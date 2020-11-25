ТОП-3 направлений, куда отправлялись на отдых в «бархатный сезон» новосибирцы

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Анализ роста мобильного трафика показал, что вэтом году, несмотря на режим ограничений, новосибирцы традиционно провели «бархатный сезон»на берегу моря, но в пределах России - на курортах Краснодарского края и в Крыму. При этом на российское побережье Черного моря в этом году отправились две трети отдыхающих против 30% в прошлом году.

На втором месте среди популярных мест для отпуска этой осенью стала культурная столица России Санкт-Петербург. Его музеи и исторические места стали более доступными в отсутствие иностранных туристов, чем и воспользовались новосибирцы - их приехало в этом году на 10% больше, чем год назад, и они сгенерили более трети всего интернет-трафикаотдыхающих внутри страны.

Горный Алтай, популярный у новосибирцев в любое время года, занял третье место в рейтинге. Турбазы, комплексы и дома отдыха на Телецком озере, Чемале, Катуни и Ае активно принимали жителей новосибирского региона в сентябре и октябре. Любуясь красотами Горного Алтая осенью этого года, новосибирцы «накачали» интернет-трафикана 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Популярное турецкое направление показало падение спроса по сравнению с прошлым голом - туда отправилось втрое меньше новосибирских туристов, что связано в первую очередь с переориентацией спроса на внутренний туризм.

В ходе исследования также выяснили, что на отдыхе жители Новосибирской области продолжают активно использовать цифровые сервисы - в сентябре и октябре более 70% отдыхающих выходили в интернет и использовали мобильные приложения. Новосибирцы проводили время в социальных сетях, мессенджерах и на площадках для просмотра видео-контента, например, к YouTube обращались более 18% отдыхающих. В целом предпочтения новосибирцев относительно потребления контента разделились следующим образом: самой популярной оказался INSTAGRAM (23%), далее - сеть ВКонтакте(19%), ODNOKLASSNIKI -4%, на карты и навигационные сервисы пришлось 7% интернет-трафика.

- Анализ трафика с помощью инструментов BigData позволяет точно проанализировать туристические потоки: кто и откуда приезжает, сколько времени проводит, какие интересы проявляет, на что готов тратить время и деньги. МТС уже несколько лет реализует проекты по разработке цифровых моделей российских регионов, данные которых можно применять не только в развитии туристической инфраструктуры, но и в других сферах городского хозяйства. Наш опыт и экспертизу мы готовы использовать с максимальной пользой для нашего региона, - подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.