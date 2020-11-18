Новосибирский врач-инфекционист назвала главные ошибки в лечении коронавируса

Врач-инфекционист рассказала, чего делать не нужно, когда лечишь коронавирус дома. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сейчас коронавирус лечат на дому: в больницу кладут только пациентов в тяжелом состоянии. При этом врачи каждый месяц обновляют протоколы лечения. Конечно, эту информацию доносят до медицинского персонала, но так как сейчас многие оказались в ситуации «сам себе доктор», важно, чтобы об этом знали и обычные люди. Заведующая отделением №7 инфекционной больницы в Новосибирске Татьяна Бурмистрова предостерегла от основных ошибок в лечении.

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент пересмотрен подход к применению противовирусной и антибактериальной терапии, то есть антибиотиков.

— В первые два дня, как только вы почувствовали симптомы болезни: першение в горле, сухой кашель, утрата обоняния, снижение вкусовых ощущений, — необходимо начать принимать противовирусные. Но ни в коем случае нельзя пить иммуностимуляторы. Раньше их постоянно назначали при ОРВИ. Но коронавирус начинает развиваться в тяжелой форме именно на повышенном иммунном ответе. Поэтому еще больше стимулировать иммунитет не нужно. В данном случае подойдут препараты группы фавипиравира, — говорит Татьяна Бурмистрова.

Инфекционист рассказала, какие таблетки лучше не пить, чтобы не усугубить болезнь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ПОМОГУТ ЛИ АНТИБИОТИКИ COVID-19?

По словам Татьяны Бурмистровой, надо прекратить налево и направо назначать антибиотики. А терапевты ведь до сих пор выписывают их всем, даже если у человека нет температуры, а он просто не чувствует запахов! COVID-19 — это вирус. Антибиотики же действуют на бактерии. Если бездумно пить антибактериальные препараты, они дадут осложнения на организм. Их назначают, когда на вирусную инфекцию наложилась бактериальная. Но для этого нужно сдать анализы.

— Есть специальные маркеры, которые показывают, когда присоединилась вторичная бактериальная инфекция. А это уже осложненное течение коронавируса. При такой форме болезни необходима помощь врача. Он, исходя из анализов, пропишет антибиотик, который нужен именно вам. Нельзя назначать один и тот же антибиотик всем. В этом нужно хорошо разбираться, это дело профессионала, — предупредила Татьяна Бурмистрова.

РЕНТГЕН ИЛИ КТ?

Еще одна проблема, с которой сталкиваются новосибирцы, — очередь на компьютерную томографию. Татьяна Бурмистрова рассказала, нужно ли это исследование всем, кто почувствовал симптомы коронавируса.

КТ нужно, но не всем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

— Нет смысла проводить КТ без необходимости, подвергая себя лишней лучевой нагрузке. В первые дни болезни вообще нет смысла. Если есть тенденция к ухудшению, то надо. КТ позволяет увидеть симптом матовых стекол, когда на рентгене этого еще не видно, — отметила Татьяна Бурмистрова.

Также врач напомнила, что дома лечатся те, кто болеет коронавирусом в легкой форме. Обязательно госпитализируют тех, кто находится в группе риска: люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

У молодых людей болезнь, как правило, протекает легко, но если температура 38,5 держится больше трех дней, стоит обратиться за помощью в больницу: скорее всего, болезнь дала осложнение.

Татьяна Бурмистрова отметила, что во вторую волну люди переносят коронавирус тяжелее. Поэтому не стоит забывать о правилах безопасности: защитная маска в общественном месте, социальная дистанция 1,5 метра. А когда вернетесь домой, примите душ и промойте горло и нос. Врач подчеркивает: хоть меры и кажутся примитивными, но их польза неоспорима.

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