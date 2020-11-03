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Общество

«Дети даже испугаться не успели!»: пенсионер вытащил из огня четырехлетнего мальчика и его старшую сестру

Ветеран МЧС внезапно «вернулся на службу». Увидев пожар воскресным утром, он вытащил из горящего дома детей
Анна ПАШАГИНА
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Сергей вытащил двух детей из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сергей вытащил двух детей из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Изба в Куйбышеве загорелась рано утром. 59-летний Сергей Аскирко увидел у соседей дым и поспешил на помощь. Как сибиряк освобождал детей из заточения — в материале «КП» — Новосибирск».

В спасатели Сергея привела, можно сказать, случайность. По молодости он работал водителем в Куйбышеве Новосибирской области. Но в компании начались сокращения, и Аскирко стал искать новую работу.

— Я тогда пришел в нашу пожарно-спасательную часть и спросил, нужны ли им работники. Да так и остался. До 45 лет работал пожарным, вышел на пенсию в той же должности. За время работы много чего пришлось повидать. Вытаскивал из огня и детей, и взрослых, — рассказал «КП» — Новосибирск» Сергей Аскирко, сейчас уже — ветеран МЧС России.

1 ноября около 9 часов утра Сергей вышел растопить баню. Смотрит, а из соседского дома дым валит. Да так сильно, что явно дело не в печке.

— Я дом стал обходить — зашел с торца и смотрю, что из-под крыши дым валит. Сразу же вызвал пожарных. Соседка выбежала, сказала, что в доме могут находиться ребятишки, — вспоминает сибиряк.

Сибиряк работал в пожарно-спасательной службе до 45 лет. Фото: личный архив героя.

Сибиряк работал в пожарно-спасательной службе до 45 лет. Фото: личный архив героя.

Спасатель попытался зайти в дом, но веранду уже охватил огонь, счет шел на минуты. Сосед принялся тарабанить в окна. К окну подбежала девочка 13 лет.

— Я ей показал рукой, чтобы окно открыла. Та быстро привела своего четырехлетнего брата. Я их из окна по одному и вытащил. Дети, оказывается, спали. Даже испугаться не успели. А родители в это время на работе были, — говорит Сергей.

На помощь спасателю примчалась и жена Екатерина. Она забрала детей и отвела домой, стала отогревать их горячим чаем. К тому времени подъехала пожарная машина.

— В течение шести минут сотрудникам МЧС России удалось предотвратить распространение огня, локализовав пожар на общей площади 64 квадратных метра. Еще девять минут понадобилось для ликвидации открытого горения, — отчитались в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Но даже при такой скорости пожарные могли не успеть спасти ребятишек, не окажись рядом бдительный сосед.

А причины пожара уже выяснили. Дом загорелся из-за неправильно установленной дымовой трубы. Огонь съел веранду и крышу.

К счастью, все живы. А в Главном управлении МЧС решают вопрос о поощрении Сергея.

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