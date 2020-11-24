Предприниматели честно рассказывают о своем пути

Анна Дмитриева, основатель Агентства деловых мероприятий, рассказала о проекте «МОЙ БИЗНЕС | STORIES». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В этом году уже рассказали свои истории и ответили на вопросы зрителей основатель сети барбершопов «Папа дома» Янис Кайшев, основатель сети кофеен «Бодрый День» Алексей Балкин. Впереди еще три интересных спикера. Встречи проходят каждый четверг в Центре «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9)

Лучше, чем факты

Исполнителем проекта выступает Агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой.

- Проект направлен на то, чтобы раскрыть личность, мировоззрение, принципы и взгляды самого предпринимателя. У проекта такой слоган: «Лучше, чем просто факты». Мы не говорим про бизнес-показатели - продажи, оборот, маркетинг, охват. Мы задаем героям встреч вопросы: как вы это сделали? что вы чувствовали в тот момент? с чем вы сталкивались? как вы это преодолевали? и т. д. В зал могут прийти любые слушатели: школьники, студенты, сотрудники в найме, предприниматели - все желающие, кому интересен данный бизнес или конкретный человек. Зрители имеют возможность задать вопрос, поделиться своим мнением или своей историей. Мы делаем прямой эфир в «Инстаграме» и видеозапись встречи, но участие в живом диалоге дает совершенно другой заряд эмоций и чувство сопричастности, - рассказала о проекте Анна Дмитриева, основатель Агентства деловых мероприятий.

О героях

Спикерами могут стать только действующие предприниматели. Наши герои - те, кто имеет сильную личную историю в бизнесе, чья компания показывает долгий стабильный рост на рынке либо быстрое активное развитие, или создатели ярких стартапов с необычной идеей. В общем, выбираем интересные истории.

Янис Кайшев, основатель сети кофеен «Бодрый день», рассказал свою бизнес-историю. Фото: www.instagram.com/leaders_today.

Когда город - не просто здания

- Однажды, когда я разрабатывала концепцию этого проекта, я сидела в кофейне, владельца которой я знала и знала историю его бизнеса, и вдруг поняла, что воспринимаю город уже иначе, - признается Анна Дмитриева. - Из-за того, что я общаюсь с сотнями предпринимателей, провожу мероприятия, где эти люди являются спикерами, экспертами, гостями, я очень лояльна к некоторым заведениям и предприятиям. Например, в супермаркетах я выбираю товары местных товаропроизводителей, так как мы три года реализуем проект «Школа торговли», миссия которого - продвигать локальные бренды на федеральный уровень. Я выбираю ресторан, салон красоты, врача по личной истории основателя. Для меня город - это уже не просто здания, улицы и вывески. Для меня город - это люди, которые прямо сейчас, в сложных условиях пандемии, продолжают делать многое и важное. Понятно, что для каждого это способ заработать. Но многие хотят чего-то большего - роста, изменений, уникальности.

В Новосибирске много заведений со своим настроением или товаров со своей историей. В городе очень сильный предпринимательский дух, здесь всегда развивалась торговля и было много коммерсантов. А сейчас созданы все условия для старта, и в этом помогут в том числе специалисты Центра «Мой бизнес». Предпринимателям стоит как минимум познакомиться с Центром и узнать о своих возможностях на этой площадке. Например, вместе с проектом Stories Агентство деловых мероприятий реализует параллельно еще два проекта для Центра «Мой бизнес»: «Лидерство» и онлайн-курс «Instagram. Продажи. Прибыль». Даже если люди приходят не за новыми знаниями или знакомствами, они всегда выходят вдохновленные и с новыми идеями.

- В регионе у начинающих и действующих предпринимателей высокая мотивация к участию в подобных проектах. Люди едут из Бердска, Искитима, Чулыма. Это значит, что им это правда интересно и нужно, - считает Анна Дмитриева. - Конечно же, про инфокурсы часто говорят, что это только болтовня. Но на моей практике было уже столько замечательных историй о том, как участники находили вдохновение, пример, силы, партнеров, нужные знакомства, ресурсы, то, что им нужно в данный момент. Часто они даже сами этого не ожидают. Это не просто болтовня. Поэтому я очень люблю то, чем занимаюсь, и делаю свою работу хорошо.

Фото: Евгения МОРЕВА

КОНКРЕТНО

Кого можно послушать?

26 ноября с 18.30 до 20.00 - встреча с Александром Ладаном, директором компании «Нео Пак» (возглавлял компанию «Сибирский берег»)

3 декабря с 18.30 до 20.00 - встреча с Сергеем Бучиком, директором NPM Group

10 декабря с 18.30 до 20.00 - встреча с Владимиром Хританковым, директором группы предприятий «Карачинский источник»

Встречи в рамках проекта «Мой бизнес|Stories» бесплатные. Они проходят по адресу: Новосибирск, ул. Сибревкома, 9 (Центр «Мой бизнес»). Всем желающим принять участие необходимо подать заявку на сайт проекта: stories2020.ru.

Сайт: www.mbnso.ru

Проект подготовлен по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».