Как сибирякам восстановиться после коронавируса?

«Клиника 1 + 1» для всей семьи находится недалеко от станции метро «Октябрьская». Фото предоставлено «Клиникой 1 + 1».

Коронавирус, увы, пока и не думает отступать. В Новосибирской области выявлено более 16 398 заболевших, в том числе 1034 ребенка, за здоровье каждого из них борются врачи. Но даже когда болезнь отступает, она наносит организму серьезный урон, минимизировать последствия которого непросто.

Как же восстановиться после такого серьезного заболевания, как COVID-19? Семейная «Клиника 1 + 1» прививает своим пациентам культуру здоровья, оказывая комплексную профессиональную помощь. Помимо обычных процедур и программ, список которых можно посмотреть на сайте 1plus1klinika.ru, ведущими специалистами клиники разработана специальная программа реабилитации после бронхолегочных заболеваний, в том числе коронавируса.

Почему COVID-19 коварен?

Чем опасна именно ковидная пневмония? Она вызывает пневмофиброз легких - замещение легочной ткани рубцовой. Из-за этого снижаются дыхательная способность легких и насыщение крови кислородом. Часто ковидная пневмония наносит обширное поражение легким в короткие сроки, и многие пациенты нуждаются в своевременной кислородной поддержке и очень серьезном лечении.

Цель реабилитационной программы «Клиники 1 + 1» - предупреждение фиброзных изменений легочной ткани.

- При разработке реабилитационной программы мы постарались взять во внимание то, как ковидная пневмония влияет на организм, и учесть изменения, которые она провоцирует. Все наши усилия направлены на помощь легким, улучшение газообмена, восстановление проходимости дыхательных путей, иммунного статуса. Также делается упор на профилактику и борьбу с наступившими последствиями сопутствующих заболеваний, - рассказал Денис Евгеньевич Савельев, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением центра.

Клиника включила в свою программу консультацию пульмонологов, терапевтов, педиатров, если речь идет о детях, и физиотерапевтов, чтобы обеспечить пациентам максимально квалифицированную помощь. Эти специалисты определяют дорожную карту восстановления здоровья и сопровождают пациентов на протяжении всей программы.

Денис Савельев рассказал о программе реабилитации после коронавируса. Фото предоставлено «Клиникой 1 + 1».

Что входит в программу реабилитации?

На первом месте в программе «Клиники 1 + 1» - обязательные сеансы озоно-кислородной терапии. Помимо лечения основного участка поражения такая терапия способствует насыщению всех тканей организма кислородом и озоном. Процедура абсолютно безвредна и крайне эффективна. Поскольку дыхательная недостаточность - частый спутник заболеваний легких, такое лечение имеет колоссальный эффект. Благодаря сеансам нормализуются антиоксидантные системы организма. А еще повышается активность иммунокомпетентных клеток, улучшается микроциркуляция, что позволяет иммунной системе с большей скоростью и отдачей реагировать на неблагоприятные внешние воздействия.

В рамках реабилитации обязательно прохождение и физиотерапии. Процедура направлена на устранение остаточного воспаления и быстрое рассасывание воспалительного очага. Терапия улучшает функцию внешнего дыхания, восстанавливает нарушенный иммунитет и не дает воспалительному процессу перейти в хронический.

- Терапия направлена на быстрое рассасывание воспалительного очага. Нужно быстрее проводить реабилитацию, пока не возникли ранние, а потом и стойкие фиброзные изменения. Также мы боремся со всеми негативными эффектами именно ковидной пневмонии. Ведь помимо органа-мишени (легких) затрагиваются все системы организма, в особенности сердечно-сосудистая. Поэтому реабилитация очень важна для пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, - подчеркнул Денис Савельев.

В рамках реабилитации проводится небулайзерная терапия бронхолитиками, противовоспалительными и отхаркивающими средствами. Когда человек вдыхает лекарственную смесь, она поступает в легкие напрямую, таким образом в них создается высокая концентрация препарата. Лекарство поступает в очаг, сразу начинает действовать, бороться с последствиями пневмонии.

Идем на массаж и ЛФК!

Своим пациентам клиника рада предложить процедуры массажа, они тоже включены в программу реабилитации. Общий массаж улучшает дыхательную функцию и снимает утомление с дыхательных мышц, увеличивает насыщение артериальной крови кислородом и эластичность легочной ткани. Также клиника предлагает специальный массаж при бронхолегочных заболеваниях, он направлен на нормализацию дренажной функции легких. Массаж сокращает сроки лечения, улучшает подвижность грудной клетки. Способствует закаливанию и укреплению всего организма.

В период восстановления необходимо заниматься и лечебной физкультурой (ЛФК), можно начинать это делать на ранних этапах. Как только нормализуется температура, врачи уже советуют, например, надувать шарики. Непосредственно в клинике заведующая отделением реабилитации и неврологии Олеся Миропольская для каждого пациента разрабатывает специальную программу с учетом объема поражения легких, возраста и сопутствующих заболеваний. Специальные дыхательные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы. Лечебная физкультура проводится длительное время. Начинается под контролем врачей, а когда человек заканчивает реабилитацию в клинике, он может самостоятельно продолжать заниматься ЛФК.

- Мы даем полный спектр рекомендаций, чтобы человек мог самостоятельно выполнять необходимые упражнения. Это необходимо для восстановления общего физического состояния организма. Наша программа направлена на восстановление здоровья человека в целом. Важно помнить, что реабилитация после ковидной пневмонии проходит не быстро и может занять несколько месяцев, даже если человек перенес болезнь в легкой форме, - добавляет Денис Савельев.

Если есть сопутствующие заболевания

Следует помнить, что ковидная инфекция поражает не только легкие. На фоне этой болезни обостряются и сопутствующие заболевания. Поэтому для максимального сохранения здоровья пациентов в рамках программы постковидной реабилитации возможно использование всей диагностической базы клиники и привлечение врачей узкого профиля.

Проходить программу реабилитации можно как амбулаторно, так и в дневном стационаре медицинского центра. Возможность воспользоваться услугами дневного стационара очень важна. Пациенты могут проходить лечение в комфортных условиях и не сидеть в общих очередях, чтобы не подвергать опасности ослабленный болезнью организм. Могут отдохнуть между процедурами в палате, а также получить дополнительные консультации специалистов и пройти все необходимые обследования вне программы по сопутствующим патологиям. Кстати, на период реабилитационного лечения пациенты могут получить больничный лист.

«Помогаем пациентам любого возраста»

Ковидная пневмония касается всех возрастных групп, поэтому программа реабилитации рассчитана и на детей.

- Нет таких людей, которых COVID не затронул бы в той или иной степени. Поэтому педиатры также проводят консультации. «Клиника 1 + 1» - клиника для всей семьи, поэтому на реабилитацию могут рассчитывать пациенты всех возрастов, - отмечает Денис Савельев.

Главное условие для прохождения реабилитации в «Клинике 1 + 1» - полное снятие острого воспаления. Самый достоверный показатель этого - отрицательный мазок на COVID. Ведь если начать реабилитацию еще не до конца освободившегося от инфекции организма, это лишь создаст дополнительную нагрузку на сердце и легкие.

Клиника предлагает гибкий пакет услуг. В зависимости от ситуации, сложности заболевания, состояния здоровья пациента будет корректироваться схема реабилитации.

Клиника для всей семьи «Один плюс один»

Новосибирск, ул. Восход, 28

Бердск, ул. Первомайская, 19а

тел. 8 (383) 383-25-05

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