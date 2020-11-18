С такими борцами Родина под надежной защитой!

Курсанты боролись за место в команде. Фото предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

В Новосибирске состоялся чемпионат Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо и боевому самбо. Соревнования были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, свое мастерство продемонстрировали более 120 будущих офицеров.

«Самбо - национальный вид спорта»

19-летний Владимир Малыгин с самого детства занимается самбо. В военный институт парень поступил не с первого раза - после школы не хватило всего лишь одного балла по обществознанию.

- У меня есть брат-близнец, и он смог поступить сразу. Я окончил колледж по специальности «автомеханик» с красным дипломом и снова сдал ЕГЭ, в этот раз более успешно. Теперь продолжаю заниматься самбо в институте, - рассказал «КП» - Новосибирск» Владимир Малыгин, курсант 1-го курса Новосибирского военного института.

Выступать на соревнованиях Владимиру уже не впервой. Будущий офицер защищал честь своего института на областных соревнованиях в этом году.

- Первые встречи выиграл за 1,5 минуты - сделал подхват два раза, еще две - болевыми приемами. Теперь остается ждать, когда состоится финальная встреча, - говорит сибиряк.

К слову, боролись ребята не только за медаль, но и за возможность попасть в команду. Эти восемь счастливчиков будут защищать честь военного института на соревнованиях по самбо разного уровня.

- Мы создаем все условия, чтобы каждый курсант мог реализовать себя. Самбо - национальный вид спорта. Развивая его, мы демонстрируем учащимся определенные принципы. Как сказал Рашид Нургалиев (заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации. - Прим. ред.), самбо - это инструмент, который помогает решить ряд государственных задач по обеспечению национальной безопасности. Наши курсанты знают, где применить свои навыки и против кого, - объяснил Роман Гуща, преподаватель физической подготовки и спорта Новосибирского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, тренер по самбо.

Евгений Яковенко. Фото: gorsovetnsk.ru.

За лучший бросок - сертификат

Чемпионат проходил в шести весовых категориях в разряде «спортивное самбо» и еще в двух - в разряде «боевое самбо».

В первом случае минимальный вес - 58, максимум - 88 килограммов. В боевом самбо нижний предел - 64, а верхний - тоже 88 килограммов.

Соревнования проходили в течение нескольких дней. В самый первый судьи провели взвешивание, а в воскресенье, 15 ноября, курсанты выходили на ковер, чтобы показать, кто лучший.

С каждым этапом атмосфера на ковре накалялась все больше и больше. Будущие офицеры мастерски бросали друг друга через бедро, применяли болевые приемы и уходили на удушающий. За 5 минут им нужно было показать все, на что они способны, и заработать максимальное количество баллов.

- Курсанты могут продемонстрировать знание самбо не только на ковре. Скоро пройдет конференция, где наши учащиеся будут рассказывать о теории и практике единоборств, - отмечает Роман Гуща.

Чемпионат уже не первый год проходит при поддержке Евгения Яковенко, заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия». В этом году он вручил подарок «За лучший бросок, показанный на чемпионате НВИ ВНГ РФ». Победитель получит не только грамоту, но и приз - сертификат на покупку новой формы для самбо.

- Ежегодный турнир по самбо - это незабываемые впечатления для болельщиков и важное событие в жизни любого участника, которое останется в воспоминаниях надолго. Для ребят это опыт, тренировка концентрации, проверка воли и самодисциплины, возможность показать свои навыки и умения. И конечно, получить заслуженную награду, - обратился с поздравительной речью к курсантам депутат Евгений Яковенко.