«Теперь меня даже замуж зовут!»: заводская повариха из Новосибирска выложила в «Инстаграм», как режет лук, и проснулась знаменитой

Евгения работает поваром уже 12 лет. Фото: личный архив.

35-летняя жительница Новосибирска Евгения Романова за сутки стала самым популярным поваром Сибири. Впечатлил соцсети простенький ролик о том, как женщина режет лук кольцами.

— Смотрите, нож нам понадобится такой, чтобы «пятка» была большая, чтобы пальцы не касались стола, чтобы нож свободный был, — учит в кадре сибирячка. — Режем, не отрывая кончика ножа.

Евгения переживает из-за комментариев. Фото: личный архив.

Видео перепостил популярный блогер, оно разлетелось вирусом по Сети, сейчас у Евгении уже 60 тысяч подписчиков — и она не знает, что с ними делать.

— Я вообще такого не ожидала, — призналась КП-Новосибирск Евгения Романова. — В соцсетях меня попросили сделать видео с нарезкой, вот я в свободную минуту и сняла — как раз лук для готовки нужен был. Особо даже не старалась. Телефон завернула в пищевую пленку, чтобы не запачкать, и поставила перед собой на рабочий стол. А утром уже директ от сообщений ломился!

Коллеги сибирячку поддерживают. Фото: личный архив.

«ПЕРВОЕ БЛЮДО - ЖАРЕНАЯ КАРТОШКА»

Поваром Евгения работает 12 лет, на завод, где и снималось видео, она устроилась год назад. Сибирячка смеется, что в сибирской глубинке, где она росла, получить другую профессию просто не было возможности.

— Я росла в многодетной семье в селе Ташара Мошковского района, у меня были младшие брат и сестра. Присматривала за ними, готовила, если мама была занята. Помню, самым первым блюдом, которое я научилась готовить сама, была жареная картошка: просто посмотрела, как мама ее делает, и повторила, — вспоминает Евгения. — После школы я пошла учиться в местный техникум, где было всего две специальности — повар и тракторист.

На заводе давно в восторге от кулинарных способностей Евгении.

— Рабочий день начинается в 6.30, потому что в 11.30 люди уже приходят обедать, — описывает свой режим Евгения. — Готовим простые блюда: супы, салаты, картошку, колбаски. Рабочим нравится. Недавно был забавный случай: мужчина заказал плотный обед, поел и подошел за добавкой. Сказал, что маловато ему было — еще вкусного хочется.

Евгения развелась, и сейчас ее сердце свободно. Фото: личный архив.

«ХОЧУ НОЖ, А НЕ ЗАМУЖ!»

Именно коллеги и посоветовали Евгении записывать кулинарные ролики: начальство в курсе, сибирячку все поддержали. Но того, что их повар вмиг станет интернет-знаменитостью, конечно, предположить не могли.

— Меня сейчас даже замуж зовут во время прямого эфира. Один мужчина прямо так и написал: «Женюсь на тебе! Сам в разводе, двое детей. Нужен тебе такой?» Я ему ответила, что дети — это всегда хорошо, но в личку он так и не написал, — добавляет женщина.

Сама Евгения тоже в разводе. Говорит, что ушла от мужа, который 8 лет ее обижал. Детей у нее пока нет.

Но были среди комментариев и неприятные.

— Кто-то писал, что я все неправильно делаю, а кто-то ругал, что некоторые продукты я режу без перчаток. Эти диванные критики не понимают, что, если пища подвергается термической обработке, приготовление без перчаток допускается, — объясняет Евгения. — Сначала все принимала близко к сердцу, обижалась, а сейчас просто не обращаю внимания.

Подписчики ругают Евгению, если она без перчаток. Фото: личный архив.

СОВЕТ ОТ ЕВГЕНИИ

Чтобы лук глаза не щипал

Вот полезная рекомендация от Евгении, которая не вошла в видео:

- Когда вы режете лук, то рядом поставьте чашку с холодной водой или работайте рядом с включенным краном: благодаря влаге в воздухе лук не так режет глаза, - объясняет повар.

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