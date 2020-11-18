Темный дым и бурый уголь

Темный цвет дыма далеко не всегда связан с неполадками в оборудовании. Фото: Влад КОМЯКОВ

Я работаю водителем такси и часто бываю в разных концах города. Иногда вижу черный дым, который идет из труб ТЭЦ. Чем энергетики могут его объяснить?

Виталий Оскальцев.

- Темный цвет дыма далеко не всегда связан с неполадками в оборудовании. Кратковременно черный дым возникает, например, при запуске котлоагрегата после остановки. Во время запуска, прежде чем подать уголь, котел разогревают: разжигают мазут и топят на нем. В процессе розжига мазута на протяжении 15 - 20 минут из трубы может идти черный дым. Фильтры рассчитаны на работу при сжигании угля, на мазуте они не работают.

Выбросы от растопок учтены в действующих экологических нормативах и контролируются надзорными ведомствами. Но это не значит, что нас устраивает такая технология. Ее надо менять. В настоящее время специалисты СГК прорабатывают технологии безмазутного розжига котлов.

Какие ТЭЦ переведены в Новосибирске на бурый уголь? Насколько он опаснее или безопаснее, чем каменный? Планирует ли СГК перевести на бурый уголь все ТЭЦ или вновь вернуть все станции к использованию каменного?

Алевтина Яркова.

- На использование бурого угля в начале 2018 года переведена только ТЭЦ-5. Другая новосибирская станция - ТЭЦ-3 - давно работает на буром угле, так как действующее сейчас оборудование изначально было спроектировано в 1970-х годах именно для этого вида топлива. Остальные станции Новосибирской области - ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и Барабинская ТЭЦ - работают на каменном угле, переводить их на бурый не планируется.

При сжигании бурого угля выброс взвешенных веществ снизился примерно в два раза в сравнении с использованием каменного угля. Это связано с более низкой зольностью углей (4 - 5% против 20 - 25%). В то же время его калорийность немного ниже: каменный уголь содержит 5 тысяч Ккал/кг, а бурый - около 4 тысяч Ккал/кг, сжигать его требуется примерно на 20% больше.

Сейчас уже можно оценить результаты работы ТЭЦ-5 на буром угле: за первые два года станция сократила годовые выбросы с 37,6 до 25 тысяч тонн.

Есть и сторонние экспертные оценки. То, что бурый уголь не ухудшил экологическую обстановку, подтвердило Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные расширенного мониторинга ведомство представило в Совете депутатов города Новосибирска в июне этого года.

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