«Ударило по нам сильно»: из-за коронавируса Алексею Кортневу пришлось продавать имущество, чтобы закрыть долги

Алексей Кортнев во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года, когда еще мир не знал про новый коронавирус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кризису плевать, шофер ты или электромонтер, таксист или артист. Косит без разбору. Мэтры шоу-бизнеса - не исключение, им тоже приходится затягивать пояса. Не так туго, конечно, как простым работягам из глубинки, но вносить поправки в личные бюджеты все же приходится.

Например, у лидера группы «Несчастный случай» из-за коронавирусных ограничений возникла вполне народная проблема - сложности с выплатой ипотечного кредита.

- Ударило сильно. На полгода мы остались совсем без работы, на нулевом пайке просидели шесть месяцев и одну неделю. Доходы упали на 99%. При этом были совершено не ясны перспективы. Будет ли возвращение к нормальной жизни? А если будет, то когда? Поэтому невозможно было просить в долг - не было гарантий, что сможешь отдать, - поделился Алексей Кортнев.

Вместе со своей группой артист планировал выступление в новосибирском Академгородке. Оно должно было состояться 30 октября. Но эти планы смыло второй волной коронавируса. Шоу перенесли на полгода.

- Концертов в разы меньше, частные концерты вообще почти не проводятся. Люди элементарно боятся, да и денег ни у кого нет, - говорит Кортнев. - А в концертных залах и театрах, вы сами прекрасно знаете, шахматная рассадка. Так что продавать билетов могут не более 50%. Это значит, выручка падает в два раза. Для того чтобы приехать в тот же Новосибирск, нам нужно оплатить билеты, проживание, аренду аппаратуры. Все это не подешевело, но доход от концерта при этом вдвое меньше.

«Я офигеваю, мама!» - это слова одной из песен «Несчастного случая». Возможно, они же пронеслись в голове Кортнева, когда настало время очередного ипотечного платежа. Пора рассчитываться, а на гастрольном рынке - тишина, как в сельском ДК в 6 часов утра. На банковских счетах, говорит, никаких накоплений нет. Все, что было, вкладывал в бизнес да инвестировал в недвижимость. Не осталось ничего, кроме как жертвовать этими инвестициями.

- Людям пришлось все, что было накоплено, доставать из закромов и поддерживать свои семьи. Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить ее, - добавил музыкант.

Алексей Кортнев с семьей живет за городом и, похоже, счастлив. Фото: www.instagram.com/alekseikortnev Фото: СОЦСЕТИ

Алексей Кортнев с семьей живет в деревне за МКАДом, километров 15 от аэропорта Внуково. Судя по всему, именно домик в деревне ему и пришлось спасать от цепких лап банкиров.

Но, кстати, несмотря на денежные проблемы, Кортнев по-прежнему приветствует благотворительность. 12 октября артист отмечал свой 54-й день рождения. И друзьям традиционно предложил ничего ему не нести, а деньги, которые они готовы были потратить на подарок, отдать тем, кто нуждается.

- Для меня большим подарком было то, что я увидел своих ближайших друзей, с которыми мы не виделись все лето, потому что сидели на карантине. Традиционно я прошу не дарить мне никаких вычурных дорогих подарков. У нас всех есть куда девать деньги. Я и «Несчастный случай» сотрудничаем с несколькими благотворительными фондами, поэтому основные подарки - это перевод денежных средств в подобные организации, - ответил Алексей Кортнев, когда мы стали расспрашивать его о подарках.

Вместо подарков артист предпочитает переводы в благотворительные фонды. Но в день рождения все-таки получил презент - красивые носки. Фото: Алексей КОРТНЕВ

Разумеется, во всякой даже самой чудесной традиции есть место небольшому исключению. Случилось оно и в день рождения музыканта: саксофонист «Несчастного случая» подарил Кортневу предмет одежды. Точнее, даже два.

- Все равно кто-нибудь не удерживается и дарит что-нибудь этакое. Я вот носки получил невероятной красоты от большого любителя этого дела - нашего саксофониста Паши Мордюкова. Он не удержался и подарил вещь. Он у нас носочный эстет - очень любит невероятные цвета, красивую вышивку и неожиданные сочетания. Большой знаток носков, - улыбается недавний именинник.

КАМЕРА, МОТОР!

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Пока Россия переживала самоизоляцию, концертные залы были заперты чуть ли не на амбарные замки. Некоторые музыканты давали концерты онлайн. У «Несчастного случая» такой опыт тоже был, но солист не в восторге от подобного формата.

- Все эти выступления в интернете гроша ломаного не стоят. Это неинтересно, скучно, и люди это прекрасно понимают. У меня по скайпу было пару десятков концертов, мне этого более чем достаточно, - признается он.

Зато полугодовой перерыв в гастролях оказался полезным для погружения в кино. Если обычно на съемки Кортневу катастрофически не хватает времени, то этим летом оно как раз высвободилось.

- Вот с этим мне ковид как раз помог. Когда разрешили какие-то съемки, я с удовольствием принимал в них участие, - охотно делится музыкант и актер. - Наиболее интересная история - мини-сериал по мотивам «Мертвых душ». В нем у меня совсем маленькая роль, но мне кажется, что этот сериал - совершенно восхитительный. Мой старинный друг - режиссер и сценарист Гриша Константинопольский - написал сценарий и снял четырехсерийный фильм. Очень смешной, как мне кажется, с потрясающим составом артистов.

А состав действительно звездный. Играть Собакевича, например, выпало Александру Робаку, а Маниловым стал Дмитрий Дюжев. О дате премьеры пока не известно. Но уж на выход сериала пандемия повлиять не должна.

Судя по снимку, в современной адаптации «Мертвых душ» Кортнев стал прокурорским работником. Фото: www.instagram.com/alekseikortnev Фото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Мы поинтересовались мнением Алексея Кортнева, как лучше проводить время на самоизоляции. Собеседник выступил за духовное и физическое развитие.

- Нужно смотреть и читать. Самое главное, мне кажется, не свалиться в алкоголизм в этот момент, не уйти в запой. Если человек нигде не работает и никак не развлекается, он начинает выпивать. Это не очень хорошо, - рассуждает наш собеседник. - Если есть силы, надо заставлять себя физически развиваться. Мой 14-летний сын, например, за эти шесть месяцев накачал мышцы и сбросил вес - около 6 килограммов. Дал себе установку заниматься каждый день и добился такого результата.

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