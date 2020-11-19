«Задача - увеличить продолжительность жизни»: как новосибирские пенсионеры проводят время на карантине

ада Шалыгина рассказала, зачем в районы области отправляются десантники. Фото: Денис ТАБАКОВ

Чем заняться пенсионеру во время пандемии? Многие люди в возрасте стараются побольше оставаться дома, чтобы избежать лишних рисков. Правильно делают, конечно, но чем заняться в условиях изоляции?

«Единая Россия» запустила акцию «Полезный карантин»: активисты рекомендуют пенсионерам, как лучше провести досуг, помогают людям обмениваться опытом. Оказалось, что такая работа очень нужна и актуальна. Впрочем, эта акция - лишь вершина айсберга. А его основание - целый набор мероприятий, которые проходят сейчас, проходили и до пандемии. Подробно об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Лада Шалыгина.

- Этот федеральный проект действует во всех регионах России. Задача - обеспечить здоровую среду обитания, качественную и доступную медицинскую, социальную помощь, мотивировать людей к здоровому образу жизни, увеличить продолжительность жизни, - объяснила Лада Станиславовна.

Гостья эфира совмещает общественную деятельность с работой в правительстве. Шалыгина - заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области, то есть проблемы жителей видит под разными ракурсами. Видит и решает вместе с союзниками. Проект «Здоровое будущее» она ведет с 2018 года, когда он был запущен в регионе.

- Мы начинали, чтобы помочь системе здравоохранения, системе социальной защиты ближе контактировать с население отдаленных районов. Объединившись с проектами «Детский спорт» и «Старшее поколение», мы создали проект «Десант здоровья» - стали вместе выезжать в отдаленные районы, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» Лада Шалыгина. - Затем стали работать и над другими проектами: «Быть здоровым - здорово», «Тропа здоровья». Мы не подменяем работу государства, но помогаем ему. Малоимущим семьям, пожилым людям оказываем психологическую и юридическую помощь, консультируем, обучаем здоровому образу жизни.

Выезжая в районы, десантники здоровья не только помогали здесь и сейчас, но и ставили работу на поток - чтобы районные отделения партии и дальше занимались с населением. По итогам 2018 - 2019 годов партия признала проект лучшей практикой в России.

- Успех - как раз в объединении всех направлений, необходимых для поддержания здоровья населения, в том числе в отдаленных районах. При этом большую помощь оказывают министерства здравоохранения, труда и социального развития, спорта, культуры, образования, от них всегда много представителей, - пояснила собеседница.

В 2020 году контакты с жителями стали опасными из-за пандемии. Тогда партийные проекты перешли на удаленку, но не прекратились.

- По проекту «Тропа здоровья» раньше собирали в районе больше 100 - 150 человек. Теперь работаем малыми группами или дистанционно, - привела пример Лада Станиславовна.

Здоровые люди в регионе сейчас не обязаны соблюдать изоляцию, но лучше свести контакты к минимуму. Особенно тем, кто в возрасте. А чтобы у людей был досуг, проект предлагает им варианты его проведения и помогает обменяться опытом. Проект так и называется - «Полезный карантин».

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Мы поинтересовались у пенсионерок Новосибирской области, чем они занимаются во время пандемии.

Людмила Федоровна Орел, 69 лет, город Чулым:

- Регулярно гуляю на свежем воздухе. Хожу пешком, езжу на велосипеде. Стараюсь питаться овощами, фруктами. Дома каждое утро делаю гимнастику.

Татьяна Герасимовна Морева, 72 года, рабочий поселок Маслянино:

- Дома готовлю всякие блюда, нахожу интересные рецепты. Вчера у меня была шведская кухня. А еще кота дрессирую.

Светлана Васильевна Гольцова, 64 года, Тогучинский район:

- Мой дом выходит прямо в лес. Я много читаю, много занимаюсь на компьютере. Летом постоянно на улице, потому что живу на земле. Птиц подкармливаю - прилетают стаями.