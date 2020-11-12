«Его последние слова — нам: «Что-то я задыхаюсь»: умер Геннадий Челюканов - легендарный тренер, воспитавший трех олимпийских чемпионов по биатлону

Геннадий Егорович не дожил до своего 81-летия. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ\Карелин Фонд

11 ноября не стало легендарного тренера по биатлону — Геннадия Егоровича Челюканова. Спортивному миру он известен благодаря своим воспитанниками, он вырастил трех олимпийских чемпионов — Сергея Булыгина, Анну Богалий и Светлану Ишмуратову. Ему было 80 лет, жил в Новосибирске, в последнее время боролся не только за медали спортсменов, но и с болезнью — раком. И вероятно здоровье пошатнула простуда — возможно, коронавирус. В спортивной школе олимпийского резерва по биатлону, где тренер проработал полвека, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали о прославленном наставнике и последних часах его жизни.

«ПАТРОНЫ НАДО МОРОЗИТЬ»

— Геннадия Егоровича все звали Егорыч — настолько он был родным для российских спортсменов, — рассказал КП-Новосибирск Александр Никифоров, директор ГАУ НСО «СШОР по биатлону». — Мне самому 65 лет, и сколько я себя помню, столько я его и знаю. Это был человек высочайшей культуры, настоящей дворянин: ни одного грубого слова, или мата от него никто никогда не слышал. Он даже голоса не повышал, таких сегодня просто нет!

Все биатлонисты знают одну фразу новосибирского тренера, которая стала легендарной 43 года назад:

— В 1977 году, когда биатлонисты переходили с боевой на малокалиберную винтовку, была проблема со стрельбой: на морозе пуля не стреляла как надо, а летела все время мимо цели — просто вылетала со ствола на два метра в другом направлении. И тогда Геннадий Егорович сказал: «Сдается мне, патроны надо морозить». То есть перед тем, как вставлять в их винтовку, надо было патроны подержать на морозе. Этим советом потом вся страна пользовалась.

«ВЫЗОВУ СКОРУЮ»

Смерть легендарного тренера, который не дожил всего месяц до своего 81-летия, стала для всех близких ударом.

— Его на работе не было всего три дня, и то по совсем другим причинам. В день своей смерти в обед, около 14.00, он звонил к нам в школу, поздравлял с днем рождения коллегу, — говорит Александр Никифоров. — Сказал нам: «Что-то я задыхаюсь — вызову скорую», неважно себя чувствовал. А в 23.00 его уже не стало…

— Он учился стрельбе у снайперов-фронтовиков. К каждому выстрелу относился следуя завету: «Сынок, запомни: второго выстрела у тебя не будет — если ты промажешь, то попадут в тебя». Он всегда заряжен на работу и готов был ехать куда угодно, хоть днем, хоть ночью. Вызванная к нему самому в среду ночью «скорая», не успела…, — говорится на сайте Союза битлонистов России.

Близкие в его смерти врачей не винят, хотя такая информация уже появилась в телеграм-канале спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

— Геннадий Егорович даже не успел тест на коронавирус сделать: все случилось очень быстро, никакой вины медиков нет, — уверены знакомые.

Прощание с Геннадием Егоровичем пройдет в пятницу, 13 ноября, с 13.00 до 14.00 по адресу Гусинобпрдское шоссе, 78.

ДОСЛОВНО

«Не стало моего наставника...»

На своей страничке в «Фейсбуке» Анна Богалий написала трогательный пост-прощание о своем тренере:

— Не стало моего наставника, тренера по стрелковой подготовке Геннадия Егоровича Челюканова. Не принимает сознание тот факт, что более не услышу, не зайду проведать, не посоветуюсь.... Утрата огромна, как для всего биатлонного мира, так и для меня лично!!! Не поворачивается язык сказать «БЫЛ»... Он до последнего дня работал, помогал, консультировал и готовил спортсменам оружие!

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