Ледовые катки 2020-2021 в Новосибирске: дата открытия, расписание, цены на билеты

Покататься на коньках можно бесплатно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда откроют ледовые катки 2020-2021 в Новосибирске - важный вопрос, который волнует многих сибиряков. Из-за пандемии праздничных торжеств не будет, так что коньки - один из немногих вариантов отдохнуть всей семьей. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, куда горожане могут пойти покататься.

СКОЛЬКО КАТКОВ В НОВОСИБИРСКЕ?

Крытые катки в Новосибирске продолжают работать в период борьбы с пандемией — кроме катка в СТЦ «Мега». Всего в декабре 2020 года в городе зальют 21 открытый каток.

— В парке культуры и отдыха «Центральный» и на Михайловской набережной катков не будет, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Кроме того, для горожан будут работать 52 муниципальные хоккейные коробки во дворах.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ?

В Новосибирске уже заработал первый открытый каток, он находится в Академгородке. Открытие большинства открытых катков запланировано на 1 декабря 2020 года и связано с погодными условиями. В это же время открываются хоккейные коробки во дворах Новосибирска.

— Как только будет устойчивая погода — температура остановится на минус семи градусах, тогда и начнем активно заливать коробки. Сейчас мы уже развозим по объектам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки, — сообщил главный инженер МАУ «Стадион» Алексей Шумкин.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОКАТ КОНЬКОВ В НОВОСИБИРСКЕ

Ледовые катки в большинстве парков требуют плату за вход на каток со своими коньками — от 50 руб. (детям) до 150 руб. Цены на прокат коньков почти не отличаются, в большинстве катков действуют льготы пенсионерам и детям.

Прокат коньков для взрослых и детей после 14 лет — 150-200 руб./ч

Прокат коньков для детей с 6 до 14 лет — 50 — 100 руб./ч

Прокат коньков для детей до 5 лет — бесплатно ( при наличии сопровождающего)

Прокат коньков для пенсионеров — 80- 100 руб./ч

СПИСОК ОТКРЫТЫХ КАТКОВ 2020/2021 В НОВОСИБИРСКЕ

1. Каток на главной Елке Новосибирска (площадь Ленина)

Адрес: Красный проспект, 36. Открытие: с 25 декабря (возможно)

Время работы: Уточняется. В прошлом году каток работал в ежедневном режиме с 11:00 до 22:00

Как добраться: до остановки «Дом Ленина» ( метро «Площадь Ленина» // Автобус № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 41, 54, 75, 97, 98, 258ж // Троллейбус № 5, 10 ,13, 36 // Маршрутка № 1, 8, 44а ,45)

2. Каток в «Нарымском сквере»

Адрес: ул. Советская, 93 к.2. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн. с 15.00 до 21.00; вт. — вс. с 11.00 до 21.00

Как добраться: до остановки «Цирк» (Автобус № 3, 14, 34, 64, 75 // Троллейбус № 2 // метро «Красный проспект»)

3. Каток в «Заельцовском парке» (главная сцена)

Адрес: ул. Парковая, 88. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн.-птн. с 11.00 до 20.00; сб. — вс. с 10.00 до 21.00

Как добраться: до остановки «ПКиО Заельцовский» (Автобус № 95 // Маршрутка № 19, 25, 28)

4. Каток в парке «Сад Кирова»

Адрес: ул. Станиславского, 1а. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн.-птн. с 11.00 до 20.00; сб. — вс. с 10.00 до 21.00

Как добраться: до остановки «ПКиО Кирова» (Автобус № 91,4, 14, 16, 19, 24, 43, 55, 64 ,79, 89, 112 // Троллейбус № 4, 24 // Маршрутка № 10, 12, 54, 312, 320 и т.д.)

5. Каток в парке «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49

Время работы: ежедневно. с 10.00 до 23.00. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Как добраться: до остановки «Учительская» (Автобус № 13,14, 27, 28, 34,42, 64,97, 106, 119 // Троллейбус № 13, 24 // Маршрутка № 8, 30, 34, 73)

6. Каток в парке «У моря Обского» (ОбьГЭС)

Адрес: ул. Софийская, 15

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 17.00. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Как добраться: до остановки «Больница (ул. Софийская)» (Автобус № 45, 48, 115, 115в // Маршрутка № 5, 327)

7. Каток в парке «Бугринская роща»

Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 39

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 23.00. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Как добраться: до остановки «Бугринская роща» (Автобус № 9, 11, 20 // Маршрутка № 15, 317, 331)

8. Каток в Затулинском дисперсном парке ( у кинотеатра «Рассвет»)

Адрес: ул. Зорге, 47

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 20.00. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Как добраться: до остановки «Кинотеатр Рассвет» (Автобус № 4, 6, 14, 25, 44, 60, 91 // Троллейбус № 4, 8, 26 // Маршрутка № 4, 54)

9. Каток в парке «Березовая Роща»

Адрес: ул. Планетная, 53. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 20.00

Как добраться: до остановки «ПКиО Березовая Роща» ( Метро «Березовая Роща» //Автобус № 6,18, 30, 35, 39, 41, 44, 113, 203 // Троллейбус № 10, 22, 23// Маршрутка № 44, 48, 72)

10. Каток на стадионе «Чкаловец»

Адрес: ул. Республиканская, 12/1. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 20.00

Как добраться: до остановки «Поликлиника (ул. Авиастроителей)» (Автобус № 3, 18, 39, 189л // Троллейбус № 22// Маршрутка № 13, 24, 30, 51)

11. Каток на стадионе «Электрон»

Адрес: ул. Учительская, 61/1. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 20.00. Открытие: с 1 декабря

Как добраться: до остановки «Завод Север» (Автобус № 3, 14 // Трамвай № 11// Маршрутка № 9, 87)

12. Каток на стадионе «Сибсельмаш»

Адрес: ул. Пархоменко, 2а. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн. — пт. с 18.00 до 22.00; сб., вс. с 13.00 до 22.00

Как добраться: до остановки «Стадион Сибсельмаш» (Автобус № 96)

13. Каток на СГУПСе

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 191. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн.- птн., с 18:00 до 22:00, сб.-вск., с 13:00 до 22:00.

Как добраться: до остановки «Горбольница» (Автобус № 5, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 42, 64, 75, 97// Троллейбус № 24// Маршрутка № 19, 28, 30, 34, 45, 72, 73, 311, 399)

14. Каток на стадионе «Спартак»

Адрес: ул. Мичурина, 10. Открытие: с 1 декабря (возможно)

Время работы: пн. — выходной, вт.- чт. — с 16.00 до 21.00, птн. — с 16:00 до 22:00, сб. и праздничные дни — с 11:00 до 22:00, вск. — с 11:00 до 21:00.

Как добраться: до остановки «Стадион Спартак» ( Метро «Красный проспект»//Автобус № 41, 95// Троллейбус № 36 )

15. Каток на Горской («Пикниковый рай»)

Адрес: ул. Стартовая, 43/1. Открытие: с 7 декабря

Время работы: ежедневно, с 11:00 до 21:00.

Как добраться: до остановки «Горская (проспект Маркса)» ( Метро «Студенческая» //Автобус № 6, 28, 39, 41, 44 // Троллейбус № 7, 8 // Маршрутка № 18, 63)

16. Каток на Доме Ученых (детский центр «Лесная сказка»)

Адрес: ул. Золотодолинская, 2, к.1. Открытие: уже работает

Время работы: пн.-пт. — с 13:00 до 21:00, сб.-вск. — с 10:00 до 22:00

Как добраться: до остановки «Дом Ученых» ( Автобус № 7, 8, 23, 52, 72, 107 к, 109, 139, 141, 211, 280 // Маршрутка № 7, 15, 35, 52, 62, 74, 325, 380)

17. Каток перед ТЦ «Мега»

Адрес: ул. Ватутина, 107, парковка перед главным входом. Открытие: с 7 декабря (возможно)

Время работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00.

Как добраться: до остановки «СТЦ «Мега» // Автобус № 11, 12, 29, 57, 88, 96, 226 // Троллейбус № 29к // Маршрутка № 5, 29а, 32, 364, 365)

18. Каток экопарка «Чкаловские дачи» (Дом отдыха «Мочище»)

Адрес: ул. Микрорайон «Мочище», 4. Открытие: с 5 декабря

Время работы: ежедневно — с 11:00 до 22:00

Как добраться: личный автомобиль или такси

19. Каток на стадионе «Заря»

Адрес: ул. Колхидская, 8а. Открытие: с 1 декабря

Время работы: пн.-пт. — с 19:00 до 22:00.сб.- с 10:30 до 22:00. вск. — с 15:00 до 22:00.

Как добраться: до остановки «Спорткомплекс «Заря» ( Автобус № 39, 55, 57 // Маршрутка № 18, 64)

ЛЕДОВЫЕ КОРОБКИ ВО ДВОРАХ

Городские ледовые коробки во дворах будут работать, несмотря на коронавирус. Ледовые коробки содержит МАУ «Стадион» и они являются бесплатными для катания. Время работы каждой коробки зависит от наличия освещения, вплоть до 22:00.

Всего будут работать 52 ледовые коробки по адресам: ул. Олеко Дундича, 27/2, ул. Учительская, 19/3, ул. Кропоткина, 134, ул. Магаданская, 3, ул. Лебедевского, 2, ул. Толбухина, 25, ул. Челюскинцев, 36/1, ул. Серебренниковская, 2/1, ул. Ленинградская, 147, ул. Выборная, 89, ул. Большевистская, 163, ул. Большевистская, 26, ул. Бориса Богаткова, 194/3, ул. Часовая, 25, ул. Экваторная, 2, ул. Широкая, 135, ул. Полевая, 8/1, ул. Звездная, 11, ул. Беловежская, 12, ул. Бурденко, 22, ул. Вертковская, 19, ул. Водозабор, 5-6, ул. Зорге, 33, ул. Зорге, 211, ул. Комсомольская, 33, ул. Палласа, 39, ул. Сибиряков Гвардейцев, 60 и так далее.

КРЫТЫЕ КАТКИ

1. Ледовая арена «Родник»

Адрес: ул. Тюленина, 10, тел. (383) 319-59-74

Время работы: ежедневно с 06:00 до 01:00

Стоимость:

— со своими коньками — 200 руб./1,5 ч

— коньки напрокат — 300 руб./1,5 ч

Как добраться:

Автобусы № 18, 32, 34, 39, 46, 64 — ост. «Ледовая арена»

Маршрутные такси № 9, 24, 34, 87 — ост. «Ледовая арена»

2. Ледовый дворец спорта «Звездный»

Адрес: ул. Новосибирская, 17, тел. (383) 350-86-66

Время работы: ежедневно с 6:45 до 23:45

Стоимость:

— со своими коньками — 100 руб./ч

— коньки напрокат — 200 руб./ч

Как добраться

Автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 — ост. «Ж/м Троллейный»

Маршрутные такси № 54, 63 — ост. «Ж/м Троллейный»

3. Ледовый дворец спорта «Ледовая арена»

Адрес: ул. Зорге, 82/3, тел. (383) 315-00-14

Время работы: ежедневно с 7:00-23:00

Стоимость:

— для взрослых — 100 руб.

— для детей — 80 руб.

Как добраться

Автобусы № 4, 6, 14, 25, 44, 60, 91 — ост. «Громова»

Троллейбусы № 4, 8, 26 — ост. «Громова»

Маршрутные такси № 4, 54 — ост. «Громова»

4. Ледовый комплекс «Айсберг»

Адрес: Петухова, 162/6, тел. +7 951 361 22 16

Время работы: птн. С 18:45 до 19:45, сб. , вс. с 17:30 до 18:30

Стоимость:

— со своими коньками 300 руб., занятие ведет тренер

Как добраться

Автобусы № 12,25,57 — ост. «ЖК Тулинка»

Маршрутные такси № 29, 29а — ост. «ЖК Тулинка»

5. Ледовый спортивный комплекс «Локомотив»

Адрес: ул. Первомайская, 154, тел. (383) 284-77-87

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Стоимость:

— со своими коньками — 100 руб./ч

— коньки напрокат — 200 руб./ч

Как добраться

Электропоезд — станция Первомайская

Автобусы № 2, 138, 170 — ост. «Первомайская»

Маршрутные такси № 21, 304 — ост. «Первомайская»

6. Центр спортивной подготовки «Заря»

Адрес: ул. Колхидская, 8б, тел. (383) 354-93-87

Время работы: ежедневно с 7:30 до 23:00

Стоимость :

— со своими коньками — 100 руб./ч

— коньки напрокат — 250 руб./ч

Как добраться

Автобусы № 39, 43, 55, 57 — ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

Маршрутные такси № 18, 54 — ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

7. Каток СТЦ «Мега»

Адрес: ул. Ватутина, 107, тел. (383) 298-90-33

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Стоимость:

— в будни — 150 руб./ч

— в выходные — 200 руб./ч (прокат коньков входит в стоимость)

— далее — 3 руб./мин.

Как добраться

Автобусы № 9, 11, 12, 20, 29, 40, 57, 88, 112, 226 — ост. «СТЦ «Мега»

Маршрутное такси № 54 — ост. «СТЦ «Мега»

8. Ледовый дворец «Кудряшовский»

Адрес: поселок. Кудряшовский, Зеленая, 2 тел. (383) 347 17 07

Время работы: суббота с 18:45-19:45 и с 20:00-21:00. — со своими коньками 120 руб./ч со своими коньками

— коньки-напрокат 180 руб./ч

Заточка коньков 150 руб.

Как добраться:

Автобусы № 39, 43, 55, 57 — ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

Маршрутные такси № 18, 54 — ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

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