В Новосибирской области 31 вагон сошел с рельс: рассказываем, что произошло

Подробности случившегося еще уточняются. Фото: "ЧП.Новосибирск"

ЧП произошло в воскресенье, 8 ноября, на станции Татарская в Новосибирской области. Около четырех часов вечера с рельс сошла часть вагонов грузового поезда.

Фото случившегося уже появились в социальных сетях: на кадрах видно, как один из вагонов - предположительно, под номером 31 - лежит на земле. По всей видимости, он потянул за собой весь состав.

Пострадавших нет. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Случившееся на пригородной станции подтвердили и в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— Да, такое действительно произошло. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

К месту ЧП сразу же были направлены восстановительные поезда, чтобы как можно быстрее ликвидировать ЧП. Помощь должна прибыть со станции Татарская и Омска.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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