Куда пойдут 20 миллиардов для Новосибирской области

Депутаты Заксобрания утвердили поправки в региональный бюджет. Фото: Евгения МОРЕВА

Депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Поправки внесли из-за пандемии, с которой сейчас борется весь мир. В этой ситуации региону помог федеральный центр: дополнительно области выделили 20 миллиардов рублей. Именно из-за допфинансирования, а также перераспределения расходов в связи с коронавирусом областной бюджет претерпевает изменения. Депутаты подчеркивают: эти изменения никак не коснутся социальных гарантий.

- Главная позиция «Единой России»: все социальные обязательства - индексация пенсий, социальные выплаты, поддержка малообеспеченных граждан и лиц с ограниченными возможностями - должны быть выполнены в полном объеме. Оптимизация бюджета, его перераспределение будет проходить не за счет граждан нашей страны. У бюджета как была социальная окраска - для людей и для человека, так и останется, - заверил Максим Кудрявцев, депутат Государственной думы от «Единой России». - Во главе угла - послание Президента РФ к Федеральному собранию, в котором лидер нашей страны обозначил основные приоритеты социальной политики.

Глава региона, секретарь НРО партии «Единая Россия» Андрей Травников подтвердил, что коронавирус очень повлиял на бюджет области. Но потери, которые пришлось нести региональному бюджету, компенсировал федеральный центр.

- Конечно же, есть вещи, абсолютно не запланированные, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции. Важно, что федеральный бюджет помог регионам в непростой экономической ситуации этого года. Мы получили два трансферта на компенсацию доходов, которых в этом году недобрали до плана. Это и позволило сохранить приоритетные расходы, в первую очередь социальные. Какие бы трудности с бюджетом ни возникли в этом году, мы сохраним социальный блок расходов и финансирование всех мероприятий, связанных с национальным проектом, - подчеркнул губернатор Новосибирской области.

При том что регион обеспечивает жителям все социальные гарантии, поддержка из государственной казны позволяет воплощать и крупнейшие строительные проекты: новая ледовая арена, четвертый мост. Развивается улично-дорожная сеть в областном центре и районах области. На все это в регион поступило около 8 миллиардов рублей. Еще область получила дополнительные целевые деньги на детское питание и более 200 миллионов рублей - на поддержку аграрного сектора.

Всего же из федерального бюджета в региональный передали 20 миллиардов рублей. О том, на что еще идут деньги, доложил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания, депутат Законодательного собрания НСО от фракции «Единая Россия» Валентин Сичкарев.

- 2,5 миллиарда - компенсация части выпадающих доходов Новосибирского бюджета, более 700 миллионов рублей из них пойдут в местные бюджеты, а остальные - министерствам, на компенсацию недополученного в этом году. 8 миллиардов рублей будут направлены на социальные мероприятия: около 3 миллиардов, так называемые президентские деньги, получат семьи с детьми и около 3 миллиардов - неработающая часть населения, - прокомментировал депутат.

Внутри регионального бюджета тоже произошли заметные изменения. Возникли новые расходы на поддержку врачей, медикаменты и оснащение. На это пошли ресурсы из резервного фонда - около 1 миллиарда 900 миллионов рублей.

Поправки на сессии приняли, но работа над региональным бюджетом, можно сказать, только начинается. Сейчас депутаты рассмотрели поправки 2020 года, а впереди - планирование доходов и расходов на 2021 год.

- Мы увеличиваем резервный фонд на непредвиденные ситуации. Поэтому при первом чтении будет заложено достаточно денежных средств в том числе и на здравоохранение и медицину, - уже предупредил председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.