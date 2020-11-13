«Крымская волна» прошла в онлайн-режиме

Народный коллектив ансамбль «Отрада». Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического воспитания НСО.

В Новосибирске подвели итоги фестиваля «Крымская волна»: в нашем регионе его проводят уже третий год подряд. Основная задача конкурса - популяризация военно-патриотической песни через творчество советских и российских композиторов. Из-за коронавируса все массовые мероприятия в области отменены, поэтому организаторы не стали рисковать участниками и зрителями. Принимали заявки на фестиваль онлайн. Тем более что участники - ветераны, люди, которым сейчас особенно надо поберечься. Неожиданно онлайн-формат оказался даже более востребованным. По словам Натальи Москаленко, эксперта Центра патриотического воспитания отдела по организации и проведению мероприятий, всего они получили 108 заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году. Номинаций было две: «Ансамбль» и «Соло». Впрочем, в этом году жюри решило отметить еще и авторскую песню, что стало для участников сюрпризом.

- Конкурс впервые проходил в онлайн-режиме. Участники отправляли на почту видеоролик со своим исполнением или ссылку на него. Жюри оценивало соответствие номера теме и идее фестиваля, вокальные данные, сценический образ и культуру исполнения, артистизм, харизму, умение держаться на сцене, яркость и эмоциональность выступления. Заявок поступило очень много. При этом от одного ансамбля и от одного исполнителя организаторы могут принять только один номер. Если бы не это ограничение, обращений было бы больше в разы, потому что конкурс пользуется большим спросом среди ветеранов, - рассказала «КП» - Новосибирск» Наталья Москаленко.

Дистанционный режим даже дал новый толчок для творчества - многие участники интересно монтировали видеоролики своего выступления. Гран-при конкурса в итоге получили жительницы Новосибирска Людмила Максимова и Лидия Солдаткина, солистки народного хора русской песни «Сибирушка» с песней «Грачиная роща».

- Этот фестиваль важен и значим как площадка для творчества ветеранов. Репертуар у участников очень разнообразный, исполнители не похожи друг на друга. Выступали под гармошку, баян, аккордеон, были номера даже под оркестр, - продолжает Наталья Москаленко.

Участники областного фестиваля «Крымская волна». Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического воспитания НСО

Фестиваль прошел при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации «Офицеры России». Уже известно, что в следующем году мероприятие состоится - его решили провести также в онлайн-режиме.

Кто победил?

Номинация «Соло»

• Диплом лауреата I степени - Карл Христианович Васильев (Баганский район)

• Диплом лауреата II степени - Игорь Борисович Степанов (Искитимский район)

• Диплом лауреата III степени - Вячеслав Гаврилович Воробьев (Куйбышевский район)

Номинация «Ансамбль»

• Диплом лауреата I степени - народный коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» (Бердск)

• Диплом лауреата II степени - народный коллектив «Ансамбль «Отрада» (Чистоозерный район)

• Диплом лауреата III степени - дуэт хора популярной эстрадной песни «Кантилена» (Баганский район)

А кто сидел в жюри?

• Татьяна Кирилловна Шадринцева - председатель жюри, заместитель председателя культурно-массовой комиссии совета ветеранов города Новосибирска, главный хормейстер городских хоров и ансамблей

• Вячеслав Олегович Бердышев, режиссер, сценограф, дизайнер

• Алина Николаевна Голубева, начальник клуба Управления Росгвардии по Новосибирской области

• Татьяна Борисовна Вискова, педагог по вокалу высшей категории

• Виктор Алексеевич Крикунов, морской офицер, ветеран Военно-морского флота России, капитан 1-го ранга в отставке, командующий 150-й бригадой ракетных кораблей Черноморского флота, заслуженный специалист Вооруженных сил СССР

Только цифры

В этом году на конкурс было подано 108 заявок (из них 58 ансамблей и 50 сольных исполнителей) от 61 ветеранской организации из 21 муниципалитета Новосибирской области.