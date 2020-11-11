Опека не может найти мать девочки, над которой медсестра издевалась в новосибирской больнице

Издевательства над ребенком сняла на видео женщина из соседней палаты. Фото: стоп-кадр.

Неожиданный поворот получила история с трехлетней девочкой, которую медсестра в детском отделении новосибирской туберкулезной больницы подняла за волосы и швырнула на кровать. Напомним, издевательства над ребенком сняла на видео женщина из соседней палаты. Ролик попал в соцсети. Посмотрели его и следователи, и уполномоченая по правам ребенка. Против медика-садистки возбудили дело, а еще стали разбираться, как малышка оказалась одна в отделении. Бабушка девочки сначала говорила, что ее родители находятся на лечении во взрослом отделении туберкулезной больницы, но оказалось, что это не так.

— Эта девочка из цыганской семьи, родная мать бросила ее у бабушки два года назад и исчезла, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области. — С тех пор женщина не появлялась дома, судьбой ребенка не интересовалась.

Девочка жила вместе со своей бабушкой и семьей родного дяди на съемной квартире в городе Оби:

— Бабушка просит ребенка не изымать. Говорит, что дядя девочки строит дом, и скоро вся семья туда переедет, — продолжает Надежда Николаевна.

Сама малышка идет на поправку: скоро ее выпишут из больницы.

— До конца лечения осталось два месяца, — говорит Надежда Николаевна. — Мы будем держать ситуацию на контроле, контролировать не только пребывание ребенка в больнице, но и то, в каких условиях семья будет жить после выписки.

Сейчас органы опеки пытаются разыскать биологическую маму девочки — пока безуспешно.

— Но опеку над ребенком готова оформить ее бабушка, от девочки родные не отказываются, — рассказывает Надежда Николаевна.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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