«Она была из богатой семьи и боялась позора»: женщина ищет родную мать, которая 60 лет назад бросила ее в Сибири

О биологической матери Ольга узнала от тети. Фото: личный архив.

60-летняя Ольга Носовец-Купсер из Краснодара ищет родную мать, которая, предположительно, живет в Сибири. Женщина бросила маленькую дочь в роддоме Куйбышева, что в Новосибирской области. Девочку потом удочерили приемные родители — одессит и поволжская немка. У пенсионерки есть дочь и внучка-шестиклассница, однако, несмотря на семейное счастье, она все же хочет найти родную кровь. Ольга предполагает — ее родственники сейчас живут в Новосибирской области, а мать сделала ее сиротой, боясь позора для богатой семьи.

БЫЛА ЛАРИСОЙ, СТАЛА ОЛЬГОЙ

Ольга Носовец-Купсер в свидетельстве о рождении была записана как Лариса Геннадьевна Найданова. Имя и фамилию потом поменяли приемные родители. Это была необычная пара — 31-летний Александр и 49-летняя Юстинья Купсер.

— Мой приемный папа Александр Александрович родом из Одессы, его репрессировали вместе с отцом в 12 лет, оба сидели в лагерях в Сибири. После смерти отца Сашу освободили, но запретили возвращаться на родину — отправили в Куйбышев и подселили к поволжской немке Юстинье Филипповне. У них появились чувства друг к другу, вскоре они поженились, хотя Юстинья была старше Александра на 18 лет! Детей у них не было, но они удочерили меня. Так я из Ларисы Геннадьевны Найдановой стала Ольгой Александровной Купсер, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Ольгу растили приемные родители - одессит и поволжская немка.Фото:личный архив

Приемный отец работал кузнецом, мама — уборщицей и разнорабочей. Почти сразу после того как супруги забрали девочку из приюта, они переехали в один из городов Казахской АССР, где Оля окончила три класса. Затем — новый переезд, на этот раз в рабочий поселок Грибановка Воронежской области. В 1974 году Ольга окончила девятый класс, и семья снова переехала — теперь уже окончательно — на юг, в Краснодарский край.

ПОДОЗРЕВАЛА, ЧТО МАТЬ ИЩЕТ

В станице Ольга вышла замуж за Александра Носовца, родила сына и дочь. В лихие девяностые семья переехала на Север, в город Певек Магаданской области. Муж работал горняком на тяжелой технике, а Ольга — поваром, по специальности. Но в 1995 году супруг пропал без вести, пока семья была в отпуске на юге. Милиция искала его пять лет, но так и не нашла — мужчину признали умершим. Вскоре сын скончался от сердечной болезни, и Ольга с дочкой Катериной вернулась в краснодарскую станицу.

— Сейчас у нас все хорошо. Дочка замужем, работает юристом в Геленджике, а я присматриваю за внучкой, она учится в шестом классе. Я никогда активно не искала родную мать. Но дочь захотела, настояла. Вот мы и дали объявления в соцсетях. О биологической матери известны только имя и фамилия — Тамара Найданова. Год рождения примерно 1940-й. Ее родственники должны жить в Куйбышеве или в Татарском районе Новосибирской области, — говорит Ольга Носовец-Купсер.

Дочь Катерина (справа) хочет найти кровную бабушку. Фото:личный архив

Женщина признается, в детстве она подозревала, что мать ее ищет. Приемные родители не скрывали, что они девочке не родные. А еще как-то спрашивали ее, ушла бы она к родной матери? В пользу этой версии говорит и тот факт, что они сожгли свидетельство о рождении ребенка, будто боялись, что малышку могут отобрать.

— Родители почти ничего не рассказывали мне о маме, а я не спрашивала — боялась их обидеть. Уже потом от тети узнала, что якобы родная мать была из богатой семьи и бросила меня, чтобы скрыть позор, что нагуляла ребенка, — добавляет Ольга Носовец-Купсер. — Но какие тут могут быть оправдания? Нельзя к ребенку относиться как к щенку…Очень жалко, что на земле есть такие люди. Но никаких корыстных целей я не преследую. Хочется узнать, почему все-таки мама меня бросила.

Уважаемые читатели! Просим вас откликнуться и помочь в поисках Тамары Найдановой, около 1940 года рождения, проживавшей в 1960-х годах в Куйбышевском или Татарском районе Новосибирской области. Просим сообщить в редакцию сведения о родственниках Ларисы Геннадьевны Найдановой по телефону Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03 и почте kp.nsk@phkp.ru.

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