал. И красивее было с деревьями.

Во время осенних штормов на камнях намерзло настоящее ледяное царство. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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