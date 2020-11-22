Ледяные и снежные горки 2020-2021 в Новосибирске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Новосибирцы скоро смогут покататься на горках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ледяные и снежные горки в Новосибирске 2020-2021 - одно из традиционных развлечений у сибиряков. В этом году из-за коронавируса многие мепроприятия отменили, так что ватрушки и ледянки - одно из немногих развлечений, которое будет доступно зимой.

Итак, начгем с того, что совсем скоро на Михайловской набережной начнут возводить ледовый городок. По традиции там будет располагаться одна из самых высоких горок в Новосибирске.

— Ее высота составит 8 метров, а длина 70-80 метров, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров, индивидуальный предприниматель.

Работать излюбленное сибиряками место отлыха начнет ближе к Новому году. Сколько придется заплатить за входной билет - пока решается.

В парке культуры и отдыха «Сосновый бор» тоже будут строить снежную горку. На ней взрослые и дети смогут прокатиться абсолютно бесплатно.

— Мы ждем, когда выпадет больше снега, и тогда начнем строительство, — сообщили в администрации парка.

Традиционно во многих парках уже начал работать прокат лыж, а вскоре новосибирцы смогут покататься и на коньках.

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