Творческая встреча с новосибирской писательницей обернулась потоком слез

Автор книги Екатерина Кузнецова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Казалось, Екатерина Кузнецова навсегда останется бездетной. Во всяком случае, ошибка, допущенная врачами, лишила ее возможности родить. Но Екатерина все же стала мамой - даже дважды - взяв в семью детей, которых бросили родители.

О сложностях и радостях усыновления Кузнецова написала в книге «Дети, домой!». Едва начав ее читать, многие плачут. Много слез было пролито и на творческой встрече с автором, что прошла в Клубе Революция. Стоило Екатерине приступить к чтению очередного отрывка, как зрители начинали всхлипывать.

Исключительная эмоциональность - не единственное чудо новой книги. В вымышленных персонажах и историях некоторые читатели узнают себя и события из своей жизни.

- Я не знаю, почему писала эти рассказы, откуда их брала. Они как будто приходили целиком вместе с эмоциями, которых я никогда не переживала. Даже самые фантастические истории, про которые мне писали: «Так не бывает, так не случается», - оказывалось, происходили на самом деле, - поделилась Кузнецова с аудиторией во время творческой встречи.

Своим детям Екатерина рассказывает правду об их прошлом. Фото: www.instagram.com/spottykit

Автор книги говорит, что никогда не скрывала от своих детей правды. Всегда рассказывала, как они появились. Рассказывала и знакомым. Многих такая искренность почему-то удивляет.

- Однажды я оставила комментарий у крупного блогера по поводу того, что у меня приемный малыш. И пришло очень-очень-очень много личных сообщений с вопросами типа «Почему вы говорите об этом вслух?», «Как вы к этому пришли?», - рассказала писатель.

Об усыновлении она говорит легко и свободно. Рассказывает о своей семье в «Инстаграме», отвечает даже на самые личные вопросы. Вопросы, конечно, были и на творческой встрече. У Кузнецовой, в частности, спросили о том, не стоит ли опасаться плохой генетики усыновленного ребенка.

- Когда мы говорим о генах приемных детей, то представляем самое плохое, что было в кровной семье. А когда говорим о наших генах, то представляем все самое классное. На минуточку уточню, что мой отец - алкоголик, и он умер, не дожив до 60 лет, у меня на руках в пьяном угаре. Казалось бы, я должна была унаследовать от него все худшее и спиться. Но я - успешный блогер, счастливая мама, автор книги. У каждого из нас в багаже есть куча того, что может выскочить как черт из табакерки в характере нашего ребенка, и мы никогда не знаем, что именно, - прокомментировала Екатерина Кузнецова, которая, кстати, является дипломированным генетиком.

В «Клинике 1 + 1» семьи всегда смогут получить всестороннюю медицинскую помощь и сопровождение, отметила директор клиники Татьяна Тищенко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Партнер творческой встречи, директор «Клиники 1 + 1» Татьяна Тищенко, поблагодарила писательницу за то, что она делится своими переживаниями.

- Автор книги ведет огромную просветительскую работу по принятию и адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в некровных семьях, - отметила Т. А. Тищенко. - Мы, со своей стороны, понимаем, что принимающие семьи сталкиваются не только с психологическими трудностями при воспитании ребенка, но и часто с его проблемами со здоровьем. В «Клинике 1 + 1» они всегда смогут получить всестороннюю медицинскую помощь и сопровождение. Правильный подход к вакцинации детей - тоже часть такой помощи, - объяснила Татьяна Тищенко и подарила всем гостям мероприятия сертификаты на бесплатную консультацию врача-вакцинолога.

Книга «Дети, домой!» появилась в продаже недавно и сразу оказалась очень популярной. Видно, что людям интересны искренние истории о любви, о детях, о семье, написанные простыми словами.

Выражаем благодарность общественной организации Красный Крест за помощь в проведении мероприятия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Директор Новосибирского филиала ИД «Комсомольская правда» Галина Попова на творческой встрече сказала, что издательский дом и впредь будет выпускать литературу, посвященную вечным темам:

- Мы давно издаем книги популярных авторов и блогеров на тему отношений и психологии, воспитания детей, здоровья. Сохраняя традиции «Комсомольской правды», мы предлагаем литературу, которая интересна людям во все времена, и заботимся о доступности этой литературы. Книгу «Дети, домой!» можно купить в книжных магазинах города. Желающие также могут сделать предзаказ, позвонив в офис «Комсомольской правды».

СПРАВКА «КП»

Книга «Дети, домой!», изданная «Комсомольской правдой», уже поступила в продажу, ее можно найти в книжных магазинах города или заказать в «Комсомольской правде», просто позвонив по телефонам: 8-999-463-48-46, (383) 289-91-10 (будни с 10.00 до 17.00).

Комментарий эксперта

Таисия Клинова, психолог Новосибирской городской общественной организации усыновителей «День аиста», преподаватель Школы усыновителей, психолог проектов:

- Считаю, книга «Дети, домой!» решает много задач. Одна из них - просветительская. Очень много стереотипов и мифов вокруг усыновления и приемного родительства. Здорово, что есть честная, искренняя история о том, как это происходит на самом деле, что развенчиваются мифы. Прочитав книгу, могу смело рекомендовать ее как кандидатам в принимающие родители, так и уже действующим принимающим родителям.