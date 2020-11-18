«Верните мне мужа! Я передумала!»: сибирячка отправила отца дочери в тюрьму, назвав его педофилом из ревности

Сибирячка обвинила мужа в растлении его собственной дочери. Фото: социальные сети/скриншот из видео.

Сибирячка обвинила супруга в педофилии: говорит, он приставал к своей родной восьмилетней дочери. Женщина написала заявление в полицию, а потом решила забрать. Говорит, мол, оклеветала любимого, заподозрив в измене. Таким образом просто хотела отомстить ему. Суд был непреклонен и зачитал приговор — 14 лет тюрьмы. В истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«Я РАЗОЗЛИЛАСЬ И НАСТРОИЛА ДОЧЬ ПРОТИВ ОТЦА»

39-летняя Ольга* и 35-летний Денис* поженились 5 лет назад. Раньше у мужчины были отношения с Натальей*. В итоге на свет появилась прекрасная девочка Таня*. Женщина не захотела заниматься ребенком и спихнула его на Дениса. Впоследствии суд лишил женщину родительских прав. Так у Ольги и Дениса и появилась дочка.

— Денис работал экспедитором. Рано утром уезжал, вечером возвращался. Ольга постоянно меняла место работы, почему-то долго нигде не задерживалась. Дом купили на условиях ипотеки. У Тани было абсолютно все, она ни в чем не нуждалась. Единственный минус — у Оли характер взрывной, — рассказала КП-Новосибирск соседка Ольги и Дениса.

Адвокат Дениса подал апелляцию в суд. Фото: социальные сети

По ее же словам, Ольга безумно боялась потерять мужа, сильно ревновала. Как только заходил разговор о разводе, прятала его документы или угрожала сжечь их. Видимо, любовь настолько вскружила Ольге голову, что женщина приревновала Дениса и к бывшей жене — биологической матери Тани.

— Таня рассказала, что, пока я лежала в больнице, она приезжала к ним. Сказала, что они к ней тоже ездили в гости. Я очень разозлилась на Дениса и под воздействием эмоций решила его оговорить, — призналась КП-Новосибирск Ольга. — Таня — очень внушаемая девочка, и она меня слушалась. Я ей сказала, что нужно говорить на допросе, она все сделала, как я просила. В общем, это я настроила дочь против отца…

Вечером после поданного заявления за мужем Ольги приехали правоохранители и забрали в отдел.

«Я УЖЕ МИЛЛИОН ЗАПЛАТИЛА АДВОКАТАМ»

Через несколько дней Ольга поняла, что натворила. Решила по-быстрому все уладить и забрать заявление. Только следователь был непреклонен.

— Через пару дней я пришла и сказала, что соврала. Следователь стал меня запугивать уголовной ответственностью за ложные показания, а потом сказал, что теперь это не имеет никакого значения: расследование уже идет, Дениса осудят, — говорит женщина.

Сибирячка кинулась нанимать адвокатов, чтобы вытащить любимого из тюрьмы. Но суд остался при своем мнении. Дениса осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет».

— Я уже миллион заплатила адвокатам! Никто не может помочь. По моей вине мой муж уже почти два года провел за решеткой. Его ведь арестовали сразу же. Теперь приговорили к 14 годам лишения свободы. Я наняла нового защитника, — продолжает Ольга. — Верните мне мужа! Я передумала, я виновата, что соврала…

Теперь женщина ездит на свидания к Денису в тюрьму, собирает ему передачки. Первая жена и соперница, к которой женщина приревновала мужа, в этой истории никак не участвует. Таню опека вообще передала на воспитание бабушке.

Сейчас Ольга находится в стационаре на психолого-психиатрической экспертизе, специалисты должны определить, когда женщина врала — тогда или сейчас.

— Мы подали апелляцию на приговор, поэтому решение суда до сих пор не вступило в законную силу, — прокомментировал адвокат Дениса Максим Водяницкий. — Экспертиза должна подтвердить вменяемость либо невменяемость женщины. В материалах уголовного дела очень слабая доказательная база вины осужденного. По сути кроме допроса ребенка, который действовал по научению мачехи, никаких доказательств нет. Срок рассмотрения апелляции пока не назначен.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Обманщице грозит срок до двух лет

КП-Новосибирск обратилась к юристу Марине Пьянковой с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Она объяснила, может ли суд отменить приговор и стоит ли верить женщине.

— Приговор отменить можно. Для этого нужны весомые доказательства. Понадобятся повторные экспертизы и объяснения, что и откуда взялось. Женщину могут привлечь к уголовной ответственности за ложный донос. Тогда ей светит обвинение по статье 306 УК РФ и лишение свободы, — отметила Марина Пьянкова.

Юрист также не исключает, что женщина может врать. Вероятно, она осознала последствия своего обращения к следователям и решила спасти любимого. В таком случае, если не будет весомой доказательной базы, срок не отменят.

* Имена героев публикации изменены.

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