Горячими обедами - по заразе

Депутаты и бизнесмены поддерживают врачей. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Новосибирские врачи сейчас на передовой в борьбе с COVID-19, каждый день они спасают сотни жизней. В Октябрьском районе Новосибирска на помощь медучреждениям пришли депутаты, бизнесмены и волонтеры: они хотят сделать трудовые будни медиков комфортнее. Какую поддержку получили медики - читайте в нашем материале.

В благодарность медикам

Эльдар Джафаров, директор ООО «Хранилище Сибири», сам перенес коронавирусную инфекцию. Предприниматель месяц находился в госпитале и стал свидетелем того, как врачи относятся к работе.

- В августе я своими глазами видел, что весь персонал - настоящие профессионалы, именно благодаря нашим медикам я сегодня на ногах. Как узнал, что им нужна помощь, сразу откликнулся. В течение месяца, а возможно и дольше, пока не отступит пандемия, мы будем готовить и доставлять горячее питание в медучреждения Октябрьского района. Каждому, кто остался на ночное дежурство, мы с удовольствием привезем порцию вкусного ужина.

Благодаря кафе «Амир» на столе у медиков - котлета, рис, витаминный салат и компот: такой ужин врачам привозят с 20 октября. Доставку горячего питания для медперсонала Октябрьского района инициировал Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска (фракция «Единая Россия»).

Народный избранник подчеркнул, что местные предприниматели также привезли десятки тысяч масок, десятки упаковок бутилированной воды, антисептики, продуктовые наборы для маломобильных сибиряков:

- В Октябрьском районе активно работает совет предпринимателей, объединяющий большое количество бизнесменов. Они принимают активное участие в социальных акциях. В данный момент это доставка горячего питания, масок, воды в медучреждения. Все это делается безвозмездно. В настоящее время к акции подключилось более 10 предпринимателей. Мы кинули клич и думаем, что таких неравнодушных станет еще больше. Ведь есть люди, которые хотят помочь, но не знают, как именно это сделать и куда обратиться.

Очередная партия масок для новосибирцев. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Маски - нуждающимся сибирякам

Бизнесмены Октябрьского района оказывают большую помощь в организации акции кто чем может - маски, антисептики, питьевая вода, продукты питания. С инфекцией борются все. Как говорится, с миру по нитке - голому рубаха. Например, предприниматель Алексей Говрисенко начал помогать еще весной, в стороне не остается и сейчас:

- Я постоянно помогаю во всех мероприятиях. Средства защиты сейчас необходимы. Например, сегодня я приобрел 5 тысяч масок. Каждая коробка сертифицирована. Стараюсь использовать продукцию отечественного производителя. Знаю, средства защиты пойдут напрямую к нуждающимся в них людям. Сегодня важно бороться по всем фронтам, чтобы быстрее приблизить победу над этой коварной инфекцией. Если понадобится что-то еще, обязательно помогу. Например, если будут нужны антисептики, будем активно искать производителя, покупать и отправлять в нужную точку.

В приемной депутата не только коробки с масками. Здесь - упаковки бутилированной воды, пакеты с продуктами питания, в каждом из которых - подсолнечное масло, сахар, макароны, тушенка, рис. Подобные наборы доставляют маломобильным новосибирцам волонтеры «Молодой гвардии». Действует адресная доставка для всех, у кого нет возможности выйти из квартиры. Главное - ни про кого и ни про что не забывать.

- Помощь не прекращается с марта. Сегодня мы уже развезли более 20 продуктовых наборов. Осталось еще порядка 20. С начала пандемии мы передали маломобильным гражданам более 3 тысяч таких наборов. Наши соратники уже приступили к формированию новых пакетов. Хотим, чтобы люди не оставались наедине со сложившейся ситуацией, - говорит Игорь Титаренко.

В стороне не остаются и сами депутаты Октябрьского района. Из докладов министра здравоохранения и профильных департаментов они наглядно видят, что ситуация ухудшается. Не хватает специалистов разного уровня, операторов горячих линий, так как поступает много звонков. Участковые терапевты не могут обслужить большое количество территорий, так как физически не успевают ответить на огромный объем вызовов, поступающих в поликлиники.

- Мы предложили министру здравоохранения Новосибирской области помощь: депутаты готовы выходить на дежурство на своей машине. Мы будем сами возить участковых терапевтов на вызовы, - говорит Игорь Титаренко.