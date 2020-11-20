«Опасаемся необоснованных штрафов»: сибирские перевозчики проверили весы для тягачей - точно ли они показывают перегруз?

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

19 ноября 2020 года в Ордынском районе состоялось выездное совещание по вопросу работы автоматизированных постов весогабаритного контроля. Мероприятие было организовано по инициативе регионального бизнес-сообщества аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

В связи с началом вынесения постановлений об административных правонарушениях с автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК) стали поступать жалобы от перевозчиков. С целью снятия спорных вопросов было организовано выездное совещание. Представители бизнес-сообщества, региональных органов власти с участием ГИБДД и общественности проверили работу автоматического пункта весогабаритного контроля на трассе К-17р. Для проведения испытаний стороны воспользовались помощью Новосибирского центра стандартизации и метрологии (НЦСМ).

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

Процедуру взвешивания прошли несколько транспортных средств, в том числе предоставленный НЦСМ автомобиль с эталонными грузами. Грузовики были предварительно взвешены на подкладных весах, а затем проехали через контрольную рамку АПВГК в районе поселка Ордынское на 113-м километре трассы К-17р. Вердикт экспертов: автоматические весы работают корректно, производят измерения с необходимой точностью.

В настоящее время на территории Новосибирской области проведена модернизация пяти существующих автоматических постов для приведения их параметров в соответствие с требованиями федерального законодательства. Установлены и введены в эксплуатацию объекты на участках: 5-й километр автодороги Н-2139 - Советское шоссе в Новосибирском районе; 53-й километр автодороги К-12 - Новосибирск - Колывань - Томск в Колыванском районе; 21-й километр автодороги К-19р - Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в Новосибирском районе; 113-й километр автодороги К-17р - Новосибирск - Кочки - Павлодар в Ордынском районе и 414-й километр этой же трассы в Карасукском районе. Кроме того, согласно концепции развития сети автоматических постов в Новосибирской области к 2024 году произойдет увеличение общего количества АПВГК, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, до 23 единиц.

В других регионах страны транспортные компании неоднократно сталкивались с некорректностью работы автоматических весов. Перевозчики предлагали меры по доработке системы автоматического весогабаритного контроля. В частности, они настаивали на обязательном информировании водителей о выявленном перегрузе с помощью информационных табло, которые необходимо устанавливать после АПВГК. Если нарушение не устранить вовремя, то, пройдя по маршруту через полстраны, автомобиль из-за незначительного перегруза на ось соберет с десяток штрафов (каждый - как минимум на 150 тысяч рублей), и тогда небольшому перевозчику можно закрывать бизнес, он просто обанкротится.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

В ряде областей России работа АПВГК вызывала массовые нарекания со стороны перевозчиков, и по инициативе региональных бизнес-омбудсменов там проводилась экспертиза точности измерений весов. Так, в 2019 году подобные проверки прошли в Нижегородской и Екатеринбургской областях. Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков осенью 2019 года обратилась к бизнес-омбудсмену Новосибирской области с просьбой создать комиссию по проверке корректности работы АПВГК в регионе и соответствия их правилам размещения подобных объектов. И вот в ноябре 2020 года министерство транспорта и дорожного хозяйства вместе с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области организовали независимую экспертизу одного из АПВГК.

В мероприятии также приняли участие представители Ространснадзора, Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Общероссийского народного фронта, Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, компании «ИТС-Сибирь».

По итогам проведенной проверки президент СААП Вячеслав Трунаев отметил:

- Я доволен итогами сегодняшней проверки. Мы убедились, что на данном АПВГК измерения транспортных средств проходят объективно, с допустимыми минимальными отклонениями. Подобные автоматические пункты, разумеется, необходимы для сохранения автомобильных дорог. Но у нас, перевозчиков, все-таки очень настороженное отношение к автоматическим весам. Опасаемся необоснованных штрафов в случае сбоев в работе оборудования. Я считаю, что и другие АПВГК в регионе перед запуском в эксплуатацию должны проходить такую же независимую и публичную проверку, как сегодня.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

- Новосибирская область является крупным транспортно-логистическим центром, а также приграничным регионом, что обуславливает высокое внимание к вопросам торговли и развитию внешнеэкономических связей, - комментирует бизнес-омбудсмен Николай Мамулат. - Сфера перевозок занимает ключевое место в обеспечении ВЭД Новосибирской области, около 25% внешнеторгового баланса региона, который непосредственно влияет на динамику экспортных и импортных операций. Необходимо отметить, что именно автомобильные перевозки составляют существенную долю в общем объеме перевозимых грузов. И для дальнейшего развития отрасли необходим взвешенный подход при внедрении новаций.