Брат и сестра не знали друг о друге, пока не встретились в приемной семье

Катя и Андрей не знали друг о друге. Фото: личный архив героя.

Валерий и Любовь Батаевы — многодетные родители из Барнаула. Он работает автомехаником, она раньше была воспитателем в детском саду. Супруги воспитали двоих собственных детей, они уже взрослые. И сейчас решили помочь малышам из детского дома. Двое из них — родные брат и сестра, которые узнали друг о друге только в приемной семье. Любовь поделилась с КП-Новосибирск этой трогательной историей.

«ВЫ БЕРЕТЕ КОТА В МЕШКЕ»

Мысль об усыновлении у Батаевых появилась благодаря родной дочке Алене. В 16 лет девочка попала в больницу с травмой ноги. Она очень скучала по близким и подружилась с детьми-отказниками, которые лежали с ней на этаже.

— Алену не отпустили домой на Новый год, и дочке пришлось отмечать праздники в больнице. Вместе с ней на этаже лежали еще детдомовские ребятишки. Когда Алену выписали, она спросила, не хотели ли мы когда-нибудь помочь таким детям, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Батаева.

Любовь и Валерий - многодетные родители. Фото: личный архив героя.

Любовь и Валерий задумались и записались на курсы приемных родителей. А потом стали смотреть детей на новосибирском сайте «День аиста».

— Сначала обратили внимание на близнецов. Им нужна была операция, но нас это не пугало. Мы вроде уже определились, но я снова зашла сайт, обновила фотогалерею и… замерла. С экрана компьютера на меня смотрел мой муж. Младенец был очень на него похож! Мальчика звали Андрей, и я поняла, что это наш ребенок, — вспоминает сибирячка.

Катя и Андрей познакомились в приемной семье. Фото: личный архив героя.

Женщина за пару дней собрала все документы для усыновления и поехала забирать сына домой. Андрею тогда было всего три месяца.

— Нам сказали, что родная мама написала отказную еще в роддоме. Также предупредили: «Вы берете кота в мешке». У мальчика первая группа здоровья, это значит, что он инвалид. У него психические расстройства, проблемы с речью. Чтобы заниматься с ним, мне пришлось уйти с работы, — говорит многодетная мама.

СКАЗКА ПОМОГЛА ОТКРЫТЬ ПРАВДУ

Время шло, Андрей рос в новой семье. Курсы реабилитации и родительская любовь дали свои плоды — ребенок начал произносить первые слова. И вдруг два года назад в доме раздался звонок. Любе позвонили из Новосибирска и сообщили, что биологическая мама Андрея умерла. И в детский дом попала старшая сестра мальчика — 11-летняя Катя. Девочку надо было спасать.

— Я сразу же сказала, что мы возьмем над девочкой опеку. Был только один вопрос: как раскрыть ее брату тайну усыновления? Андрюше было уже 6 лет, он все понимал и считал нас своими родителями. Я боялась ему сказать. Переживала, как он отреагирует. Но в итоге собралась с духом и объяснила ему все в игровой манере. Мы читали книгу про кошку, которая воспитывает разных котят, и на ее примере я все и рассказала, — признается приемная мама.

Андрей очень ждал первой встречи с сестрой. Фото: личный архив героя.

Шестилетнего мальчика удивило и заставило переживать не только то, что у него была еще одна мама, но и то, что у него есть сестра. Каждые пять минут он подбегал к приемным родителям и спрашивал: «А она меня любит? А будет любить?»

«МЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЕМСЯ»

И вот настал тот самый день, когда семья поехала знакомиться с Катей. О том, как это было, рассказывает сама девочка.

— Когда я увидела Андрея, не сразу поняла, что он мой брат. Мне кажется, мы не похожи. (Смеется.) Но когда я его обняла, поняла, что мы больше никогда не потеряемся. Мысленно я уже рисовала себе свой новый дом. Думала, что это будет двухэтажный коттедж или квартира, что мы будем жить большой и счастливой семьей, — делится своими ожиданиями девочка.

Малыш не знал, что усыновлен, до 6 лет. Фото: личный архив героя.

Отчасти ее мечты сбылись — она переехала в небольшой частный дом в Барнауле. Катя и Андрей быстро нашли общий язык. Девочка начала с ним играть, читать ему книжки. Только у мамы Любы прибавилось забот — нужно было воспитывать дочку — в прошлой семье ребенку уделяли мало внимания.

— Катя не понимала, зачем вообще нужны взрослые, зачем отчитываться, куда она пошла. Катя могла неделю не умываться, не понимала, зачем вообще делать уборку. У нас были конфликты из-за этого, — добавляет Любовь. — Один раз она взяла продукты в магазине и не заплатила за них, потому что в их деревне было принято брать в долг, а потом приносить деньги.

Семейное фото. Фото: личный архив героя.

За два года Катя кардинально изменилась. Сейчас она главная мамина помощница. И не только с Андреем. Недавно семья взяла из дома малютки еще одну девочку-отказника.

Комментарий специалиста

Когда приемным родителям рассказать правду ребенку?

КП-Новосибирск обратилась за советом к клиническому психологу Дмитрию Клочкову. Он объяснил, когда лучше рассказать ребенку, что его усыновили.

— Чем раньше, тем лучше. Это можно сделать до 12 лет, пока не начался переходный возраст. Можно использовать игровую форму. К примеру, показать мультик, где волк воспитывает бычка или зайчик — белочку. В процессе объяснить ребенку, что не всегда воспитывает тот, кто родил. Обязательно наблюдайте, чтобы ребенок шел на контакт и был открыт для разговора. Родителям не нужно придумывать ненужные страхи и проблемы. Каждый имеет право знать, как он появился в семье, — считает Дмитрий.

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