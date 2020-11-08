«Я уже устала плакать»: врачи отказываются удалять сибирячке опухоль из-за коронавируса

Пенсионерка уверяет, что в больнице ее не принимают из-за COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

68-летней жительнице Новосибирска требуется операция по удалению доброкачественной опухоли. Только в городских больницах пенсионерке отказывают уже больше полугода. Женщина отчаялась и готова заплатить любые деньги, чтобы избавиться от опухоли. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Опухоль у Натальи Анатольевны* обнаружили в феврале этого года. Пенсионерка пришла на обследование, чтобы проверить свое здоровье.

— Примерно два года назад мне удаляли полипы, вот я и решила выяснить, все ли нормально после операции. Врачи провели обследование и поставили диагноз «ворсинчатая аденома восходящего отдела толстой кишки». На тот момент опухоль была размером 2 сантиметра, сказали, что ее нужно удалять, — поделилась с КП-Новосибирск Наталья Анатольевна.

Женщине назначили дополнительные анализы и поставили плановую операцию на апрель.

— Я все анализы сдала, морально настроилась ложиться в больницу. Но мне позвонили и сказали, что операции не будет. Отменили из-за коронавируса. Пришлось обраться в другую клинику, операцию назначили на июль, — вспоминает женщина.

По словам Натальи Анатольевны, история повторилась. Ей позвонили и сказали, что операция отменена. Пенсионерка не отчаялась и пошла в третью больницу. Уже по знакомой схеме женщина сдала все анализы — и снова звонок.

— Отменили операцию, которая была назначена на ноябрь. Что мне делать? Я уже устала плакать. Боюсь, что опухоль перерастет в злокачественную. Никто же от этого не застрахован, — говорит Наталья Анатольевна.

Пенсионерка решила ложиться под нож хирургов, но уже за деньги. Цена операции еще под вопросом.

— Если будут делать колоноскопию, то 30 тысяч рублей. Второй вариант — это полостная операция, и ее ценник варьируется от 150 до 200 тысяч рублей, — добавляет пенсионерка.

В больницу Наталья Анатольевна ложится уже в понедельник. Ей заново проведут обследование и уже точно сделают операцию.

КП-Новосибирск отправила запрос в региональный минздрав, чтобы взять у чиновников комментарий и узнать, сколько еще людей так же ждут свои плановые операции.

* Имя героини изменено по ее просьбе.

Мнение специалиста

«НУЖЕН ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Юлии Казанцевой. Она объяснила, сможет ли пенсионерка возместить затраты:

— Если женщина прямо сейчас напишет в больницу заявление о том, чтобы ей предоставили письменный отказ, тогда у нее будет шанс вернуть деньги. Возможно, прочитав эту бумагу, доктора сразу же найдут место и проведут операцию бесплатно. Если же она сейчас сделает все за деньги, то потом уже поздно будет что-либо возвращать.

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