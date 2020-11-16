Как главы регионов спасли Сибирь от разорения

Побывав на заседании Совета «Сибирского соглашения», Борис Ельцин подписал стратегически важный документ. Фото: Государственный архив Новосибирской области

1990 год. Тогда еще был единым «нерушимый» Союз, но советская экономика рушилась. Заводы разорялись, люди теряли работу, витрины и без того не богатых магазинов пустели. Удаленной от центра, не избалованной климатом Сибири было особенно тяжело.

Тогда депутаты нескольких регионов - Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской и Хакасской автономной областей - решили объединиться, создать единую организацию для обмена ресурсами, опытом, научными наработками, для совместного выхода на зарубежные рынки.

Альянс регионов получил название «Сибирское соглашение». Первое заседание прошло 16 ноября 1990 года. Уже тогда к восьми регионам-пионерам решили примкнуть и другие соседи по карте.

- В отсутствие государственного планирования регионы - участники «Сибирского соглашения» организовали экономическое взаимодействие, стали работать, в том числе с помощью бартерных механизмов, взаимообмена. Задачи были понятные: не допустить голода, сохранить в домах у людей тепло, электроэнергию - даже это было под угрозой. Договаривались о решении проблем на селе, чтобы люди не остались без хлеба, - рассказал «КП» - Новосибирск» нынешний председатель Исполнительного комитета «Сибирского соглашения» Геннадий Гусельников.

Геннадий Гусельников - действующий глава Исполкома «Сибирского соглашения». Фото: Личный архив

Во главе Межрегиональной ассоциации встал Совет, состоящий из глав региональных правительств и председателей парламентов, а за воплощение решений отвечал Исполком. В первый год работы организация вышла со смелой и, можно сказать, спасительной для регионов Сибири идеей. В официальном документе она записана так: «Оставлять в распоряжении членов ассоциации 10% продукции, производимой предприятиями, расположенными в регионе, для формирования территориального фонда товарных и сырьевых ресурсов на основе региональных балансов производства и потребления с целью реализации этой продукции как внутри страны, так и за рубежом».

Правда, воплотить проект можно было лишь с позволения первого лица государства. Звезды сошлись удачно: летом 1991 года в Новосибирск прилетел Президент России Борис Ельцин. Он одобрил идеи «Сибирского соглашения» и подписал документ. Для казны регионов это стало настоящим спасением.

За годы работы ассоциации задачи поменялись, но остаются амбициозными. Сейчас многие идеи объединены общим проектом под брендом «Большая Сибирь». Они включают развитие и малой авиации, и вообще транспортного сообщения и внутреннего туризма. Возможно, не далек тот час, когда гость-иностранец приедет в Сибирь и отправится в авиакруиз по регионам, тем более что показать мы можем много удивительных мест.

Сказано

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Фото: Влад КОМЯКОВ

Эффективность «Сибирского соглашения» доказана

С днем рождения ассоциацию поздравил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло:

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» не просто прожила 30 лет - она все это время работала и показывала результат этой работы. Губернаторы на Совете МАСС совместно принимают важные для всех субъектов решения, а Исполком - эффективный рабочий инструмент - помогает воплотить эти решения в жизнь.

Из первых уст

Шолбан Кара-Оол, Председатель Совета «Сибирского соглашения», Глава Республики Тыва. Фото: Личный архив

«Регионы проявили сибирский характер»

Председатель Совета «Сибирского соглашения», Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол:

- В кризисные 1990-е годы, когда в стране возобладали центробежные процессы, когда рвались многолетние наработанные связи, наши регионы проявили свой знаменитый сибирский характер! Пошли наперекор этим тенденциям и объединились, чтобы преодолевать трудности вместе.