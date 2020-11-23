Против жены арестованного мэра Томска, выбросившей подушку с миллиардами, возбудили уголовное дело

Галина Кляйн попала под уголовное дело после скандального обыска в ее квартире. Фото: ОАО "Томское пиво"

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело против Галины Кляйн, супруги опального вице-мэра, а также по совместительству генерального директора ОАО «Томское пиво». Об этом заявили ее юристы, которые ведут телеграм-канал, посвященный делу Ивана Кляйна.

— Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По данным следствия, было оказано сопротивление при проведении обыска. Подробности уточняются, — сообщили юристы Кляйнов.

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о скандальном обыске в доме мэра. После его задержания в квартиру к нему пришли сотрудники местных СКР и ФСБ. Супруга мэра Галина Кляйн явно их не ждала и не собиралась пускать через порог.

— Сопротивление оказывала, орала и кидалась, не пускала никого в квартиру, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Галина Кляйн была явна напугана силовиками. И даже попыталась избавиться от самого ценного — подушки, в которой хранились ценные бумаги, выписки со счетов, на которых миллиарды рублей. Подушку с дорогущей начинкой поймал шофер, ну а его уже сотрудники местного УФСБ.

На прошлой неделе Галину вызвали в полицию, чтобы взять объяснения, почему она так вела себя. А теперь возбудили уголовное дело. Что касается ее мужа, то его обвиняют в превышении должностных полномочий. Кляйны владеют крупным заводом «Томское пиво», именно с ним и связано уголовное дело. По версии СКР, мэр, пользуясь положением, «нарисовал» в документах лишнюю площадь своему заводу, из-за чего другой предприниматель не смог построить в тех краях многоэтажки.

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