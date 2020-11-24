Бердские поисковики нашли части штурмовика, разбившегося в Северной Осетии

Поисковый отряд «Кондор» передал благодарственное письма от Главы города Бердска руководителю регионального отделения поискового движения России по Республике В. Бахтина. Фото предоставлено ГКУ Центр патриотического воспитания.

Бердский отряд «Кондор» занимается поисковыми работами с 2003 года: участники ищут останки солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны, возвращают их имена и память о них, пытаются отыскать родственников погибших. Этой осенью поисковики отправились в свою 20-ю экспедицию, путь лежал в Северную Осетию.

Трое курсантов вместе с командиром отряда Алексеем Батеневым в течение 10 дней жили в палатках недалеко от села Гизель, рядом с Барбашовым полем. За время работы поисковики нашли останки штурмовика И-16 времен Великой Отечественной, удалось прочесть 7 цифр на части крыла. Дальше предстоит архивная работа - поиск информации о самом самолете, например, номера боевой машины по найденным цифрам.

- Мы занимаемся поисковыми работами с 2003 года. На счету нашего отряда 16 восстановленных имен. Всех бойцов мы перезахораниваем на Петропавловском кладбище в городе Белый, потом ведем работу по поиску родственников, передаем им личные вещи. Иногда на перезахоронение приезжают родственники, так случилось в 2016 году. И это, считаю, один из самых главных результатов нашей работы, - рассказала «КП» - Новосибирск» Евгения Шмидт, заместитель командира БПО «Кондор».

С Северной Осетией бердских поисковиков связал подвиг солдата Петра Барбашова. Во время Великой Отечественной войны младший сержант, призванный из Новосибирской области, пожертвовал собой ради спасения однополчан во время боя у села Гизель. В Бердске с 1969 года проживала младшая сестра героя Зинаида Илюшечкина, но жители города узнали об этом только в 2018 году. Именно после этого по инициативе главы города Бердска началось активное общение бердского поискового отряда с администрацией Северной Осетии.

- Представители Северной Осетии были в Бердске в 2019 году, мы проводили совместные мероприятия. С МВД Северной Осетии у нас есть договоренность, что мы и дальше будем взаимодействовать на основе поисковой деятельности. Экспедицию мы планировали провести еще в апреле, но в связи с эпидемиологической ситуацией поехать получилось только осенью, - поделилась Евгения Шмидт.

Встреча командира бердского поискового отряда «Кондор» А. Батенева с бойцами поискового отряда «Долг и Честь» Республики Северная Осетия-Алания. Фото предоставлено ГКУ Центр патриотического воспитания.

В планах у «Кондора» дальнейшее сотрудничество с поисковыми отрядами Северной Осетии. Например, участие в сводной «Вахте памяти». Мероприятие обычно проводится в апреле, его суть в том, что в поисковых работах участвуют сразу несколько отрядов.

За все время работы бердского отряда, с 2003 года, больше 300 школьников и студентов попробовали себя в этой деятельности. Для участия в экспедиции выбирают лучших ребят - тех, кто знает все нюансы работы на отлично и готов к трудностям полевой жизни.

- Некоторые участвуют в экспедициях несколько лет подряд. Сейчас 90 процентов участников сформированного отряда ездят на «Вахту памяти» второй или третий год подряд, и это важный показатель. Значит, ребятам это интересно. Сам командир поискового отряда Алексей Батенев участвовал в экспедициях с 14 лет, он принял участие уже в 18 поисковых экспедициях, - добавляет Евгения Шмидт.

...В каждой семье есть своя история, связанная с событиями Великой Отечественной войны. Поисковые работы не оставляют равнодушным никого: выяснение имен погибших солдат, их перезахоронение - все это очень важно для родственников и истории. Как считает руководитель поискового отряда «Кондор», такие мероприятия и в целом полезны для формирования внутреннего стержня личности подростков. Жизнь в нелегких полевых условиях, самостоятельное приготовление еды, работа без выходных… Дети и студенты, участвующие в раскопках, приобщаются к значимому делу.

Информация подготовлена по заказу ГКУ «Центр патриотического воспитания Новосибирской области».

Конкретно

За 15 экспедиций поисковики бердского отряда «Кондор» подняли на поверхность останки 520 бойцов, нашли 36 медальонов, 19 из которых прочитали. Были найдены родственники 16 воинов, в том числе в Бердске.