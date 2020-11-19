Новогодние подарки 2020-2021 в Новосибирске: где купить и что подарить

Новогодние подарки 2020/21. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Сибирь пришла зима, а это значит, что самое время — начинать выбирать новогодние подарки 2020-2021 в Новосибирске. Ведь дарить презенты еще приятнее, чем их получать. Только представьте счастливые улыбки коллег, родителей, детей и друзей, когда они разворачивают загадочный сверток или заглядывают в коробку. Вдохновились? Мы составили небольшую шпаргалку для «волшебников» и внесли туда максимально небанальные и даже эксклюзивные варианты на любой вкус и кошелек. Пусть это поможет вам определиться с выбором и убавит головной боли в предпраздничной суете.

Подарите близким праздничное настроение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЬИ

Родных и близких всегда хочется не только порадовать, но и удивить. Если кто-то в вашей семье любит активные и экстремальные подарки, то рассмотрите варианты сертификатов.

— Катание на снегоходе

Мороз и снег — не помеха. Прогулка с ветерком по заснеженной тайге понравится всем поклонникам активных выходных. Вы же помните, что впереди новогодние каникулы, которые не все хотят провести на диване у телевизора?

Где купить: интернет-магазин BonoDono

Стоимость: от 2500 руб. (зависит от времени прогулки и количества участников)

— Катание на собаках

Ездовые хаски особенно впечатляют детей, но и взрослые, как правило, остаются в восторге после такой прогулки. На память останутся фотографии и позитивные эмоции.

Где купить:

— интернет-магазин BonoDono

Стоимость: 990 руб./чел.

— питомник северных ездовых собак «Оберег земли Сибирской»

Стоимость: 1200 руб./чел.

— Обучение кайтингу

Такой подарок оценят любители лыж, сноуборда и экстрима. Кстати, зимний кайтинг на лыжах под парусом освоить намного легче, чем летний, считают профессионалы. В Новосибирске есть даже настоящая школа, где вас научат всем фишкам этого вида спорта.

Где купить:

— интернет-магазин BonoDono

Стоимость: 4500 руб./2 ч

— школа «Ветру-да!»

Стоимость: от 1880 руб./1 ч

— Дрифт на льду

Эксклюзивное развлечение под руководством профессионалов проводится на замерзшем водоеме под Новосибирском. Вам предложат стать пассажиром «Жигулей», за рулем которых будет сидеть опытный пилот. Прокатят с ветерком, с заносами и разными трюками. Будет страшно, но безопасно.

Где купить: интернет-магазин BonoDono

Стоимость: от 550 руб. (зависит от времени и количества участников)

Если ваши близкие любят более практичные подарки, то исходите из их предпочтений и увлечений. Но не забывайте об индивидуальности.

— Необычные аксессуары из рыбьей кожи

Такой подарок точно будет небанальным. Отец, муж или брат обязательно оценят кошелек из семги или ремень из осетра, сделанные умельцами из Сибири.

Где купить: торговый дом «Рыбий мех» в Академгородке

Стоимость: от 3000 руб./изделие

— Современная бытовая техника для дома

Маме, бабушке или жене наверняка будет приятно распаковать новенький робот-пылесос, хлебопечку, паровую швабру или грильницу. Современная техника способна не только облегчить быт, но и принести много радости.

Где купить: любой магазин бытовой техники

Стоимость: от 5000 руб. (зависит от товара)

— Хобби-подарки

Кто-то любит рыбалку, охоту или пишет картины. Среди ваших родных наверняка есть фанаты дачного отдыха или путешествий на природу. Прислушайтесь и присмотритесь к членам своей семьи. Вдруг папа уже давно мечтает о новой удочке и палатке, а дедушка — о гамаке в саду или мангале.

Где купить: специализированные магазины

Стоимость: от 1000 руб. (зависит от товара)

КОЛЛЕГАМ, ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ

Чаще всего подарки на Новый год для коллег, друзей и знакомых рассматриваются в бюджетном варианте. Тут главное — внимание, а не стоимость.

— Елочные шары или гирлянда с фотографиями внутри

Таким презентом можно украсить елку дома или в офисе. В любом случае коллеги или друзья оценят индивидуальный подход и будут вспоминать о вас каждый Новый год. Главное — выбирайте удачные фотографии.

Где купить: специализированный фотосалон, например «Чиз фото»

Стоимость:

— шар — 350 руб.

— гирлянда — 1490 руб.

Шары и гирлянды на елку можно сделать по индивидуальному заказу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Чек-листы на все случаи жизни

Готовые варианты чек-листов разработаны специально для путешественников, спортсменов, блогеров. Они также разделяются по задачам, интересам, целям. Можно купить готовые наборы или проявить креатив, добавить чувство юмора и составить такие списки для друзей и коллег самостоятельно.

Где купить: книжные магазины, интернет-магазин PlanBook

Стоимость: от 145 руб.

— Видеооткрытка

Самое время заглянуть в архив фотографий и видео с друзьями, коллегами и знакомыми. Наверняка за год накопилось много совместных запоминающихся моментов, которые могут стать основой для видеоролика с поздравлением. Монтируйте сами или попросите специалистов. Такой подарок точно будет приятным, особенно если праздник пройдет на удаленке.

Где купить: монтаж в любой видеостудии из ваших материалов, например в компании 2A PRODUCTION

Стоимость: от 1500 руб.

— Антиковидный набор

Этот год многим запомнится масштабной пандемией и карантином из-за нового вируса COVID-19. К сборке презента можно подойти с юмором: гречка, соль, макароны, рулон туалетной бумаги. А можно — практично: тест на ковид, пульсоксиметр, антисептик, электронный градусник и витамины.

Где купить: любые магазины города, в зависимости от комплектации набора

Стоимость: от 1000 руб. (зависит от комплектации набора)

Новогодние подарки 2020/21 могут быть разными. Обязательно позаботьтесь о красивой, яркой упаковке и дарите их от чистого сердца. Чуть не упустили самое важное: не забывайте о себе! Чудо и волшебство обязательно случатся, если их заранее хорошо подготовить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru