«Он рвал мясо на мне до костей»: под Новосибирском алабай-гигант искусал мужчину и девятилетнего школьника

На сибиряка напал алабай, сбежавший из дома. Фото: Алексей

Огромный алабай стал настоящей грозой в частном секторе Черепаново. В городке Новосибирской области от него пострадали как минимум двое — девятилетний ребенок и взрослый мужчина. Жители считают, что зверь может атаковать и хозяев. Как найти управу на агрессивного пса? Об этом — в материале КП-Новосибирск.

«Я ПЫТАЛСЯ ЗАКРЫТЬ ЛИЦО»

30 октября около 3 часов дня местный житель шел от друга домой. Путь Алексея лежал как раз через частный сектор, где хозяева держат большую собаку. 28-летний парень узнал об этом слишком неожиданно. Почувствовал, как кто-то дергает за куртку.

Собака кусала ноги и руки. Фото: Алексей

— Я обернулся, увидел алабая. Собака сначала отбежала, а потом схватила меня за ногу. Было скользко, я упал. Пес в два счета разорвал мне голень. Я пытался одной рукой закрывать лицо, а второй схватить алабая за челюсть, но не получалось. Пока отбивался, пес вырвал кусок мяса прям до кости на плече. Рваные раны остались и на обоих запястьях, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

В какой-то момент мужчина чуть не потерял сознание. Говорит, остальное помнит смутно. Но уверяет: хозяин пса находился рядом, а остановить зверя не мог.

Мужчину спас водитель «Газели», который ехал мимо. Фото: Алексей

Алексею повезло, что по переулку ехала «Газель». Водитель принял, похоже, единственное верное решение: направил автомобиль прямо на пса. Маневр был рисковый, ведь совсем рядом находился и человек, но тактика водителя все же сработала. Алабай отцепился от жертвы и бросился наутек.

А хозяин объяснился. Дескать, простите, но собака просто вырвалась и сбежала со двора.

«СПАС ЗИМНИЙ КОСТЮМ»

Оказывается, в январе этот же зверь напал на девятилетнего мальчишку. Тот возвращался из школы — она расположена рядом с домом, который так рьяно охраняет пес. Тогда он тоже напал «без предупреждения». Ни лая, ни рычания — сразу принялся кусать ребенка за ноги.

Рядом с домом, где живет злая собака, находятся остановка и детская музыкальная школа. Фото: предоставлено соседкой хозяина алабая

— Это было около 13.00. Пес хватал сзади за ноги и тащил. Ребенку повезло, что был в зимнем комбинезоне. Одежда не дала порвать ноги. Как рассказал сын, в это время мимо шла женщина, она смогла отпугнуть собаку. Когда я узнала о случившемся, у меня была истерика, еще неделю отходила от шока, — призналась КП-Новосибирск мама школьника Наталья. — Мы потом бегали по больницам, ставили уколы.

От зубов алабая пострадал девятилетний мальчик. Фото: Предоставлено мамой мальчика Натальей

В полицию семья не обращалась, но муж, вернувшись из командировки, отправился на разговор с хозяевами зверя. Дверь не открыли.

Местные жители ходили к хозяину и коллективно, но ни до чего не договорились. Зато узнали, что в семье есть маленький ребенок. Переживают, как бы не пострадал и он.

— Эта семья ни с кем не общается, на контакт они не идут. У них ограды толком нет, часть забора есть, но с дырой. Собака выбегает из двора, когда ей вздумается, хозяева ее не контролируют, — поделилась с КП-Новосибирск соседка Роза. — У нас в каждом доме есть дети. Мы боимся их отпускать за забор. Вдруг на этот раз все закончится трагедией.

Алабай сбегает со двора через дырку в недостроенном заборе. Фото: предоставлено соседкой хозяина алабая

Местные говорят, что бессильна даже полиция: собака не бездомная, а потому отлову не подлежит. Юристы подтверждают: если собака домашняя, то решать ее судьбу вольны лишь хозяева. А пока пострадавшие могут рассчитывать на моральную компенсацию и расходы на лечение, подав иск в суд.

СПАСТИСЬ ОТ ЗУБОВ АЛАБАЯ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

Поведение собаки — не типичное. И люди, которые считают алабая сумасшедшим, возможно, не далеки от истины.

— Когда нападает маленькая собака, ее можно напугать, и она отстанет. От алабая отбиться невозможно. Защищаться бессмысленно — это еще больше раззадорит собаку. Остановиться и не двигаться — такая тактика сработает с дворняжкой, для них остановка — это психологическое давление, но не для алабая. Его может отогнать только газовый баллончик. То, что он нападает на людей, — это отклонение от нормы. Как правило, собаки этой породы защищают только свою территорию. Когда они выбегают за ее пределы, не должны ни на кого нападать. Причина агрессии — недоверие к человеку, который проходит мимо. Пес видит опасность и устраняет ее, — прокомментировал КП-Новосибирск руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко.

По мнению кинолога, животное может быть опасным не только для прохожих, но и для хозяев.

— Был такой случай: человек держал алабая пять лет, проблем не было, но в какой-то момент собака порвала ему руку. Что произошло? Алабай поставил лапы на забор и стал лаять на соседа. Хозяин подошел, одернул пса и сказал: «Фу, нельзя». Тот развернулся и порвал мужчине руку, — приводит пример кинолог.

Анатолий Котенко убежден: пса неправильно воспитали. Поведение собаки — это вопрос дрессировки. Все идет из детства. Если создать комфортные условия и выстроить доверительные отношения, то у животного не будет агрессии. Но, видимо, в нашей истории хозяева этого сделать не сумели. И теперь в этом разбирается МВД: в полицию обратился парень, на которого собака напала в конце октября.

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