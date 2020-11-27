«Нюхала корвалол и герань»: многодетная мама 10 дней ждала врача на дом — медики перед ней извинились

Ольга 10 дней ждала врача на дом. Фото: instagram.com/sitniola

Многодетная мама из Новосибирска Ольга Ситникова больше недели ждала участкового врача на дом. По всем признакам у женщины был коронавирус, и она 10 дней ждала медиков дома. Когда начались ухудшения, пришлось назначать лечение самой себе. Какие таблетки пила женщина и кто виноват в случившемся, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«К РЕБЕНКУ ПРИЕХАЛИ, А КО МНЕ — НЕТ»

Ольга Ситникова почувствовала первые симптомы недомогания в начале ноября. У женщины начала болеть и кружиться голова.

— Самым первым в нашей семье переболел старший сын. У него был подтвержденный ковид. Я примерно прикинула по датам, вроде с ним не контактировала. До последнего все списывала на обычную сезонную простуду — ее ведь никто не отменял, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Ситникова, многодетная мама.

Ольга даже температуру померила только спустя два дня. Градусник показал 37,5. Сибирячка стала пить противовирусные, и температура вроде бы спала. Ольга подумала, что может выдохнуть, но болезнь проявилась новыми симптомами: запахи притупились, а на табло электронного градусника высветились цифры 38,5.

Сибирячка занималась самолечением. Фото: instagram.com/sitniola

— Я была в панике. Нюхала стиральный порошок, герань, корвалол. Чувствовала только минимум. Температура держалась 10 дней. Позвонила в «Скорую», объяснила ситуацию. Сказали вызвать на дом участкового врача. Это было 16 ноября, — говорит женщина.

Ольга дозвонилась до единой регистратуры и оформила заявку на вызов врача на дом. Ей сказали: «Вызов принят. Ждите». Дни шли, а врач все не приходил. Ольга несколько раз звонила в единую регистратуру, но твердили только одно: «Ждите, к вам придут».

— Я занялась самолечением. Старший сын купил антибиотики, привез домой. Я ждала доктора 10 дней и за это время уже выздоровела. Параллельно начал болеть младший сын. К нему приехала ковидная бригада. Мазки не брали, только послушали, а у остальных горло посмотрели. До меня врач так и не дошел, — добавляет Ольга.

КТО ВИНОВАТ?

Произошедшее выбило многодетную маму из колеи. Женщина написала пост в социальных сетях, спросила, как долго ей ждать врача. После публичного заявления минздрав начал проводить разбирательства и признал нарушение.

— В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Выявлены нарушения в работе операторов регистратуры на этапе передачи вызовов медицинским работникам, — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Контроль за этапами оказания медицинской помощи на дому усилен, особенно на этапе взаимодействия регистратуры и медиков, обслуживающих вызовы.

Ольга надеется, что больше никогда не заболеет. Фото: instagram.com/sitniola

В итоге регистраторам объявили выговор, а телефон Ольги теперь разрывается от звонков медицинских работников и извинений.

— Мне уже и из «Скорой помощи» звонили, я им объясняла, что претензий к ним не имею. Потом приехали у всей семьи мазки взяли. Неужели нужно было написать о проблеме в интернете, чтобы за ее решение взялись? — недоумевает сибирячка.

Сейчас Ольга и ее сыновья чувствуют себя хорошо. Женщина надеется, что коронавирус больше не коснется их семьи и ей не придется снова так долго ждать в

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