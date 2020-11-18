Новосибирский депутат предлагает поменять закон о продаже пива

О своей инициативе Антон Бурмистров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда». Фото: Денис ТАБАКОВ

Часть новосибирских «наливаек» закроются. В соответствии с законом, который вступит в силу с нового года, они не смогут работать. В жилых домах, если площадь зала меньше 50 «квадратов», торговать пенным будет нельзя.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска от фракции КПРФ Антон Бурмистров считает, что в антиалкогольной борьбе этой меры недостаточно. О своем предложении он рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

- Антон Васильевич, знаем, что вы активно боретесь против пивных магазинов в жилых домах. Почему?

- Еще во время своей общественной деятельности я сталкивался с обращениями граждан на эту тему. Проблема в том, что во дворах появляется определенный контингент граждан, которые не очень любят соблюдать общественный порядок, мусорят. Если рядом есть лавочка, детская площадка, то покупатели из подобных магазинов летом идут во двор, а это тоже мусор, шум... В законодательстве были большие пробелы. Продажа пива после 10 часов вечера запрещена, но магазины стали оформлять как бары и кафе. Формально ставили табуретку, стол - и получали лицензию на работу общепита. Эта лазейка позволяет пивнушкам работать круглосуточно. Единственное, что можно было поменять на уровне регионального Заксобрания, это изменить допустимую площадь для таких заведений. И вот 1 января вступает в силу соответствующий закон. Наверное, часть пивнушек-«общепитов» будут закрыты, но многие останутся.

- Почему бы решение проблемы не возложить на полицию?

- У каждого магазина полицейского не поставишь - участковых не хватает. В своем дворе я сам воевал с нарушителями порядка, хоть пивнушки рядом и нет. На лавочки летом приходили шумные люди. С некоторыми общался лично и просил покинуть двор, а иногда приходилось вызывать полицию. Но бывало так, что, пока полиция едет, эти люди все выпьют и уйдут.

- А нужны ли ограничительные меры? Уменьшается ли потребление алкоголя, когда его незаконную продажу пресекают?

- Практика показывает, что ограничительные меры помогают. В первую очередь они должны вводиться не для тех, кто пьет, а для подрастающего поколения. Если ребенок видит, что пивнушек больше, чем киосков с мороженым, он начинает воспринимать это как норму. Поэтому ограничительные меры должны продолжать действовать.

- Как быть людям, которые сталкиваются с проблемой? Что делать, если во дворе собирается шумная пьяная компания?

- Нужно обратиться в полицию. И даже не по телефону, а с письменным заявлением. Если полиция не видит нарушения - можно обратиться к своему депутату и рассказать о проблеме ему. Он или согласится, что все законно, или подключится к борьбе. Когда ко мне обращаются жители, я пишу письма в полицию. Если проблема остается - в прокуратуру. Если и там считают, что все законно, нужно писать в Законодательное собрание и Госдуму, чтобы меняли закон. Еще в качестве общественника я предлагал инициативу - к сожалению, не был услышан, но, может быть, теперь вместе с фракцией мы оформим ее более грамотно. Это инициатива о лицензировании продажи пива.

- В чем ее суть?

- Сегодня открыть пивной магазин проще, чем аптеку, лицензия не требуется. Я считаю, что в федеральном законе нужно сделать поправку о необходимости лицензирования. Тогда будет больший контроль. Если магазин нарушает закон (например, незаконно торгуя ночью), его ждут предупреждение, штраф, а затем - закрытие. Это с одной стороны. А с другой - лицензирование даст дополнительные деньги бюджету муниципалитета.