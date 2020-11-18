«Это невероятное что-то!»: две сестры, не знавшие друг о друге, случайно познакомились по дороге в загс

Двух сестер более 30 лет объединяла общая подруга. Фото: личный архив.

Эта история — про дружбу, любовь и неслучайные совпадения. Иногда родные люди даже не знают о существовании друг друга, живут в разных городах и устраивают свою судьбу. Двух женщин — Наталью Нелюбову из Новосибирска и Елену Старову из Нижневартовска — много лет объединяло только одно: и та и другая учились с одной и той же подругой Еленой Яковлевой. Одна — в школе, другая — в институте.

Какими запутанными тропами две женщины из разных городов нашли друг друга — в материале КП-Новосибирск.

ДВЕ СЕМЬИ ОДНОГО ВЕТЕРАНА

Семейная «Санта-Барбара» Елены Старовой и Натальи Нелюбовой берет начало еще в годы Великой Отечественной войны в Барабинском районе Новосибирской области. Сельского жителя Ивана Захаровича Нелюбова забрали на фронт в военные 1940-е. Дома остались жена Анна и трое маленьких детей — два сына и дочка. Спустя год в село пришла печальная весть — сапер Иван Захарович пропал без вести после обстрела на минном поле. В те годы такие новости воспринимались без особых надежд на счастливое возвращение. Супруга с малышами на руках погоревала да снова вышла замуж.

У Лены и Наташи был общий дедушка — Иван Захарович. Фото: личный архив.

— И вдруг в 1944-м Иван Захарович вернулся с войны в родное село, — рассказала КП-Новосибирск его внучка Наталья Нелюбова. — На фронте он оставил руку, но был сильным и здоровым мужчиной. Жена Анна первого мужа обратно не приняла — уже сложилась новая семья со вторым супругом. Трое детей, среди которых был и мой папа, остались с матерью. Мой отец всю жизнь потом очень переживал по этому поводу — он любил Ивана Захаровича и до конца своих дней не мог простить мать за этот поступок.

В пятом классе Наталья Нелюбова впервые увидела дедушку. Фото: личный архив.

Однорукий ветеран оставался холостым недолго. В селе полюбилась ему бывшая подруга экс-жены Екатерина. С Иваном Захаровичем сошлись и характерами, и общими интересами, стали жить вместе. Во второй семье у ветерана Нелюбова родились еще двое детей, одна из них — мама Елены Старовой. А с детьми и внуками от первого брака связь была практически утрачена. Но двух внучек — Елену и Наталью — все время будто сталкивала судьба.

ОДНА ПОДРУГА НА ДВОИХ

Елена Старова училась в школе Нижневартовска. За соседней партой с ней сидела Лена Яковлева. С седьмого класса и до последнего звонка две Лены дружили, вместе делали домашку, бегали на дискотеки и дразнили мальчишек. Потом Елена Яковлева поступила в новосибирский институт и...

Елена Яковлева и Елена Старова сидели за соседними партами. Фото: личный архив.

— В институте у меня появилась новая подруга — Наташа Нелюбова, — говорит Елена Яковлева.

Более зрелая институтская дружба растянулась на долгие годы. Вместе учились, потом по очереди выходили замуж, Наталья даже была свидетельницей на свадьбе у Лены, девушки секретничали, делились наболевшим.

Елена Яковлева и Наталья Нелюбова подружились в институте. Фото: личный архив.

После института Наталья по распределению уехала работать и жить в Нижневартовск. Да, в тот самый город, где жила ее сестра Елена.

Вечер встречи выпускников

В прошлом году общая подружка сестер Елена Яковлева решила устроить встречу выпускников в Нижневартовске. Позвала и одноклассницу-тезку Лену Старову.

— Она не хотела идти — уже был запланирован переезд в Краснодарский край, где сейчас живут дети. Лена развелась с мужем, настроения у нее не было, — вспоминает Елена Яковлева. — Но все-таки пришла. А закончилась встреча выпускников очень хорошо. Лена и наш одноклассник Олег спустя 35 лет после школы вдруг притянулись друг к другу, взглянули друг на друга по-новому.

И вот этим летом влюбленная парочка прислала Яковлевой приглашение на свадьбу. Подруге, так удачно организовавшей их встречу, полагалась почетная роль свидетельницы. Отказываться было никак нельзя.

СЛУЧАЙНЫЙ ВОПРОС НЕВЕСТЕ

В нижневартовский загс жених, невеста и свидетельница Елена ехали на одной машине. По пути шутили и фантазировали, какие вопросы теперь задает регистратор. Молодожены, хоть и не юные уже, обоим за 50, но слегка волновались.

— Лена в шутку начала нас тестировать и задавать всякие нелепые вопросы, проверяя, насколько мы с Олегом хорошо знаем друг друга, — вспоминает невеста Елена Старова. — И вдруг спрашивает нас по очереди: «А какая девичья фамилия матери?» Я отвечаю: «Нелюбова». И тут Лена удивилась, начала уточнять, жили ли мы когда-нибудь в Барабинске, а потом набрала своей подруге Наталье Нелюбовой, и мы уже вместе стали задавать друг другу вопросы по громкой связи.

В день свадьбы с одноклассником Олегом Елена узнала, что у нее есть сестра. Фото: личный архив.

Наверное, можно было долго искать общие исторические корни. Но самым точным и безошибочным фактом родства стал дед-фронтовик Иван Захарович, вернувшийся с фронта без руки. Обе внучки — Лена и Наташа — хорошо знали эту семейную историю.

— У меня сразу мурашки пробежали, это было так неожиданно и так радостно, — делится эмоциями Елена Старова. — В загс я приехала вся в слезах. Это что-то невероятное просто… Подруга мне и мужа нашла, и сестру.

Сейчас Елена и Наталья созваниваются каждый день, компенсируя упущенные годы. Сестры уже запланировали реальную встречу на новогодних праздниках в Новосибирске. Теперь всем очень хочется собраться одной большой семьей и уже наконец обнять друг друга. Подругу, которая во всей этой истории теперь отвечает «за любовь, дружбу и родственные связи», сестры на встречу уже позвали.

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