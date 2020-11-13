Делают 3D-модели и побеждают в престижных конкурсах: как школьники из глубинки потянулись к науке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рабочем поселке Линево, расположенном в часе езды от Новосибирска, одаренные дети осваивают точные и естественные науки, занимаются 3D-моделированием и прототипированием. Здесь, в Центре детского научно-технического творчества «Спутник», работают три творческих объединения, куда ребята дважды в неделю приходят за новыми навыками.

Педагоги прошли курсы повышения квалификации в Специализированном учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ), организацию и финансирование которых обеспечила группа «Сибантрацит». В скором будущем за счет средств группы в «Спутнике» появятся современные ноутбуки с программным обеспечением «Компас 3D», будет закуплена новая мебель.

Татьяна Чечеткина. Фото из личного архива.

- Курсы повышения квалификации принесли несомненную пользу. Их нам читали преподаватели физматшколы НГУ, имеющей более чем полувековой опыт работы с одаренными детьми. Мы решали олимпиадные задания для школьников и восполняли утраченные знания, полученные еще в институте, - поделилась преподаватель физики Татьяна Чечеткина.

Классы с углубленным изучением предметов уже посещают 45 школьников 7 - 11-х классов из Линево и ближайших к районному поселку населенных пунктов.

Одной из ключевых целей нацпроекта «Образование» является предоставление равного доступа населению к качественному образованию на всей территории страны. Педагоги «Спутника» признаются, что условия для занятий ребятишек в глубинке становятся не хуже, чем в областном центре. Достойное техническое оснащение образовательных учреждений и талантливые учителя способны развить у школьников скрытые способности и привить им любовь к тем или иным наукам. К примеру, интерес детей к гаджетам умелый педагог успешно трансформирует в интерес к информационным технологиям и программированию, занятию 3D-моделированием.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Формирование классов с углубленным изучением точных и естественных наук - часть масштабной образовательной программы группы «Сибантрацит» в Новосибирской области, первая ступень проекта по подготовке персонала для горнодобывающей отрасли региона.

- Новосибирская область в целом и поселки, расположенные вокруг нашего предприятия в частности, богаты одаренными ребятишками, которые при должной заботе через несколько лет смогут по желанию пополнить кадровый состав предприятий «Сибантрацита». Мы считаем правильным помогать целеустремленным, талантливым представителям подрастающего поколения, - говорит исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников. - Дефицит квалифицированных кадров последние два десятилетия испытывают почти все отрасли промышленности. «Сибантрацит» в этом смысле не исключение. В какой-то степени мы, будучи единственным угледобывающим предприятием региона, испытываем даже большие сложности с подбором специалистов, чем наши коллеги из соседнего Кузбасса, для которого угольная отрасль является бюджетообразущей.

Сергей Коломников уверен, что ребятишки из Линево или Листвянки должны иметь равные возможности со сверстниками из областного центра.

- Чтобы они могли реализовать свои способности, им нужны лучшие, талантливые, передовые учителя. Мы намерены и дальше участвовать в профподготовке педагогов, которым предстоит нести знания детям, - подчеркнул топ-менеджер.

В 2019 году «Сибантрацит» стал единственным индустриальным партнером Регионального образовательного центра выявления и развития талантливых детей «Альтаир» - сибирского отделения образовательного центра «Сириус». Его лучшие выпускники смогут претендовать на целевые места в вузах региона и в дальнейшем работать на предприятиях группы. Второй год «Сибантрацит» сотрудничает с линевским центром «Спутник».

- С «Сибантрацитом» мы работаем с весны прошлого года. За полтора года мы в сотрудничестве с компанией и Сибирским университетом путей сообщения провели две профильные смены «Школа юного железнодорожника», где старшеклассники решали реальные задачи производства. В рамках соглашения с «Сибантрацитом» предусмотрено многоступенчатое сотрудничество по подготовке кадров с высшим инженерно-техническим образованием по схеме «школа - университет - предприятие», - рассказала «Комсомолке» директор «Спутника» Наталья Княжева.

«Спутник» постепенно обновляет материально-техническую базу, вследствие чего интерес к дополнительному образованию у детей растет.

- После того как появилась современная техника, мы заметили, что со стороны ребятишек вырос интерес к наукам, так как им нужны ощущения. Дети хотят все потрогать, так появляется некий азарт - и они записываются к нам, - объясняет учитель химии Юлия Титова.

Преподаватель химии Юлия Титова и ее ученик Дмитрий Коршик. Фото из личного архива.

По ее словам, любопытство со стороны школьников перерастает в серьезные исследования, а воспитанники занимают призовые места в престижных конкурсах.

Преподаватель физики Татьяна Чечеткина солидарна с коллегой. Она с гордостью рассказывает о своих подопечных.

- В 2019 году дети, которые занимаются у меня, стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике имени Джеймса Клерка Максвелла. За победу в олимпиаде боролись 283 юных таланта более чем из 40 регионов России. Ребятишки из «Спутника» показали на ней достойные результаты, - отмечает она.

Кроме того, воспитанники «Спутника» занимались серьезным исследованием в области рекультивации земель и принимали участие в проектировании зданий.

- Изысканиями ребят заинтересовались в «Сибантраците», и не исключено, что эти работы найдут применение в реальной жизни, - заключает педагог.

В планах «Сибантрацита» до конца 2020 года обеспечить создание в линевском «Спутнике» еще трех классов, в которых дети будут заниматься углубленным изучением математики, биологии и информатики.