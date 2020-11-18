Спорил с Хрущевым, кормил американца ухой и залезал на сосну: каким был основатель Академгородка

Михаил Лаврентьев был талантливым математиком. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным Ледовитым океаном» — фразу Михайло Ломоносова, сказанную более 250 лет назад, цитируют до сих пор. А в 1957 году она стала воплощаться в жизнь, когда среди сибирских лесов началось строительство новосибирского Академгородка, ставшего домом для СО РАН. У его истоков стоял ученый-математик Михаил Лаврентьев. То, как он выбирал место для основания Академгородка, уже стало легендой. Михаил Алексеевич подошел к осмотру площадки нестандартно: залез на дерево! В подтверждение того, что это не просто городской миф, — есть даже архивное фото.

Михаил Лаврентьев лезет на дерево, чтобы посмотреть, где именно начать строительство. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

— Михаил Алексеевич, к общему удивлению и ужасу руководителей области и города, скинув шляпу, довольно высоко (и очень ловко) залез на сосну, чтобы лучше осмотреть территорию. Сосна эта, помнится, росла в районе будущего Института автоматики или здания администрации района, — говорится в воспоминаниях ученого Бориса Белянина.

Лаврентьев сначала мечтал построить в лесу многоэтажки. Но проект раскритиковал Хрущев, который посетил Академгородок в 1959 году.

— Говорил: «Надумали в лесу высотные здания сооружать? Для чего? Это чтоб воронам легче было садиться, что ли?» Пришлось подчиниться — многоэтажные дома из проекта исчезли, началось усиленное строительство наиболее популярных в те годы четырехэтажных домов из сборных панелей, в том числе малометражных, — это уже воспоминания самого Михаила Лаврентьева.

Лаврентьев вместе с дочерью катаются на лыжах.

Он, кстати, не боялся спорить с Хрущевым. Например, еще выступал против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Байкале — переживал за экологию. Вот как этот момент описывает в своей книге Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС:

— Не сошлись Лаврентьев с отцом и в споре вокруг строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Отец поддерживал стройку — стране нужны были дешевые целлюлоза и бумага. Об экологии в то время серьезно не задумывались, считали, что природа справится с любыми отходами. В том, что природа не всесильна и даже смертна, в стране отдавали себе отчет единицы, в том числе и Лаврентьев. Он пошел к Хрущеву, но понимания не встретил.

Пикник в Золотой долине (слева направо): космонавты Константин Феоктистов, Нил Армстронг, Георгий Береговой и академик Михаил Лаврентьев. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

И все-таки ученому удавалось находить общий язык со многими: и со школьниками — за глаза ученики называли его Дедом, и с высокими начальниками, тот же Хрущев относился к нему с большим уважением. Как и другой исторический персонаж — Нил Армстронг, посетивший Новосибирск в 1970 году, спустя почти год после своего знаменитого полета на Луну. Академик увез космонавта кататься по Обскому водохранилищу, затем устроил пикник на берегу и покорил американца своей простотой: сварил во время пикника уху.

Еще один известный человек, которого удивил Лаврентьев, — президент Франции Шарль де Голль. В 1960-х годах тот посещал Академгородок и остался в восторге:

— Лаврентьев сделал для России то же самое, что и Петр I, — заявил де Голль.

Шарль де Голль во время визита в Новосибирск. Справа - академик Михаил Лаврентьев. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Михайлов день пройдет онлайн

Так совпало, что и Ломоносов, и Лаврентьев родились в один день — 19 ноября, и он уже давно считается в Академгородке Михайловым днем. В этом году из-за коронавируса праздновать Михайлов день будут дистанционно: школьники сыграют в онлайн-викторины, а ученые выйдут со школами на связь с помощью видеоконференций.

— Для новосибирцев юбилей Лаврентьева — особенно трогательное и важное событие. Весь мир знает Михаила Алексеевича как талантливого ученого со своей научной школой, как государственного деятеля, который умел принимать, инициировать, как показала история, стратегические решения. На его опыт опирались в том числе и зарубежные руководители. Для новосибирцев Михаил Алексеевич, в первую очередь, один из основателей Академгородка, этого удивительного явления, благодаря которому Новосибирск известен во всем мире, а Новосибирская область продолжает динамичное развитие, — сказал губернатор Андрей Травников.

ПРОБА ПЕРА

Мэр Кольцово посвятил ученому стихи

Еще один наукоград, которым гордится наш регион, — Кольцово, именно там находится «Вектор», ученые которого изобрели вакцину от коронавиурса. Мэр наукограда Кольцово Николай Красников к 120-летию Михаила Лаврентьева написал стихотворение, которое прислал в редакцию «Комсомолки». Мы публикуем его.

Михайлов день в Сибири есть не зря

Ей помогали набираться силы

Рожденные под знаком ноября

Два русских, два великих Михаила.

Один пешком когда-то шел в Москву,

Неся свой разум на алтарь российский,

Другой, презрев столичную молву,

В тернистый путь отправился неблизкий…

Два Михаила в разные века

Поверили в сибирские просторы…

Великого пророчества строка

Связала их и обратила взоры

Кремля могучего на здешние места,

Куда заброшен был десант науки.

Вот почему, наверно, навсегда

Мы с вами все — Михайловские внуки.

А значит, нам наследие дедов

Хранить и множить в спорах и согласье,

Без разрушенья нажитых основ,

Без утвержденья истин в одночасье.

Страну не проверяя на разрыв,

Не обрекая на хождение по мукам,

Ведь ломоносовско-лаврентьевский прорыв

Продолжить суждено сибирским внукам.

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