«Папа, я тебя ни в чем не виню!»: девушка из Подмосковья ищет отца, который бежал от бандитов в сибирскую глубинку

Дарья не видела отца уже 18 лет и ждет хотя бы весточки. Фото: личный архив

20-летняя Дарья Алексеева из Подмосковья ищет отца Алексея Козлова. Мужчина оставил семью, когда Даше было два годика. Почему девушка готова ему все простить — в материале КП-Новосибирск.

ОШИБСЯ НОМЕРОМ И НАШЕЛ ЖЕНУ

Дарья Алексеева с двух лет не видела и не слышала папу, но уверена: он жив. Девушка из города Пушкино считает, что ее отец может жить в Чулымском районе Новосибирской области. Последние несколько месяцев она рассылает по соцсетям сообщения в надежде, что папа выйдет с ней на контакт. Дочь обратилась и в редакцию КП-Новосибирск с просьбой найти мужчину.

— Моя мама Наталья познакомилась с папой в конце 1990-х годов благодаря случайному звонку — он ошибся номером, вместо 5 набрав 7. Про отца знаю немного: родился в деревне Богдановка Новосибирской области, потом служил по контракту в Юрге, а после армии оказался в Подмосковье. Маму сразу очаровал его голос, а потом и он сам — стильный, статный, с военной выправкой, как она рассказывает. Они болтали, через год мама сделала папе предложение — не наоборот. Дедушка был против брака, а бабушка относилась нормально — она ко всем добрая. Вот так и появилась семья, — рассказала КП-Новосибирск Дарья Алексеева.

Наталья и Алексей (слева) познакомились благодаря ошибке номером. Фото: личный архив

В 1998 году Алексей с Натальей начали жить вместе, потом сыграли свадьбу, а 14 января 1999 года женщина родила дочку. Наталья училась на следователя полиции и растила ребенка, пока Алексей занимался предпринимательством. Но через два года внезапно исчез.

— Мама сказала, что отец тогда прятался, но не от закона. Тогда были бандитские годы, а он занимался бизнесом, правда маме не говорил, каким конкретно. Когда мне было два года, папа уехал от нас. Как я поняла, были какие-то разборки с конкурентами по бизнесу. Еще какое-то время он периодически звонил маме. Вот и мне хотелось бы пообщаться с ним, услышать его голос, — призналась Дарья.

«ОТПУСКАТЬ С РУК НЕ ХОТЕЛ»

Наталья ждала Алексея обратно, но так и не дождалась. Когда дочери было 10 лет, встретила нового мужчину. И полностью поменяла свою жизнь — бросила работу следователя, которая выматывала, и пошла в пекарню, чтобы затем открыть свой бизнес. Ее жизнь сложилась нормально. А вот дочь до сих пор хочет узнать, что же стало с ее отцом. Она верит: он любил ее и вынужден был уехать, чтобы защитить семью.

— Есть видео, где папа забирает маму из роддома, он меня отпускать с рук не хотел. Я это видео пересматриваю постоянно, не могу видеть отца без слез. В этом году зимой я встретила его друга и партнера по бизнесу Сергея, он сказал, что это их дела были и он не будет ничего рассказывать про тех бандитов. Я опять отчаялась найти ниточки к папе, — вздыхает девушка.

Все, что осталось от сбежавшего отца — видео из роддома. Фото: личный архив

Даша выучилась на специалиста по гостиничному бизнесу, но сейчас работает кредитным специалистом. Вот только алименты требовать с отца не хочет — просто мечтает услышать его голос в трубке. И хочет познакомиться с дедушкой и бабушкой по отцовской линии.

— Как мне удалось узнать, папа может жить в одной из деревень Чулымского района Новосибирской области, — говорит Дарья Алексеева. — Может, он прочитает вашу заметку? Хочу, чтобы вы передали ему: «Папа, я тебя ни в чем не виню! Прошу, папа, откликнись!»

Уважаемые читатели! Если вы знаете что-то об Алексее Геннадьевиче Козлове, который родился 2 августа 1975 года, может проживать в Чулымском районе Новосибирской области, сообщите об этом в редакцию КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.

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