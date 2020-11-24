«Сдохни за щенка»: кем оказалась сибирячка, которая подбросила собачку к приюту - вы поменяете о ней свое мнение

Юлия долго не могла уехать из приюта и бросить щенка. Фото: стоп-кадр.

Сейчас 44-летняя Юлия, пожалуй, самый ненавистный человек в новосибирских соцсетях. В комментариях на нее обрушились тысячи проклятий:

— Пусть город знает таких в лицо, знает, на что она способна… Все ее родные и близкие…

— Сдохни за щенка.

Юля прославилась на видео. На кадрах женщина на иномарке подъезжает к приюту и оставляет у ворот щенка. На дворе вечер, на улице — мороз. Собачка могла бы не пережить ту ночь, если бы не зоозащитники. Они и опубликовали ролик, чтобы проучить барышню. Вот в интернете ей чего только и не пожелали. Но, кажется, поторопились найти крайнюю в этой истории. Героиня ролика рассказала нам свою версию.

Бусю обнаружили на проходной завода. Фото: предоставлено героями публикации.

«ВОЗЬМУ ЕЕ НА РУКИ, А У НЕЕ ТАКИЕ ГЛАЗА...»

Юлия работает уборщицей на новосибирском заводе. Именно туда и подбросили другую героиню видеоролика — щенка Бусинку.

— У нас на заводе есть проходная, и когда я утром пришла, то собачка сидела на улице рядом с ней. Я спросила громко: «Ой, это чей такой маленький щенок?». Охранник мне говорит: «Проходи, не задерживай». На заводе масочный режим, всем измеряют температуру, стоять подолгу нельзя. Я ушла, все время мыслями возвращаясь к собачке. Думала, она чья-то, просто хозяин отошел, — поделилась с «КП» — Новосибирск» Юлия. — А после обеда один из наших водителей принес этого щенка уже внутрь. Говорит: «Можете его чем-то покормить?» У меня с собой был йогурт, малышка его съела. Кто-то еще сосиску принес. Спрятали щенка в нашей бытовке, где швабры стояли. Ну и думали, что делать дальше.

Оставить щенка на территории завода было нельзя, но и забрать его к себе Юлия тоже не могла. Оказывается, она — та, кого клеймили в соцсетях — сама зоозащитница.

— Знали бы вы, как я люблю собак! У нас живут пять, всех мы подобрали, — говорит сибирячка. — Когда на улице мороз, я их даже во двор не пускаю: все находятся в доме, в тепле. И пусть они обои все поободрали и мебель погрызли... Но взять шестого у меня нет возможности, честное слово!

Юля решила отдать собачку в приют. Ради этого ушла с работы чуть пораньше.

— Я приехала к приюту примерно в 17.30, а уехала в седьмом часу: столько времени ждала, когда кто-то выйдет. Ворота были открыты, поэтому я заглянула на территорию: слышно было, что собаки лают. Причем понятно было, что это взрослые псы, поэтому идти дальше я побоялась, — вспоминает женщина.

Все это время она также набирала номер приюта, но трубку не брали.

— Я звоню коллеге, плачу: «Тань, что делать? Никто не выходит!». Она и посоветовала оставить щенка — сказала, что там его обязательно найдут. Если бы я хотела собачку подкинуть, то сразу уехала бы, — добавляет Юлия. — Оставляла там малышку эту с тяжелым сердцем. Вижу, что она за мной бежит, стою плачу, снова несу в машину… Возьму ее на руки, а у нее такие глаза: «Не бросай меня только». Я ей говорю: «Бедненькая, тебя же кто-нибудь найдет сейчас, потерпи немножко!». Жалко, что камера не может передать всего того, что у меня было на душе.

Так Бусинка осталась сидеть у ворот приюта. Благо сотрудники заметили собачку и спасли от смерти.

Сейчас у Буси все хорошо: она с новыми любящими хозяевами. Фото: предоставлено героями публикации.

«НАКИНУЛИСЬ НА МЕНЯ»

Когда Юля уехала из приюта, продолжила искать хозяйку для щенка. В итоге собачку согласилась взять та самая коллега Татьяна. Сибирячка снова поехала к приюту, чтобы теперь забрать животное, но случился скандал.

— Охранник начал снимать меня на телефон, ругать, материть. Я сначала просто попросила его не снимать, а потом вырвала у него телефон, чтобы удалить запись. Тут он набросился на меня — скрутил руку. Я выкинула телефон в сторону, чтобы он за ним пошел, и так освободилась, — рассказывает свою версию Юлия.

На следующий день в приют приехал уже ее муж.

— Этот охранник начал и меня материть и кидаться на меня, — признается сибиряк. — А еще хозяйка приюта кричала, что этот щенок им вообще не нужен был.

Собаку в итоге забрали.

— Я этому приюту помогала немного, поэтому и знала о них. Позвонила под видом совершенно не знакомого с ситуацией человека, спросила, есть ли у них щенки. Рассказала, что у моих родителей недавно умер пес. Это, кстати, чистая правда. И тогда забрала щенка и увезла к ним. Так Бусинка и оказалась у моих мамы с папой, — объяснила «Комсомолке» Татьяна. — Сейчас у нее все хорошо!

Буся на руках у хозяйки. Фото: предоставлено героями публикации.

ЗВОНОК В ПРИЮТ

«Подали заявление в полицию»

В приюте «Верный друг» слова Юлии и ее мужа отрицают.

— Никто нам не звонил — нет ни одного пропущенного звонка на наш номер, — заверила «КП» — Новосибирск» учредитель приюта Инга Лебедева.

— А что насчет поведения охранника скажете?

— Когда Юлия выхватила телефон, наш сотрудник просто хотел его забрать. А ее муж набросился на нашего охранника — бил кулаком по лицу. У него сейчас сотрясение, мы написали заявление в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предательство попало на видео: девушка выкинула на улицу щенка, он пытался догнать ее машину

Новосибирские зоозащитники выложили запись с камеры наблюдения, которая разошлась по соцсетям. На кадрах – девушка подбрасывает совсем маленькую собачку к приюту (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru