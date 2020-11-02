Сибиряки выбрали лучшую клинику года

В Многопрофильной клинике «Санитас» вас всегда встретит отзывчивый персонал. Фото предоставлено многопрофильной клиникой «Санитас».

В пятый раз в Новосибирске прошел конкурс «Клиника года», но в этом году он был совершенно особенным. Во время пандемии люди в белых халатах оказались на передовой и стали настоящими героями. На плечи каждого врача легла огромная ответственность, и не важно, в какой области он работает. Новосибирцы благодарны медикам за их непростой труд.

С марта по сентябрь «Комсомолка» рассказывала о тех, кто помогает нам бороться с различными заболеваниями. В радиостудии вместе с докторами ведущих клиник мы обсуждали технологии современной медицины, врачи давали рекомендации о том, как оставаться здоровым, молодым и красивым, беречь себя и своих близких. Постоянные радиослушатели задавали вопросы и благодарили каждого гостя за ценные советы.

И конечно, на протяжении семи месяцев на странице «Клиника года» на нашем сайте читатели «Комсомолки» голосовали за лучшее медучреждение и лучшего доктора. В народном голосовании поучаствовали более 30 тысяч человек - они и определили победителей и лауреатов конкурса.

Победителем конкурса стал Многопрофильный медицинский центр «Клиника Санитас».

• Дипломом «За многолетний опыт оказания квалифицированной медицинской помощи» награждена «Медсанчасть-168»;

• «Лучшая клиника косметологии и пластической хирургии» - Центр эстетической медицины UMG;

• звания «Лучшее специализированное федеральное государственное медицинское учреждение в области травматологии и ортопедии» удостоен ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России;

• Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» победил в номинации «Лучшая многопрофильная лечебно-диагностическая клиника»;

• клиника «АСТРА-МЕД» стала лауреатом конкурса.

Победителями в номинации «Врач года - 2020» стали

Екатерина Михайловна Калинина.

• Екатерина Михайловна Калинина, врач-эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Многопрофильной клиники «Санитас»;

Татьяна Георгиевна Альбах.

• Татьяна Георгиевна Альбах, врач-невролог Многопрофильной клиники «Санитас»;

Михаил Борисович Гуражев.

• Михаил Борисович Гуражев, врач - травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России;

Остальные участники стали номинантами конкурса «Клиника года».

К сожалению, коронавирус диктует свои правила, и торжественную церемонию провести не удалось, но все победители получат подарки и дипломы. Галина Попова, директор Новосибирского филиала Издательского дома «Комсомольская правда», поблагодарила участников:

- В этом году конкурс стал особенным для нас. Теплые слова благодарности хочется сказать всем медицинским работникам. Я поздравляю каждого участника, независимо от того, какое место вы заняли, ведь вы все одержали немало побед на своем поприще, борясь за здоровье пациентов. «Клиника года» для всех нас - это площадка, где специалисты могут говорить о важных медицинских вопросах, презентовать различные достижения в области медицины, просвещать нашу аудиторию. Мы надеемся, что в следующем году конкурс пройдет ярче, пандемия отступит и победителей будем чествовать не на удаленке.

Михаил Гуражев, врач - травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России:

- Основной профиль моей работы - эндопротезирование и артроскопия коленного сустава. Главными тенденциями в хирургии суставов являются модернизация имплантатов и совершенствование способов фиксации компонентов для того, чтобы имплантат прослужил человеку дольше. Также в этой области, как и в медицине в целом, наблюдается тенденция малоинвазивного подхода, которая, в свою очередь, позволяет снизить риски осложнений и ускорить восстановление пациентов. Необходимая составляющая работы врача ННИИТО - внимательный, системный подход к каждому клиническому случаю. В своей работе я стараюсь придерживаться правила: относись к пациенту так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Конечно, наш труд не самый легкий - каждый хирург ежедневно тратит физические и моральные силы ради благополучия пациента. После сложных операций мне помогает восстановить силы моя семья, а также активный отдых: рыбалка, горные лыжи и турпоходы.

Любой конкурс для меня - это прежде всего мотивация к дальнейшему профессиональному росту и саморазвитию. Очень приятно, что пациенты нашли время проголосовать. Думаю, что подобные конкурсы, дающие возможность голосовать самим пациентам, должны проводиться чаще, ведь это позволяет врачам осознать, что их работа идет в нужном направлении. Благодарю «Комсомольскую правду» за такой шанс.

Евгений Пантелеев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Евгений Пантелеев, медицинский директор клиники «АСТРА-МЕД»:

- Успех - это прежде всего укрепление и развитие традиций качественной медицинской помощи, что и делает сеть клиник «АСТРА-МЕД». В этом году мы открыли еще один филиал «АСТРА-МЕД», в микрорайоне Чистая Слобода, стали ближе к нашим пациентам, ведь для нас главное - быть на страже здоровья каждого. Мне кажется, главным в медицине всегда будет уверенное решение проблем здоровья пациента. Требуется немало усилий для сохранения личности врача, его опыта, тонких профессиональных знаний в море цифровых сервисов и искусственного медицинского интеллекта. Хочу выразить «Комсомольской правде» благодарность за то, что дала возможность быть ближе к нашим пациентам.

Екатерина Калинина, врач-эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром Многопрофильной клиники «Санитас»:

- Участие в подобных конкурсах - это прежде всего показатель социального признания, что очень важно для каждого человека, особенно для людей в белых халатах, у кого очень ответственная и напряженная работа. Радует, что нас поддерживает столько горожан.

Я всегда стараюсь делать свою работу честно и на 100 процентов. Главное - добиваться результата и максимально качественно оказывать необходимую помощь. Человеческое отношение к пациенту играет важную роль в нашем деле.

Медицина будущего - это профилактическая медицина, основанная на науке и точных современных методах исследования, например генетических. Следует лечить не просто болезнь, а человека как целое. Важно обращать внимание на личностные особенности пациента, его психоэмоциональное состояние. Медицина должна быть персональной с индивидуальным подходом к каждому пациенту.

Михаил Андрушкевич.

Михаил Андрушкевич, директор Многопрофильной клиники «Санитас»:

- Хочется отметить, что конкурсы с народным голосованием дают нам понимание, что мы двигаемся в правильном направлении, что пациенты признают наших врачей, голосуют за них, за нашу клинику. Конечно, это говорит о народном престиже, народном статусе. Мы очень рады, что участвуем в конкурсе «Клиника года», поддерживая таким образом связь с пациентами.

Мы гордимся своим коллективом, своими пациентами. У нас отличный, давно сформировавшийся коллектив, но мы всегда открыты для новых специалистов, молодых кадров. В нашей клинике действует система наставничества. Существует связь поколений - старшие сотрудники делятся с младшими своим опытом и знаниями. Наш коллектив динамично развивается, у нас есть желание знать, видеть, обучаться новым методикам и технологиям, и руководство всегда поддерживает это стремление.

В нашу жизнь все активнее проникает режим онлайн, и мы даем пациентам все больше возможностей получать помощь не только лично, но и дистанционно. Будущее, конечно же, за технологиями. Это биохакинг, превентивная медицина (медицина, направленная на профилактику).

Елена Телина.

Елена Владимировна Телина, генеральный директор Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:

- Проект «Клиника года» дает возможность жителям города и области больше узнать о тех врачах, которые ежедневно стоят на страже их здоровья. В лечебных учреждениях используются современные технологии, эффективные лекарственные средства, уникальное оборудование, но главным в лечебном процессе остается врач. Как показала пандемия, в будущем важно развивать телемедицину. Возможность видеосвязи с врачом стала незаменимым атрибутом удаленного приема, ведения и лечения пациентов. Также медицина будущего - это нацеленность на своевременное обнаружение и диагностику серьезных заболеваний еще на ранней стадии их развития, проведение комплексного обследования на выявление патологических отклонений в его работе.

Рецепт успеха нашей клиники - многопрофильность с большим перечнем услуг в самых разных областях медицины, начиная от диагностики, лечения, оперативного вмешательства и заканчивая восстановительным лечением. Сочетание многопрофильности и больших возможностей предполагает более высокий уровень оказания медицинской помощи.