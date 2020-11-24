На сладкое - фигура мечты: новосибирский кондитер сбросила 20 килограммов, танцуя на пилоне

Татьяна преобразилась за три месяца. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

31-летняя Татьяна Сизикова — длинноволосая блондинка и мама двоих сыновей, подтянутой фигурой которой восхищаются тысячи подписчиков в «Инстаграме». Но так было не всегда: еще год назад сибирячка носила вещи 54-го размера. Татьяна рассказала, как ей удалось похудеть.

Татьяна располнела, когда родила второго ребенка. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО ПОСТОЯННО БЕРЕМЕННА»

До беременности Татьяна была худышкой: 46 — 47 килограммов при росте 160 сантиметров. Но после рождения второго сына начала резко полнеть.

— Три года назад я поправилась до 76 килограммов, неприятно было на саму себя смотреть — живот и бока висели. Казалось, что я постоянно беременна, — поделилась с КП-Новосибирск мама двоих сыновей. — Одежда, которую я носила раньше, перестала мне подходить.

Появлению лишних килограммов поспособствовало и новое увлечение Татьяны: она решила стать кондитером и стала учиться делать «Медовики» и «Наполеоны».

Татьяна не могла носить красивые вещи, которые ей нравились. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

— Каждый новый рецепт приходилось пробовать, иначе как бы я его предлагала клиентам… Так что сладости были в постоянном доступе, — говорит сибирячка.

Из-за полноты у Татьяны начались проблемы со здоровьем: появилась одышка, пот шел градом.

— Добил же меня шопинг. Когда я пришла в магазин и вынуждена была купить не красивые вещи, которые нравятся, а то, что висит как мешок, я решила, что больше не могу и не хочу быть толстой, — признается кондитер.

Сейчас Татьяна носит вещи 42 размера. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

«ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ЖИРНОЙ КОРОВОЙ»

Первым делом сибирячка навела порядок в питании.

— Я ела три-четыре раза в день, но понемногу. За три часа до сна переставала принимать пищу. Исключила жирное, мучное. До полудня я позволяла себе съесть немного сладкого — например, конфетку, чтобы потом не было желания за один присест всю шоколадку съесть, — описывает свой рацион сибирячка. — Но раз в неделю я устраивала разгрузочные дни, когда позволяла себе есть любимые блюда — пиццу, суши. И на следующий день вес не прибавлялся, а наоборот, становился даже меньше. Это помогло мне избежать срывов.

Еще Татьяна занялась танцами на пилоне, чтобы тело подтягивалось и кожа из-за похудения не обвисала.

Татьяна сначала стеснялась танцевать на пилоне. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

— На первом занятии я не могла даже повиснуть на пилоне: чувствовала себя рядом со стройными девушками толстой, жирной коровой. Даже вспоминать об этом не хочется, — признается Татьяна. — Но потом я поняла, что всем плевать, какой у меня вес. Люди приходят в зал заниматься. И мне очень повезло с тренером и девочками: они радовались, когда у меня что-то получалось!

В итоге за три месяца Татьяна скинула 20 килограммов, носит теперь одежду 42-го размера (а это на 12 размеров меньше!) и рекламирует собственные торты в «Инстаграме».

— Когда я была толстой, то стеснялась вести свою страничку. А сейчас у меня более 2 тысяч подписчиков, — говорит сибирячка. А подписчики не скупятся на комплименты не только ее сладостям, но и аппетитным формам.

Татьяна раз в неделю ела все, что хотела, чтобы избежать срывов. Фото: предоставлено Татьяной СИЗИКОВОЙ.

РЕЦЕПТ ОТ ТАТЬЯНЫ

Татьяна против абсолютно диетических сладостей и никаких малокалорийных тортов не печет. Но в этом рецепте совсем немного калорий, так что на вашей фигуре кусочек точно никак не скажется.

Торт «Молочная девочка»

Надо:

Для теста: 160 г муки, 2 яйца, 1 пачка разрыхлителя и ванилина, 1 банка сгущенки. Для крема: сырный крем (можно креметте), 1 пачка сливочного масла, 180 г сахарной пудры.

Готовим:

1. Взбиваем яйца, добавляем сгущенку и тщательно перемешиваем.

2. Всыпаем в массу все сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

3. Коржи выпекаем по 7 — 10 минут.

4. Для крема взбиваем масло с сахарной пудрой, добавляем сыр и снова тщательно взбиваем миксером.

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