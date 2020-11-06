«Я летела, как фанера»: сибирячка отсудила 160 тысяч рублей за крутые ступеньки у канцелярского магазина

Длина шрама около 30 сантиметров. Фото: личный архив героя.

Жительница Новосибирска отсудила 160 тысяч рублей у канцелярского магазина. 50-летняя Татьяна приехала туда вместе с сыном за картоном, а в итоге уехала с травмой ноги и синяками на всем теле. Женщина упала на лестнице и почти три месяца не покидала больницу. Корреспондент КП-Новосибирск разбирался в этой истории.

ШРАМ ДЛИНОЙ 30 САНТИМЕТРОВ

Правую ногу Татьяна повредила в сентябре прошлого года. Женщина вместе с 10-летним сыном приехала в канцелярский магазин за картоном.

— Сыну задали сделать книжку, и он придумал, что она будет в виде коробочки. Картон нужен был не стандартный, а чуть больше размером, вот мы и пошли в магазин, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Он находится в подвальном помещении, и вниз ведет бетонная лестница, края которой окаймлены железом. Татьяна начала спускаться и через две ступеньки поняла, что падает.

— Я летела лицом вперед, как фанера. Пыталась как-то развернуться, ухватиться за поручень, но это было бесполезно. Впереди была стальная дверь — я думала, что еще и голову расшибу. В итоге бровь снесла, — вспоминает сибирячка.

Заключение судебно-медицинской экспертизы. Фото: личный архив героя.

Женщина медленно поднялась и открыла дверь в магазин. А уже потом увидела, что на правой ноге разорвана штанина и без остановки льется кровь. Работники магазина тут же вызвали «Скорую помощь». Врачи осмотрели Татьяну и забрали в травматологию.

— Меня почти сразу же отвезли в операционную. Как выяснилось позже, оторвался приличный кусок кожи. Шрам начинается под коленкой, захватывает часть икры. Мне потом измерили его — длина больше 30 сантиметров, — добавляет Татьяна.

А ЛЕСТНИЦА ЧЬЯ?

Женщина почти две недели провела в больнице. Ей ставили капельницы с антибиотиками, постоянно водили на перевязки. На Татьяне после падения не было живого места — все тело в синяках.

— Я плакала без остановки, не понимала за что мне это! Мне регулярно откачивали из шва жидкость, потому что она там скапливалась. Нога ныла не переставая. Лечение закончилось только в декабре, да и то до сих пор регулярно требуется массаж и физиотерапия, — говорит Татьяна.

Сибирячка решила подать на магазин в суд, чтобы взыскать моральный ущерб. Только все оказалось не так просто и легко. Судебно-медицинская экспертиза показала, что травмы были средней степени тяжести.

— Мы составили иск в суд к владельцу магазина в феврале. Соответчиками были арендодатель, потому что помещение съемное, и управляющая компания. Каждый перекладывал ответственность с одного на другого. Не могли выяснить, кому принадлежит лестница. Кстати, мы делали ее экспертизу, и она показала, что лестница находится в аварийном состоянии, — прокомментировал КП-Новосибирск Денис Зезюлин, адвокат Татьяны.

Судебные баталии длились больше полугода. В итоге Дзержинский районный суд вынес решение, что выплачивать моральный ущерб в размере 160 тысяч будет владелец магазина.

— Мы изначально просили больше — 800 тысяч. Надеюсь, что разбирательствам пришел конец и апелляцию никто подавать не будет. Главное, что мне на восстановление хватает. Нога ведь до сих пор ноет, потому что повреждены нервные окончания, — признается сибирячка.

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