Никогда не говори «да»: как избавиться он голосового спама

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние несколько лет рекламные технологии вышли за пределы билбордов, газетных полос, сети интернет и стали раздражителями для владельцев мобильных телефонов. Пользователи сим-карт жалуются на обилие голосовой рекламы, поступающей с незнакомых номеров. Эксперты уверяют, что бороться с нежелательными представителями такого вида спама сложно, но можно. При этом, собеседники «КП» предупреждают, что надо быть начеку. Среди внезапных звонков могут быть попытки мошенничества.

Например, радиоинженер телеком-отрасли Денис Сошкин уверен, что так называемые голосовые спамеры – вовсе не хакеры и не киберпреступники, они по определению не могут получить доступ к данным клиентов оператора связи, банка или другой крупной компании с защищенной IT-инфраструктурой.

- Поэтому телефонные номера они берут из открытых источников – например, сайтов с объявлениями, по продаже автомобилей и любых других ресурсов в сети интернет. Также нельзя исключать и метода т.н. «слепого обзвона», когда путем простого перебора набираются номера телефонов, закрепленных за операторами связи в конкретном регионе, - объясняет наш собеседник.

При этом он уверен в том, что часто пользователи мобильной связи могут и сами добровольно отдавать свои контактные данные потенциальным спамерам.

По его мнению, теоретически, любой интернет-сайт, где мы оставляем свои ФИО и номер телефона для связи, может собирать и передавать эту информацию третьим лицам. Поэтому нужно очень осторожно относиться к тому, где и кому вы оставляете свой номер телефона, или внимательно читать пользовательское соглашение на сайте.

Любой интернет-сайт, где мы оставляем свои ФИО и номер телефона для связи, может собирать и передавать эту информацию третьим лицам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Другой вопрос, который волнует владельцев симок – может ли ответ «да» при ответе звонящему обернуться подключением нежелательных услуг или оформлением кредита?

Психолог Ирина Видякова рекомендует при разговоре с абонентами, звонящих с незнакомых номеров избегать односложных ответов в формате «да/нет». Она отмечает, что телефонные аферисты любят использовать закрытые вопросы и вынуждают отвечать «да» три раза подряд, после чего считается, что человека можно убедить в чем угодно.

- Чтобы проще было это отказаться от односложного ответа, вспомните детскую игру про барыню и кусочек одеяла, где нужно было придумать любую замену простым утвердительным и отрицательным ответам, - рекомендует Ирина Видякова.

В пресс-службе банка «Открытие» уверяют, что в финансовой организации нет голосовых сервисов, с помощью которых можно было бы подключить ту или иную услугу.

- Но в целом по ситуации - вероятность стать жертвой мошенников всегда имеет место быть при несоблюдении клиентом должной осмотрительности. И если вам звонят с незнакомого номера и вынуждают дать утвердительный ответ на какой-либо вопрос, лучше просто нажать «отбой» на телефоне и не продолжать разговор, - предупреждают банкиры.

Об осторожности при общении с незнакомцами говорят и представители сотовых операторов. Например, директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова также предупреждает, что абоненту надо быть начеку.

- К пропущенным звонкам с неизвестных номеров стоит отнестись с большой осторожностью – скорее всего, это телефонный спам. Недобросовестные рекламодатели используют сброшенные звонки по двум причинам. Во-первых, это позволяет им не тратить деньги на услуги связи – перезванивая, абонент совершает звонок уже за свой счет. Во-вторых, такая уловка позволяет избежать ответственности по закону «О рекламе», который требует предварительного согласия абонента на ее получение. А если абонент перезвонил на номер сам, его согласие будет считаться полученным автоматически, поясняет Галия Сайфутдинова и делится лайфхаком.

- В МегаФоне есть удобная USSD-команда *629#. С ее помощью можно ввести любой мобильный номер и узнать, какому региону и какому мобильному оператору он принадлежит. На основе этой информации вы можете принять решение, перезванивать по этому номеру, или нет.

Она отмечает, что в российском законодательстве сегодня отсутствует такие понятия как голосовой спам или нежелательные звонки, поэтому у оператора нет законных оснований каким-либо образом блокировать звонки, поступающие его абоненту.

- Ограничить себя от нежелательных звонков может только сам абонент – либо подключив дополнительную услугу, либо настроив «черный список» на своем телефоне. В сети «МегаФон» нашим абонентам доступна услуга «Знаю, кто звонит», которая во время входящего звонка от незнакомого абонента сверяет номер звонящего со своей базой данных и отображает на экране название компании или предупреждение, что звонок может быть нежелательным, - делится рекомендацией эксперт.