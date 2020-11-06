Надевали наручники и давали пиво: у новосибирской медсестры-садистки нашли скандальные фото с детьми

Такие кадры можно найти в соцсетях у семьи медсестры. Фото: ok.ru

История с жестокой медсестрой из новосибирского тубдиспансера обрастает все новыми подробностями. Напомним, медик во время сончаса решила проучить неспящую малышку: подняла ее за волосы и кинула на матрас. Все это сняла на видео мамочка из соседней палаты, она передала материалы журналистам, следователям и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

Сейчас в отношении 35-летней медсестры возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником медицинской организации». Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей или даже колония — до трех лет.

Бутылку со спиртным давали ребенку прямо в рот. Фото: ok.ru

У следователей может возникнуть вопрос не только по факту жестокого обращения с маленькой пациенткой. Судя по фотографиям в соцсетях, которые выкладывала медсестра и ее муж (он, кстати, носит погоны!), в семье были проблемы с алкоголем. На странице у родителей есть несколько снимков, где их маленькие дети позируют рядом с пивом. На одном фото бутылку со спиртным дают прямо в рот ребенку, на другом кладут рядом с малышом в коляску.

Еще один кадр хоть и не связан с алкоголем, но тоже, мягко говоря, вызывает недоумение: маленького ребенка заковали в наручники. Веселого во всех этих снимках мало, но знакомые пишут в комментариях:

— Ну это папина дочка. И лайкают.

Снимок с ребенком в наручниках вызывает много вопросов. Фото: ok.ru

Сейчас на волне скандала эти кадры могут обернуться для новосибирской медсестры еще одними неприятностями.

— Мы продолжаем работу по этому случаю и проверим эту семью, в том числе и эти снимки, — заверила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Отец пил пиво, а рядом была девочка. Фото: ok.ru

Юристы уверяют: из-за таких фотографий семья в худшем случае даже может лишиться детей. Не все оценят юмор и то, что малышам дают бутылки с алкоголем.

— За сами снимки медсестра и ее муж никакой ответственности не понесут, но эти фотографии могут стать основанием для проверки со стороны органов опеки и прокуратуры на предмет надлежащего исполнения родителями своих обязанностей. И если в рамках этой проверки будет установлено, что они усаживают детей за стол со взрослыми, дают им что-то выпить из спиртного, пренебрегают своими родительскими обязанностями, это будет грозить лишением родительских прав, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате (подробнее).

Новосибирская медсестра объяснила, почему швырнула ребенка на кровать: публикуем ее версию

Тем временем против женщины может быть возбуждено уголовное дело. От работы медик отстранена на время расследования (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru