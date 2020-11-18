В Новосибирске не хватает снегоуборочной техники

Снегоуборочная техника готова на 70%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До календарной зимы осталось всего две недели, но похолодание и снегопады уже пришли в Новосибирск: шутка ли, за сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Насколько столица Сибири готова к зиме, обсудили на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

«Износ и нагрузка - колоссальные»

Сейчас готовность новосибирских коммунальщиков к работе в зимнем режиме - 80%, хотя норма - 85%. Парк специальной техники в этом году насчитывает 478 единиц, причем использовать можно только 70%. На заседании не первый раз поднимался вопрос обновления парка уборочной техники, на сегодняшний день износ составляет 82%.

- На самом деле проблема неготовности техники к зимнему периоду очень серьезная. Принято решение, что мы будем обсуждать эти вопросы при принятии бюджета, пора освежить парк уборочной техники. Делать это в каком-то объеме нужно ежегодно, потому что износ и нагрузка - колоссальные. Комиссия приняла решение обратиться к председателю Совета депутатов города Новосибирска и к мэру города Новосибирска с данным вопросом, - отметил Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, фракция «Единая Россия».

Какое совместное решение найдут депутаты и городские власти, узнаем в ближайшее время.

Игорь Кудин. Фото: Евгения МОРЕВА

От гололеда - «умная» смесь

Другая зимняя проблема - гололед, и к борьбе с ним город тоже готовится. На зиму заготовлено более 104 тысяч тонн противогололедного реагента «Бионорд». Большой плюс этой смеси в том, что она позволяет приступать к летним работам на месяц раньше.

Проконтролировать качество уборки городских дорог от снега может любой желающий с помощью приложения. На муниципальном портале Новосибирска (transport.novo-sibirsk.ru/cleaning_all.aspx) можно посмотреть, какую улицу убрали, и, если результат не устраивает, обратиться с жалобой.

Это важно, ведь в основном жители недовольны уборкой внутриквартальных проездов и частного сектора. Для решения этого вопроса в Дзержинском и Советском районах стартовал пилотный проект: несколько участков, которые ранее обслуживались ДЭУ, переданы для контроля и уборки администрациям районов.

- От глав администраций Советского и Дзержинского районов поступили обращения. По сути передаются участки ДЭУ, которые обслуживают эти районы, с деньгами и полномочиями. Это вопрос ответственности глав, их инициатива. Моя позиция следующая: глава администрации только непосредственно на месте, неоднократно проезжая по этим улицам, может проконтролировать ситуацию по уборке своего района. В том числе не только магистральных, но и улиц районного значения. Поэтому очень хотелось бы, чтобы проект удался. Итоги мы подведем весной следующего года, - высказался Игорь Кудин. - Если пилотный проект пройдет успешно, то его будут реализовывать и в других районах.

Также для повышения качества контроля депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус предложила перейти на контрактную форму работы.

- Сегодня мы оцениваем уборку дорог объемом вывезенного снега, но параметром должно быть не это, а качество убранной дороги: высокая, средняя, допустимая и недопустимая. Подобные методики существуют на федеральных трассах, приняты во многих регионах и в целом ряде муниципальных образований. Существует четкая методика определения состояния улично-дорожной сети. Иными словами, заключается контракт, если качество уборки соответствует высоким нормам - выплачивается определенная сумма, если неудовлетворительно - оплаты вообще может не быть, - предложила Наталья Пинус.

ВАЖНО

Переходам нужно освещение

Обсудили во время заседания и тему переходов через малые реки Новосибирска. В течение года в городе поставили на кадастровый учет 15 мостов, проводится паспортизация объектов. Это необходимо для контроля и содержания. Оставшиеся 64 пешеходных перехода получают статус бесхозных, чтобы над ними также можно было взять контроль. Остро стоит вопрос освещения мостовых переходов, особенно в Заельцовском районе. Все пешеходные переходы, в том числе мостовые, должны быть освещены, и над этим будут работать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сделаем город зеленым!

Один из долгожданных вопросов, обсуждавшихся на заседании, - муниципальная программа «Зеленый Новосибирск». Она рассчитана на период с 2021 по 2025 год. Основные задачи программы - сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, защита и производство городских лесов. Вопросы проведения досуговых мероприятий в зеленых зонах, скверах, парках - все это включено в муниципальную программу. В ближайшие 5 лет в озеленение нашего города будет вложено более 2 миллиардов рублей.

В рамках программы будет создан декоративный питомник площадью 57 гектаров.

- Это долгожданное событие для нашего города. В следующем году откроется муниципальный питомник, там уже проводятся высадки саженцев. Через 3 - 4 года появится собственный посадочный материал, который можно будет высаживать на клумбах Новосибирска и в зеленых зонах. На самом деле это, конечно, играет очень большую роль, - прокомментировал Игорь Валерьевич Кудин.

Администрирует программу «Зеленый Новосибирск» департамент культуры, спорта и молодежной политики. Он станет центром принятия решений - все вопросы будут сосредотачиваться в одном месте. Такая программа запущена впервые. Раньше задачи по озеленению города, сохранению парков и лесов были распределены по нескольким департаментам.

- Мы очень долго прорабатывали программу, многие депутаты ездили по паркам, скверам и городским лесам. Сегодня все ресурсы собраны в одном месте - это, конечно, большое дело, такой проект будет проще контролировать с финансовой точки зрения. У нас появляется программа, с которой мы сможем работать системно, а это очень важно. Питомник был нашей мечтой. Через 5 лет мы уже сможем озеленять Новосибирск самостоятельно выращенными саженцами, - считает Игорь Кудин.