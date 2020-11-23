В Новосибирске второклассник избил и облил мочой одноклассника: ребенка усадили за парту в мокрых вещах под смех других детей

Второклассник не проходил в школу и недели. Фото: личный архив героя.

Дикую историю рассказала мама второклассника из Новосибирска. Женщина говорит, что ее сын подвергся жестоким издевательствам в школе. Травить мальчишку стал одноклассник. А учительница не только не потушила конфликт детей, а наоборот — дала классу повод смеяться над жертвой. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Восьмилетний Никита* — новичок в этой школе. Недавно семья переехала, вот и пришлось сменить класс. Но одноклассники оказались жестокими, встретили новенького плохо.

— Сын даже недели в этой школе не проучился. Он позвонил мне 20 ноября и сказал, что одноклассник облил его в туалете мочой. Я сказала сыну оставаться там, где он стоит сейчас. Хотела забрать его с уроков, переодеть. Позвонила классной руководительнице, — рассказала КП-Новосибирск Арина*, мама мальчика.

Женщина утверждает, что попросила педагога не заводить ребенка в кабинет, чтобы другие дети не издевались над ним. Но учительница не послушалась. Педагог посадила Никиту за парту в мокрых вещах.

— Когда я пришла переодевать сына, он рассказал, что над ним смеялся весь класс. Добавил ко всему этому, что накануне тот же мальчик ударил его коленом в живот. Мой сын тогда упал и ударился головой об пол, — продолжает сибирячка. — Тогда мне стало понятно, почему у Никиты с самого утра не было аппетита, появились круги под глазами, почему он не хотел идти в школу.

Сейчас ребенок в больнице на обследовании.

— У сына, скорее всего, и психологическая травма. Пока жду, что скажут медики, — говорит женщина. — Меня поражает, что классный руководитель не приняла никаких мер. Она могла поговорить с мальчиками наедине, а не заводить моего ребенка в кабинет в мокрой одежде, не выставлять новенького так перед всем классом.

По словам Арины, она уже написала заявление в полицию, прокуратуру и министерство образования, а также выложила пост в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к данной проблеме. Женщина хочет, чтобы классного руководителя ее сына проверили и выяснили, насколько она компетентна.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в школу, где произошло ЧП. Директор была лаконична:

— В школе сейчас работает комиссия. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего.

ОФИЦИАЛЬНО

В социальных сетях на сообщение об унижении ребенка ответила администрация Ленинского района.

— По данному инциденту в администрацию Ленинского района города Новосибирска никто не обращался. В образовательном учреждении будет проведена служебная комиссионная проверка в составе специалистов отдела образования, комиссии по делам несовершеннолетних. Об итогах будет сообщено заявителю в срок до 25.11.2020, — говорится в сообщении.

КП-Новосибирск отправила в департамент образования запрос, чтобы узнать о результатах проверки.

* Имена изменены.

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